مسيرة حافلة بالعطاء – محسن التميمي

بغداد

عملنا بصحف رياضية عديدة وملاحق رياضية اخرى وصارت لدينا خبرة متراكمة اكتسبناها من زملاء تعلمنا منهم اصول الكتابة وهؤلاء لهم فضل كبير علينا لايمكن نسيانه بشكل سهل او هو مفصل مهم في حياتنا الصحفية . ان تعمل مع زملاء همهم الاكبر الكتابة بموضوعية وعدم الاساءة والتشهير بالاخرين وهم ايضا فضلا عن ذلك يتمتعون باخلاق عظيمة وانسانية كبيرة فانت ستكون من المحظوظين تماما . منذ العام 2004 ونحن نتواصل بالكتابة للزمان الرياضي وهي زادتنا خبرة وتجربة لكونها مؤسسة صحفية رصينة بل مدرسة بفن الصحافة وليس غريبا ان تصبح صحفيا مرموقا وانت تعلم في جريدة لها حضور واسع بين الناس على مختلف انواعهم وميولهم . وصول الجريدة للعدد رقم 6000 يعني الشيء الكثير وهي ان الزمان كانت ومازالت تتسابق مع الزمان من اجل الاصرار على اثبات وجودها وهي كانت كذلك وان نويت شراء نسخة منها عليك ان تخرج مبكرا للحصول على النسخة لانها لاتبقى مركونة على رفوف المكتبات او الاشكاك بعد الساعة التاسعة صباحا . من يطالع موضوعنا في يوم صدور العدد رقم 6000 سيقول نحن نروج للزمان ولكن بحقيقة الامر نحن وقعنا لحساب الجريدة على بياض مثلما يفعل البعض من اللاعبين مع انديتهم يوم تمر الاخيرة بظروف مالية صعبة . ماذا نستطيع ان نكتب عن تجربة زادت على 15عاما وهي التجربة التي نعتز بها كثيرا بوجود زملاء تعلمنا منهم اشياء كثيرة ومازلنا نتعلم . الامر المهم ان الزمان لم تكن جريدة بل هي كانت اسرة وعائلة راقية متماسكة بدليل انك تشعر بالسعادة حال دخولك مقر الجريدة عندما تقابل الاخ ابو سيف وهو ينسيك هموم الحياة بسخريته المعهودة مرورا ببقية الاقسام . واذا ماكان دخولنا للعمل الصحفي اكثر من سهل حتى يوم كانت الصحافة الرياضية حكرا على بعض الاسماء فان دخولنا في العمل الصحفي مع جريدة الزمان كان اكثر من سهل بوجود زملاء ينظرون للعمل الصحفي على انه مقدس بسبب كونهم يتعاملون مع الاخرين بوجه وقلب واحد ونيات صادقة وهم فتحوا لنا قلوبهم قبل صفحات الجريدة . اسماء مثل احمد اسماعيل وعمار طاهر واحمد عبد المجيد وقصي حسن وساري تحسين وهشام السلمان وصلاح عبد المهدي واخرين يستحقون منا كل التقدير والاحترام وهناك اسماء مهمة جدا سبقتنا في الزمان الرياضي والبعض عملنا معهم سوية مثل الصديقين مؤنس عبد الله ورحيم الدراجي وهم يتذكرون كلمة (اخرس) التي كنا نطلقها على بعضنا البعض بمزاح وفرح كبيرين . هناك مواقف كثيرة عشناها في الزمان الرياضي وهي اكثرها انسانية لم يكن للحقد فيها طريق بل دائما ماكانت الجريدة المكان الاثير والمحبب لنا.

كنا اكثر حرصا من غيرنا على التواصل مع الزمان وسنكون كذلك دائما مادامت هي الجريدة التي فتحت لنا صفحاتنا ومادام الزملاء النبلاء موجودين فيها . في الحقيقة نحن اكثر من سعداء بوجودنا على قيد الحياة ونحن نتمسك بوجودنا في جريدة الزمان لانها المكان الذي فتح لنا الطريق لافاق جديدة ومن خلالها قلنا مانستطيع ان نقوله ونحن نقطع وعدا على انفسنا لان نكتب بما يرضي ضمائرنا بدون ان نجرح رياضياً او نحاربه او ننتقص منه لان الكتابة الصحفية قبل ان تكون كذلك فهي رسالة واخلاق وشرف مهنة وهو الامر الذي تعلمنا ان نعمل عليه وبه مهما كانت المغربات كثيرة .