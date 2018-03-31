موصليّون يشيدون بمواكبة (الزمان) للأحداث الرياضية – الموصل – سامر الياس سعيد

اكد عدد من رياضيي مدينة الموصل على مهنية وحيادية جريدة الزمان خصوصا عبر قسمها الرياضي الذي واكب احداثهم ومنافساتهم الرياضية طوال السنوات السابقة واشاروا الى ان الزمان الرياضي لم تعتبر ابدا جريدة عامة فحسب بل عدت لها خصوصية ازاء رياضة المحافظات من خلال ما تقوم به من تغطية مهمة للمنافسات والمباريات التي تجري على ملاعب وقاعات محافظات العراق كافة وقال رئيس نادي الموصل رائد العبيدي بالطبع نهنيء الزمان بمناسبة بلوغها العدد 6000 متنين لها دوام الاستمرار بمهنيتها ومواكبتها وتغطيتها للاحداث الرياضية التي تجري بمدينتنا الحبيبة واضاف العبيدي لاينكر ما تعرضت له مدينة الموصل خصوصا في غضون السنوات الاربع الماضية من سيطرة تنظيم داعش الامر الذي اسهم بتاخر الرياضة في المدينة لكن مع ذلك فالكثير من الانشطة والفعاليات عادت من جديد لتترجم رغبة شباب مدينة الموصل على مطاولتهم وتحديهم للظروف الاستثنائية ومشاركتهم لاقرانهم في ترسيخ المعنى الحقيقي للرياضة في العراق بينما قال الرياضي راسم محمود نشكر جريدة الزمان وخصوصا القسم الرياضي لان صفحات الزمان الرياضي عادة ما تسهم بتسليط الضوء على انشطتنا الرياضية التي نقيمها في ملاعب المدينة واضاف محمود دائما ما يوجد حيز لخبر او مقال يناقش الواقع الرياضي او يستعرض انشطة رياضية في المدينة وهذا الامر ان دل على شي فسيدل على مهنية وحيادية الجريدة ورغبتها بان تكون جريدة لكل العراقيين ولكل شرائحهم وفئاتهم وان تمنحهم حقهم الطبيعي من التغطية الاعلامية المبنية على اسس اكاديمية ومهنية خالصة فيما قال الرياضي جودة فاضل ان الزمان الرياضي جريدة الجميع وكانت عبر اصداراتها المحطة الرئيسية لرياضيي المدينة في الاطلاع ومواكبة احداث الملاعب العربية والعالمية مشيرا لبعض استذكاراته نحو الجريدة حيث يقول قبل سيطرة تنظيم داعش على المدينة كنا نقتني الجريدة من مكتبات الدواسة وكم كان المنا كبيرا حينما دفع التقشف الى ان تكتفي تغطية الزمان الرياضي على صفحتين نتصفحهما على الانترنت ونتعرف من خلالهما على ما يجري في ملاعب العراق او في البلدان العربية والعالمية ومازلت احتفظ بتغطيات الزمان الرياضي للبطولات العالمية كبطولة كاس العالم او بطولة الامم الاوربية وما كانت تخصصه الصفحة الاخيرة من الزمان الرياضي من جداول لتوقيتات المباريات وتواريخها.