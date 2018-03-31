حرية (الزمان) وأصفاد الإستعباد – عمار طاهر

تصل الزمان اليوم الى العدد 6000 وهي تخوض معركة حامية الوطيس للحفاظ على تقاليد الصحافة الرصينة، بعد ان استبيحت المهنة، واضحت مرتعا ومطمعا للجهلاء والطارئين، حيث عم الهرج والمرج بلاط صاحبة الجلالة، وانتهك شرف الكلمة، وذبحت المعاني بقلم مزيف، ويراع احد من السيف، اما المداد فلونه احمر كدم الضحايا .

توقد الزمان اليوم شمعة جديدة، لتنير دروب الكادحين الصامدين امام الابتذال والابتزاز، فهي تعيش زمن الغربة، ومحنة المهنة، ورزية الرياضة، رغم العواصف الهوجاء، والواقع الرديء، حيث لا مستقر الا المتغير، ومع ذلك اثبتت ان الشدائد تصنع الرجال الذين لا يحيدون عن المبادئ، مهما كانت الظروف والمغريات.

رحلة وعرة، ومشقة هائلة، وكلمات ومعان، صاغت مواضيع نزعم انها رصينة، فالهدف كان دائما تقديم صحافة ملتزمة، تؤسس الى مدرسة عراقية، بعد ان غاب الاعلام المهني، او غيب تحت رماد المصالح، وركام الفوضى، فديدنها الصدق والموضوعية والدقة وعدم الانحياز.

لم تهادن، ولن تلق السلاح، فهي مؤمنة دائما انها السلطة الرابعة، رغم محاولات تقييد حريتها باصفاد الاستعباد، او اعدام رؤاها على منصة الاستبداد، فقد جابهت محاولات اغتيال المفردة بسلاح الايمان بالله والوطن، فانتصرت في النهاية، وسقط العديد من الفاسدين، وتحولوا الى مزابل التاريخ.

عاضدت الانجازات، وشخصت السلبيات، واشرت الاخطاء، وقدمت المقترحات والحلول، في زمن ذهبت فيها الرياضة الحقيقة مع اهلها، عندما كانت تعيش عصر الهواية، والانتماء للبلد والتضحية في سبيله بالغالي والنفيس، فلم يتبق الا النزر اليسير من الاوفياء، الذين عاهدوا الله فتشبثوا بالعهد، فكان احدهم كالممسك بجمر الاخلاص، في زمن عز فيه الوطن.

ان الزمان تسعى دائما لتكون انموذجا للعمل المهني، ومدرسة لتخريج مواهب صحفية، تتحول تدريجيا الى مشاريع اسماء كبيرة، تترك اثرا طيبا اينما حلت او ارتحلت، وقد شهدت مساحاتها البيضاء المضيئة باللون الاسود عشرات الزملاء، غادروها لكن لم ينسوها، ولن تنساهم ابدا.

ستبقى الزمان وفية لمبادئها مهما امتد بها العمر الصحفي، لا تحيد عنها ابدا، فهي تضع القارئ في المقام الاول اما الرياضة ورجالها وابطالها فهم امانة طالما بقوا على قيد الوطن، ومصلحته العليا، ولكن من تحيد بوصلته باتجاهات اخرى فلم تتوان عن ردعه باقسى ماتمتلك من حروف، والله على ما نقول شهيد.

بغداد