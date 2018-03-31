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(الزمان) أقوى من الزمان – هادي عبدالله

مع كل ألفية لأعداد جريدة الزمان يكتشف الدارس كما سبق للقارئ افكارا ومعاني جديدة في سياق عام للأرتقاء المهني ..واذا تمعنا في الملحق الرياضي قد يبدو بلوغ العدد ستة آلاف مغايرا ظاهريا لهذه الملاحظة المهنية العلمية، وذلك لان جبروت الظروف اضطره الى الانكماش ورقا وعدد صفحات، الا انه لم يقو عليه اي هذا الجبروت افكارا وتواصل ابداع.

ليس في الامر مجاملة فهي شهادة اخترناها علمية دقيقة، فرياضة الزمان تقلصت مساحتها تبعا لتقلص كلي فرضته ظروف الصحافة الورقية، وكان مثل هكذا حال حريا بان يبطش بالمضون ويبعثر هيئة التصميم ولكن الزمان الرياضي بفضل الله تعالى ظل محافظا على هيئته وهيبته، من حيث ثراء المحتوى واناقة التصميم وفي هذا جهد كبير جدا ما كان لنتائجه ان ترى النور كلمات وصورا امام عيون القراء لولا أن منتجيها من الطراز الرفيع مهنيا وعلميا يتصدرهم الاستاذ الدكتور عمار طاهر .

هذا التمهيد يقع في باب التأصيل لجودة الزمان الرياضي مطبوعا استحوذ على محبة القراء، ومما عزز قوة هذا الاستحواذ أمران في غاية الاهمية :

الاول، هذه الجرأة التي تتمتع فيها أعمدة الزمان التي تتابع القضايا الكبرى في الرياضة العراقية بعيون فاحصة وقلوب مؤمنة لتصبها في أعمدة تستطيع ان تحقق عنصر المفاجأة الممتعة المفيدة في زمن يصعب فيه التأثير في عقول اعتادت على الاعاصير كل يوم في شتى ميادين الحياة ..ومما يميز الزمان الرياضي ان الجرأة في احيان كثيرة تكون متربعة في أعلى الصفحة شاهرة سيوف عناوين ترعب المقصر بحق رياضة الوطن ..وهذه الجرأة تصل القارئ على جناح السلامة المهنية المبرءة مما يعلق من أدران في أذيال الكثير ممن يحملون سيف الجرأة للابتزاز فتراهم غير قادرين على حمله الا مرات قليلة وهو يترنح بين ايد ترتجف لان قوة الزمان الرياضي ليست في صراحة المفردة ونصاعتها فحسب وانما في حسن النية التي تكتب بها مما يمنحها قوة تبقى خفية على من دخل المهنة من باب النفاق الواطئ .

واما الأمر الثاني الذي يَسر وقوى استحواذ الزمان الرياضي على قلوب وعقول قرائه بما فيهم اولئك الذين يوجه النقد اليهم فهو، صدق النية ووضوح الهدف ونبل الوسيلة ..وزد على كل هذا رحابة صدر الملحق بسعة تفوق العدد الكمي لوريقاته على تقبل الرد واستقبال ببهجة التوضيح ومن ثم التواصل تحت شعار لايتبدل وهو، الحقيقة وحدها هدفنا، وهكذا يكون اليها السعي مشتركا من غير انفراد او تفرد او مزايدة ..

وقد ترجم ذلك الامران باحتفاليات يقيمها الزمان الرياضي احتفاء بشخصية رياضية او استذكارا لواقعة تركت في التاريخ او الضمير الرياضي العراقي أثرا طيبا.

انها شهادة لامجاملة نضعها في العدد ستة آلاف لعلها تكون عونا لمن يدرس تجربة الزمان عموما والرياضي منها خصوصا.

بغداد