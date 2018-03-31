لا نحيد عن طريق الإبداع – قصي حسن

في بلاط صاحبة الجلالة يحكّم الصحافي ضميره قبل قلمه من اجل البحث عن الحقيقة التي هي جوهر الروح الانسانية، واجمل اللحظات التي يعيشها الصحافي عندما يرى صحيفته او جريدته تسجل رقما كبيرا في عمر الزمن، رغم التحديات التي تتعرض لها المؤسسات الاعلامية المستقلة جراء ضيق ذات اليد وصعوبة تحصيل الاموال بغياب الدعم.

ويمثل الرقم 6000 في عداد (الزمان) محطة بارزة عبر سنوات من العمل الصحفي الدؤب كانت الصحيفة أمينة على المبادئ، وهي نتاج جهد فكري تأصل في عقول مؤسسيها، فهي بدأت لتبقى وها هي سائرة في طريقها بإقدام ثابتة.

وانسابت مياه كثيرة تحت جسر الحياة بين ولادة الملحق الرياضي والاستمرار وترك بصمة واضحة في الافق الواسع وتاثيرها كمطبوع متخصص استطاع ان يحقق نجاحا ملموسا من خلال انتهاج الأسلوب المهني الملتزم وتبني وجهات النظر المختلفة وعرضها بموضوعية وحيادية بعد ان ارست تقاليد انسانية تحاكي المحيط الرياضي باسلوب مهني وتنصف المجتهدين بقدر الانجاز.

(الزمان الرياضي) ومنذ الاصدار الاول ثم كجريدة رياضية يومية اختطت طريقا ابداعيا ثم جاءت ولادة الملحق الرياضي اليومي العامر بقول بالحقيقة والحقائق، وحتى بعد العودة الى الصفحتين بسبب الضائقة المالية، فانها ماتزال تواكب الزمن المتحضر في الرياضة والصحافة على صعيد النقد الموضوعي للاحداث.

ومع الوصول الى العدد 6000 على تأسيس جريدة الزمان، لابد ان نستذكر بعجالة ذكريات أكثر من 14 عامامن السنين في حضرة الجريدة، اذ عملت بادئ الامر في جريدة الزمان الرياضي التي كان يرأسها المرحوم قاسم العبيدي وتصدر بـ12 صفحة، وقد حجزت مكانها على الساحة الرياضية بشهادة الجميع، الى حين توقفها في صيف 2006 وحينها كنت اشغل منصب مدير التحرير، ومن ثم التحقت بجريدة الزمان التي كانت تضم صحفتين رياضيتين بالابيض والاسود يشرف عليها الزميل المثابرعمار طاهر، ليتم تحويلها الى ملحق رياضي يومي يصدر باربع صفحات، ينقل هموم الرياضيين وتطلعاتهم وانجازات المؤسسات الرياضية والاتحادات فضلا عن تسليطه الاضواء على كل ما يتعلق بالبيت الرياضي العراقي وفق رؤية واضحة.

وكان 2006 و2007 قاسيين على الوطن جراء الحرب الاهلية وحالة الاقتتال ومشاهد الجثث اليومية، وكنا نجتهد ونثابر من اجل اكمال الصفحات الاربع قبل غروب الشمس، متسلحا بعناصر التعاون والالفة والمحبة وهي عوامل تدفع على التأمل كثيرا في كيفية الاستمرار بهذه السنين وسط تحديات كبيرة، وأرهاصات العمل، غير ان الحكمة عندما تحضر فان النجاح يطرق ابوابك دون استئذان، ولله الحمد عندما تكون العلاقة مثالية مع الجميع، فضلا عن تقاسم الواجبات والعمل بروح الفريق الواحد، فان رحلة الابداع تتواصل، وهي احدى اسرار النجاح.

سعادتنا لاتوصف ونحن نمضي في العدد الاول من رحلة الـ7 آلاف المقبلة وسط امواج متلاطمة لانعرف الى اين تتجه؟ فالمستقبل رجماً بالغيب لكن دائماً ثمة أمل.

بغداد