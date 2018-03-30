يوم الأرض:مقتل 15 فلسطينياً برصاص إسرائيلي عند حدود غزة

غزة‭- ‬الزمان‭ ‬

قتل‭ ‬15‭ ‬فلسطينييناً‭ ‬برصاص‭ ‬الجيش‭ ‬الاسرائيلي‭ ‬الجمعة‭ ‬خلال‭ ‬مسيرة‭ ‬احتجاجات‭ ‬واسعة‭ ‬لمناسبة‭ ‬يوم‭ ‬الارضشارك‭ ‬فيها‭ ‬عشرات‭ ‬الاف‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬على‭ ‬طول‭ ‬الحدود‭ ‬بين‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬و‭ ‬اسرائيل،‭ ‬بينما‭ ‬اصيب‭ ‬مئات‭ ‬اخرين‭ ‬بجروح‭.‬

وتدفق‭ ‬عشرات‭ ‬آلاف‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬الجمعة‭ ‬قرب‭ ‬الحدود‭ ‬بين‭ ‬غزة‭ ‬واسرائيل‭ ‬في‭ ‬مسيرة‭ ‬احتجاجية‭ ‬اطلق‭ ‬عليها‭ ‬‮«‬مسيرة‭ ‬العودة‭ ‬الكبرى‮»‬‭.‬

واوضح‭ ‬اشرف‭ ‬القدرة‭ ‬الناطق‭ ‬باسم‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬ان‭ ‬‮«‬حصيلة‭ ‬الشهداء‭ ‬سبعة‭ ‬وعدد‭ ‬المصابين‭ ‬بلغ‭ ‬600‭ ‬مصاب‮»‬‭.‬

وبحسب‭ ‬المستشفيات‭ ‬المحلية‭ ‬فان‭ ‬‮«‬حوالى‭ ‬400‭ ‬مواطن‭ ‬اصيبوا‭ ‬بالرصاص‭ ‬الحي‭ ‬بينهم‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الحالات‭ ‬الخطرة‭ ‬او‭ ‬الحرجة‮»‬‭.‬

واعلنت‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬‮«‬استشهاد‭ ‬محمود‭ ‬سعدي‭ ‬رحمي‮»‬‭ ‬وقبله‭ ‬جهاد‭ ‬فرينه‭ (‬33‭ ‬عاما‭) ‬الذي‭ ‬قتل‭ ‬شرق‭ ‬غزة‭. ‬وكانت‭ ‬الوزارة‭ ‬اعلنت‭ ‬مقتل‭ ‬الفتى‭ ‬احمد‭ ‬عودة‭ (‬16‭ ‬عاما‭) ‬برصاص‭ ‬الجيش‭ ‬الاسرائيلي‭ ‬شمال‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭. ‬وجاء‭ ‬ذلك‭ ‬بعد‭ ‬وقت‭ ‬قصير‭ ‬من‭ ‬اعلانها‭ ‬‮«‬استشهاد‭ ‬محمود‭ ‬ابو‭ ‬معمر‭ ‬ومحمد‭ ‬ابو‭ ‬عمر‭ ‬برصاص‭ ‬برصاص‭ ‬الاحتلال‭ ‬في‭ ‬المسيرات‭ ‬على‭ ‬حدود‭ ‬القطاع‮»‬‭.‬

وفي‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬اعلنت‭ ‬ايضا‭ ‬‮«‬استشهاد‭ ‬الشاب‭ ‬محمد‭ ‬كمال‭ ‬النجار‭ (‬25‭ ‬عاما‭) ‬برصاص‭ ‬الاحتلال‭ ‬شرق‭ ‬جباليا‮»‬‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬القطاع‭. ‬وصباح‭ ‬الجمعة‭ ‬قتل‭ ‬مزارع‭ ‬فلسطيني‭ ‬في‭ ‬قصف‭ ‬مدفعي‭ ‬اسرائيلي‭ ‬شرق‭ ‬خان‭ ‬يونس‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭.‬

وتتواصل‭ ‬المواجهات‭ ‬بين‭ ‬الاف‭ ‬المتظاهرين‭ ‬الذين‭ ‬اقتربوا‭ ‬من‭ ‬السياج‭ ‬الحدودي‭ ‬في‭ ‬المناطق‭ ‬الشرقية‭ ‬للقطاع‭ ‬والجيش‭ ‬الاسرائيلي‭.‬

