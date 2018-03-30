روسيا:اتفاق وشيك مع جيش الاسلام للخروج من دوما

علوش يتلقى نصائح من أنقرة بالإستجابة لإنذار موسكو
موسكو-اسطنبول -الزمان
أعلن الجيش الروسي الجمعة التوصل إلى اتفاق مع الفصائل المسلحة وابرزها جيش الاسلام في دوما قرب دمشق لخروجها من هذه المدينة الواقعة في الغوطة الشرقية التي يستهدفها هجوم واسع النطاق تشنه قوات الرئيس السوري بشار الأسد. واعطت موسكو لجيش الاسلام مهلة ساعة تنتهي صباح الاثنين.
وقال المسؤول الكبير في وزارة الدفاع الجنرال سيرغي رودسكوي خلال مؤتمر صحافي «تم التوصل إلى اتفاق مع قادة الفصائل المسلحة غير الشرعية لخروج مقاتلين وأفراد عائلاتهم من مدينة دوما في مستقبل قريب»، بدون أن يوضح المجموعات المعنية بهذا الاتفاق. وبحسب مصادر المعارضة فقد تداول محمد علوش ممثل جيش الاسلام الموقف مع المسؤولين الترك الذين شاروا عليه بسرعة الانسحاب من دوما وتنفيذ الطلب الروسي من دون تأخير .
وردا على هذا الإعلان، نفى جيش الإسلام التوصل إلى مثل هذا الاتفاق وقال الناطق العسكري حمزة بيرقدار لوكالة فرانس برس «المفاوضات جارية (مع روسيا) للبقاء في المنطقة .. ولم نصل لاتفاق بعد» في دوما، آخر مدينة تحت سيطرة المعارضة في الغوطة الشرقية. وكان نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف أفاد الخميس عن «اتصالات عمل» جرت مع جيش الإسلام.
لا يزال مصير مدينة دوما معلقاً بانتظار اعلان نتائج المفاوضات المباشرة بين روسيا وفصيل جيش الإسلام، الذي طالما كان الأكثر نفوذا في الغوطة الشرقية.
ويكرر قياديو جيش الاسلام تأكيد رفضهم اي حل يتضمن اخلاء دوما، كبرى مدن الغوطة الشرقية، والتي تؤوي وفق تقديرات المجلس المحلي فيها نحو 200 ألف شخص.
وتشهد المدينة يومياً تدفق نازحين منها عبر معبر الوافدين الى مناطق سيطرة القوات الحكومية التي تنقلهم الى مراكز ايواء في ريف دمشق.