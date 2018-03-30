يوم الأرض:مقتل 15 فلسطينياً برصاص إسرائيلي عند حدود غزة

غزة- الزمان
قتل 15 فلسطينييناً برصاص الجيش الاسرائيلي الجمعة خلال مسيرة احتجاجات واسعة لمناسبة يوم الارضشارك فيها عشرات الاف الفلسطينيين على طول الحدود بين قطاع غزة و اسرائيل، بينما اصيب مئات اخرين بجروح.
وتدفق عشرات آلاف الفلسطينيين الجمعة قرب الحدود بين غزة واسرائيل في مسيرة احتجاجية اطلق عليها «مسيرة العودة الكبرى».
واوضح اشرف القدرة الناطق باسم وزارة الصحة ان «حصيلة الشهداء سبعة وعدد المصابين بلغ 600 مصاب».
وبحسب المستشفيات المحلية فان «حوالى 400 مواطن اصيبوا بالرصاص الحي بينهم عدد من الحالات الخطرة او الحرجة».
واعلنت وزارة الصحة في غزة «استشهاد محمود سعدي رحمي» وقبله جهاد فرينه (33 عاما) الذي قتل شرق غزة. وكانت الوزارة اعلنت مقتل الفتى احمد عودة (16 عاما) برصاص الجيش الاسرائيلي شمال قطاع غزة. وجاء ذلك بعد وقت قصير من اعلانها «استشهاد محمود ابو معمر ومحمد ابو عمر برصاص برصاص الاحتلال في المسيرات على حدود القطاع».
وفي وقت سابق اعلنت ايضا «استشهاد الشاب محمد كمال النجار (25 عاما) برصاص الاحتلال شرق جباليا» في شمال القطاع. وصباح الجمعة قتل مزارع فلسطيني في قصف مدفعي اسرائيلي شرق خان يونس في جنوب قطاع غزة.
وتتواصل المواجهات بين الاف المتظاهرين الذين اقتربوا من السياج الحدودي في المناطق الشرقية للقطاع والجيش الاسرائيلي.
واشعل شبان وفتية اطارات السيارات ورشقوا بالحجارة والزجاجات الفارغة العربات العسكرية المصفحة، بينما رد الجيش باطلاق النار وقنابل الغاز المسيل للدموع بكثافة.
وقال مراسلو ن صحافيون“ان عشرات الالاف من الفلسطينيين يتدفقون الى مراكز ومخيمات اعدت مسبقا قرب حدود غزة مع اسرائيل، بدعوة من الهيئة الوطنية العليا للمسيرة الكبرى للاجئين التي تضم ممثلين لكافة الفصائل الوطنية والاسلامية. وعلى الجانب الاخر من الحدود نشرت القوات الاسرائيلية دباباتها وتمركز القناصة على سواتر ترابية. وكانت طائرة صغيرة بدون طيار تطلق قنابل الغاز تجاه المتظاهرين شرق غزة.
واقامت الهيئة الوطنية العليا للمسيرة الكبرى التي تضم حماس والفصائل وممثلي اللاجئين، عشر خيام كبيرة في خمسة مواقع على طول الحدود بين القطاع واسرائيل، بينما نصبت عائلات عشرات الخيام الصغيرة.
ونصبت الخيام على بعد اقل من مئتي متر من الحدود الاسرائيلية شرق مدينة غزة وشرق خان يونس في جنوب القطاع.
ورفعت الاعلام الفلسطينية على الخيام بدون ان تشاهد رايات الفصائل المختلفة فيما كتبت اسماء العديد من البلدات والقرى وعائلات اللاجئين على الخيام.
وقال طاهر سويركي عضو اللجنة التنسيقية المشرفة على المسيرة ان عدد المشاركين بلغ «نحو مئتي الف شخص شرق وشمال مدينة غزة، اضافة الى عشرات الالاف وسط وجنوب القطاع».
وقدمت الهيئة الاف وجبات الطعام للمشاركين في الاحتجاجات.