شخصيات رياضية تبارك لـ (الزمان) العدد 6000

جريدة تنير دروب العمل الرياضي بالرأي الحر والتغطية المتميّزة – بغداد- ساري تحسين

اشاد عميد كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة في جامعة بغداد عدي الربيعي بصحيفة الزمان لما تتمتع به من اعتدال واستقلالية على مستوى عال في نشرها لكل الاخبار الخاصة بالاتحادات الرياضية دون الانحياز الى طرف من الاطراف ونقل التفاصيل كما هي دون زيادة او نقصان ومهنئاً العاملين في الزمان الرياضي بصدور العدد 6000 متمنيا ان تبقى الزمان الرياضي في ديمومة الحضور والتفوق على الصحف الاخرى والثبات على عملية توجيه النقد البناء وتوضيح الاخطاء التي يرتكبها جميع الاطراف في اتحاد رياضي بشكل حضاري .

واوضح الربيعي ان الزمان الرياضي شهد العديد من الاسماء الكبار والمحترفين في العمل الصحفي وكان لهم دور كبير في ابراز ومعالجة الكثير من القضايا التي شهدتها الرياضة في العراق بشكل عام . تغطية كبيرة

بناء الثقة بالنفس

على صعيد متصل اكد المدير الفني لفريق للمنتخب الوطني بكرة القدم على الزمان الرياضي لهاد دور كبير في تغطية كافة النشاطات على المستوى المحلي والدولي من خلال عرض كافة المراحل التي تمر بها الفرق والمنتخبات بكافة الفئات العمرية من حيث الاعداد الفني واقامة المعسكرات التدريبية استعدادا لاي بطولة كروية.

واضاف قاسم ان التغطية التي تقوم بها هذه الصحيفة المميزة لها الاثر الكبير في نواحي عدة تعود بالشكل الايجابي على اصحاب القرار والجهاز الفني واللاعبين منها العمل على اجراء لقاءات صحفية معهم التي تسهم كثيرا في نشرها على بناء الثقة بالنفس ورفع المعنويات بشكل عالي جدا من اجل مواجهة اي خصم يجلس امام لاعبين المنتخب الوطني في البطولات الدولية وفي الوقت ذاته لو اخفق في المواجهة الاولى يكون للزمان دور في توجيه النقد البناء لتجاوز حالة الفشل والنجاح في المباريات التي تتبعها في البطولة. واعرب قاسم عن امله في تواصل الزمان الرياضي على بذل هذا الجهد المثمر موجها الشكر والامتنان الى رئيس القسم الرياضي عمار طاهر والاستراتيجية الجميلة التي يتعبها مع رفاقه في تغطية وعرض كافة نشاطات لعبة الشطرنج.

نقد هادئ

ومن جانبه اشاد الخبير الكروي كاظم الربيعي بصحيفة الزمان وقدم تهنتئه الحارة لكافة الاكاديمين والعاملين في هذه الصحيفة لما يقدمونه من خدمات جليلة للقراء في جميع صفحاتها سيما الملحق الرياضي الذي يعد الشغل الشاغل لكل الاتحادات الرياضية وما تنشره وتكتبه عنها سوى من حيث التشجيع الايجابي او النقد البناء للحالات السلبية التي تعاني منها تلك الاتحادات مضيفا ان الزمان الرياضي تمتلك صفة جميلة تميزها عن بقية الصحف انها ترافق المنتخب او الفريق الذي يشارك في البطولات الخارجية حتى نهاية المشوار وان تعرض الى الخسارة في المرحلة الاولى تقوم بالمساندة والشد على ايديهم من اجل النهوض من جديد وتحقيق الفوز ومواصلة الطريق حتى النهاية على العكس من الصحف الاخرة التي تبدا بشن الحملات المضادة السلبية مبكرا ضد اي اتحاد له مشاركة خارجية وعدم التحلي بالصبر الايجابي.

واضاف اني بصفتي الشخصية من شديدي المتابعي لما ينشر في الزمان الرياضي مبررا ذلك الى انها تسهم كثيرا في تقييم عمل اي اتحاد رياضي لديه بعض الاخطاء لانها تعمل على عرضها بشكل حيادي بعيدا عن التجريح لاي من القائمين على الاتحاد والاكبر من ذلك تقوم بالتخفيف كثيرا من شدة الاعتراك السلبي الذي قد يحدث لدى بعض الاطراف في اي اتحاد رياضي في العراق.

مصداقية عالية

وقال المدير الفني لفريق النفط حسن احمد شيء مهم ان تكون بين ايدينا في صباح كل يوم صحيفة رياضية متكاملة تضعنا في قلب الحدث وتستمر في الصدار بانسيابية عالية وتقدم الخبر المهم وذلك لانها نالت تقة جميع المتابعين في الشأن الرياضي بسبب مصداقيتها من خلال طرح الاخبار وعرض الاخطاء بشكل هادئ وبناء من دون تشهير قبل ان تجسد مهنية العمل الصحفي والرياضي ولانها لم تبقى حكرا على مجموعة من الصحفيين بل ترحب بكل قلم وباتت ورشة عمل وكانهما تحيي الزمن الجميل عندما كانت تصدر اكثر من سبعة صحف رياضية يومية .

ويسرني بهذه المناسبة الجميلة ان ابارك لكل العاملين في الجريدة لاحتفالهم بالعدد 6000 واتمنى النجاح لهذه الجريدة التي تجتهد وباتت عندنا شعلة رياضية التي تزداد عطاء وحركة مع مرور الزمن لانها تحقق السبق الصحفي ليس المحلي بل العربي والدولي وهي تطل علينا يوميا .جهود متميزة

من جهته قال الناطق الرسمي لوزارة الإتصالات ومدير إعلام مكتب الوزير حازم محمد علي يسعدني ويشرفني أن أتقدم بأسمى أيات التهاني والتبريكات إلى الدكتور عمار طاهر رئيس القسم الرياضي في صحيفة الزمان الغراء وإلى كل العاملين في جريدة الزمان الرياضي لجهودهم المبذولة في مواكبة الأحداث الرياضية المحلية والعالمية، وبمناسبة إصدار العدد 6000 أتمنى لكم التوفيق الدائم والاستمرار على نهجكم المتميز لما تمتلكوه من مهنية ومصداقية صنعتم من خلالها نجاح منقطع النظير، وأمام عطائكم الذي لاينضب لايسعني إلا أن أهديكم من القلب أطيب الأمنيات بدوام التألق والأزهار في خدمة الجمهور الرياضي العراقي والعربي.