واشعل‭ ‬شبان‭ ‬وفتية‭ ‬اطارات‭ ‬السيارات‭ ‬ورشقوا‭ ‬بالحجارة‭ ‬والزجاجات‭ ‬الفارغة‭ ‬العربات‭ ‬العسكرية‭ ‬المصفحة،‭ ‬بينما‭ ‬رد‭ ‬الجيش‭ ‬باطلاق‭ ‬النار‭ ‬وقنابل‭ ‬الغاز‭ ‬المسيل‭ ‬للدموع‭ ‬بكثافة‭.‬

وقال‭ ‬مراسلو‭ ‬ن‭ ‬صحافيون“ان‭ ‬عشرات‭ ‬الالاف‭ ‬من‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬يتدفقون‭ ‬الى‭ ‬مراكز‭ ‬ومخيمات‭ ‬اعدت‭ ‬مسبقا‭ ‬قرب‭ ‬حدود‭ ‬غزة‭ ‬مع‭ ‬اسرائيل،‭ ‬بدعوة‭ ‬من‭ ‬الهيئة‭ ‬الوطنية‭ ‬العليا‭ ‬للمسيرة‭ ‬الكبرى‭ ‬للاجئين‭ ‬التي‭ ‬تضم‭ ‬ممثلين‭ ‬لكافة‭ ‬الفصائل‭ ‬الوطنية‭ ‬والاسلامية‭. ‬وعلى‭ ‬الجانب‭ ‬الاخر‭ ‬من‭ ‬الحدود‭ ‬نشرت‭ ‬القوات‭ ‬الاسرائيلية‭ ‬دباباتها‭ ‬وتمركز‭ ‬القناصة‭ ‬على‭ ‬سواتر‭ ‬ترابية‭. ‬وكانت‭ ‬طائرة‭ ‬صغيرة‭ ‬بدون‭ ‬طيار‭ ‬تطلق‭ ‬قنابل‭ ‬الغاز‭ ‬تجاه‭ ‬المتظاهرين‭ ‬شرق‭ ‬غزة‭.‬

واقامت‭ ‬الهيئة‭ ‬الوطنية‭ ‬العليا‭ ‬للمسيرة‭ ‬الكبرى‭ ‬التي‭ ‬تضم‭ ‬حماس‭ ‬والفصائل‭ ‬وممثلي‭ ‬اللاجئين،‭ ‬عشر‭ ‬خيام‭ ‬كبيرة‭ ‬في‭ ‬خمسة‭ ‬مواقع‭ ‬على‭ ‬طول‭ ‬الحدود‭ ‬بين‭ ‬القطاع‭ ‬واسرائيل،‭ ‬بينما‭ ‬نصبت‭ ‬عائلات‭ ‬عشرات‭ ‬الخيام‭ ‬الصغيرة‭.‬

ونصبت‭ ‬الخيام‭ ‬على‭ ‬بعد‭ ‬اقل‭ ‬من‭ ‬مئتي‭ ‬متر‭ ‬من‭ ‬الحدود‭ ‬الاسرائيلية‭ ‬شرق‭ ‬مدينة‭ ‬غزة‭ ‬وشرق‭ ‬خان‭ ‬يونس‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬القطاع‭.‬

ورفعت‭ ‬الاعلام‭ ‬الفلسطينية‭ ‬على‭ ‬الخيام‭ ‬بدون‭ ‬ان‭ ‬تشاهد‭ ‬رايات‭ ‬الفصائل‭ ‬المختلفة‭ ‬فيما‭ ‬كتبت‭ ‬اسماء‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬البلدات‭ ‬والقرى‭ ‬وعائلات‭ ‬اللاجئين‭ ‬على‭ ‬الخيام‭.‬

وقال‭ ‬طاهر‭ ‬سويركي‭ ‬عضو‭ ‬اللجنة‭ ‬التنسيقية‭ ‬المشرفة‭ ‬على‭ ‬المسيرة‭ ‬ان‭ ‬عدد‭ ‬المشاركين‭ ‬بلغ‭ ‬‮«‬نحو‭ ‬مئتي‭ ‬الف‭ ‬شخص‭ ‬شرق‭ ‬وشمال‭ ‬مدينة‭ ‬غزة،‭ ‬اضافة‭ ‬الى‭ ‬عشرات‭ ‬الالاف‭ ‬وسط‭ ‬وجنوب‭ ‬القطاع‮»‬‭.‬

وقدمت‭ ‬الهيئة‭ ‬الاف‭ ‬وجبات‭ ‬الطعام‭ ‬للمشاركين‭ ‬في‭ ‬الاحتجاجات‭.‬