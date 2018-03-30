كشف حسابات التواصل الاجتماعي سيصبح شرطاً للحصول على تأشيرة أميركية

واشنطن‭- ‬الزمان‭ :‬‭ ‬سيتعين‭ ‬على‭ ‬الراغبين‭ ‬في‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬تأشيرة‭ ‬اميركية‭ ‬الافصاح‭ ‬عن‭ ‬حسابات‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي،‭ ‬وارقام‭ ‬هواتفهم‭ ‬السابقة،‭ ‬وحساباتهم‭ ‬البريدية‭ ‬الالكترونية،‭ ‬في‭ ‬إجراء‭ ‬جديد‭ ‬يطال‭ ‬10‭ ‬ملايين‭ ‬شخص‭ ‬سنويا‭. ‬وبموجب‭ ‬خطة‭ ‬لوزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬نشرت‭ ‬الجمعة،‭ ‬سيتعين‭ ‬على‭ ‬المتقدمين‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬تأشيرة‭ ‬سواء‭ ‬للزيارة‭ ‬او‭ ‬كمهاجرين‭ ‬محتملين،‭ ‬ملء‭ ‬قائمة‭ ‬بحساباتهم‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬شبكات‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭. ‬وسيكون‭ ‬على‭ ‬المتقدمين‭ ‬تعريف‭ ‬أي‭ ‬منصات‭ ‬يستخدمونها‭ ‬و»اي‭ ‬محددات‭ ‬هوية‭ ‬يستخدمونها‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المنصات‭ ‬خلال‭ ‬السنوات‭ ‬الخمسة‭ ‬السابقة‭ ‬لتاريخ‭ ‬الاستمارة‮»‬‭. ‬

ونصت‭ ‬المذكرة‭ ‬المنشورة‭ ‬في‭ ‬السجل‭ ‬الفدرالي‭ ‬على‭ ‬ان‭ ‬‮«‬الأسئلة‭ ‬الأخرى‭ ‬تتضمن‭ ‬تقديم‭ ‬ارقام‭ ‬الهواتف‭ ‬المستخدمة‭ ‬سابقا،‭ ‬والحسابات‭ ‬البريدية‭ ‬الالكترونية،‭ ‬وسفرهم‭ ‬خارج‭ ‬دولهم‭ ‬خلال‭ ‬الخمس‭ ‬سنوات‮»‬‭ ‬السابقة‭. ‬واقترح‭ ‬الرئيس‭ ‬الأميركي‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬حزمة‭ ‬القواعد‭ ‬الجديدة‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬فيما‭ ‬وصفه‭ ‬بانه‭ ‬‮«‬التدقيق‭ ‬الشديد‮»‬‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬قالت‭ ‬جمعيات‭ ‬حقوقية‭ ‬إنه‭ ‬يتعارض‭ ‬مع‭ ‬الخصوصية‭.‬

لكن‭ ‬مسؤولين‭ ‬أميركيين‭ ‬قالوا‭ ‬إن‭ ‬التعديل‭ ‬الجديد‭ ‬سيمكنهم‭ ‬من‭ ‬التعرف‭ ‬على‭ ‬متطرفين‭ ‬محتملين،‭ ‬مثل‭ ‬أحد‭ ‬المهاجمين‭ ‬في‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬في‭ ‬سان‭ ‬برنادينو‭ ‬أواخر‭ ‬2015،‭ ‬والذي‭ ‬حصل‭ ‬على‭ ‬تأشيرة‭ ‬رغم‭ ‬أنه‭ ‬كان‭ ‬من‭ ‬مؤيدي‭ ‬‮«‬الجهاد‮»‬‭ ‬على‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭. ‬

وسيطبق‭ ‬التعديل‭ ‬الجديد‭ ‬على‭ ‬تأشيرات‭ ‬المهاجرين‭ ‬وغير‭ ‬المهاجرين‭ ‬على‭ ‬حد‭ ‬سواء‭.‬

وخلال‭ ‬العام‭ ‬المالي‭ ‬المنقضي،‭ ‬تقدّم‭ ‬نحو‭ ‬600‭ ‬الف‭ ‬شخص‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬تأشيرة‭ ‬هجرة‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬تقدّم‭ ‬حوالى‭ ‬عشرة‭ ‬ملايين‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬انواع‭ ‬اخرى‭ ‬من‭ ‬التأشيرات‭.‬

الا‭ ‬ان‭ ‬هذا‭ ‬التعديل‭ ‬لن‭ ‬يطبق‭ ‬على‭ ‬الدبلوماسيين‭ ‬والرسميين‭.‬

ومن‭ ‬المتوقع‭ ‬اقرار‭ ‬التعديل‭ ‬في‭ ‬29‭ ‬ايار‭/‬مايو‭ ‬المقبل‭.‬