ثمار فوز السيسي:توجه برلماني لتعديل الدستور وزيادة مدة الرئاسة

القاهرة -مصطفى عمارة
كشف مصدر برئاسة الجمهورية فى تصريحات خاصة لمراسل (الزمان) في القاهرة ان الرئيس عبد الفتاح السيسي سوف يتجه عقب فوزه في انتخابات الرئاسة لاجراء تغييرات واسعة فى الحكومة المصرية عقب انتخابات الرئاسة قد تطال رئيس الوزراء نفسه ،يعقبها حركة محافظين.
واضاف المصدر ان التغييرات لن تتوقف على الحكومة بل ستطول ايضا القصر الرئاسي حيث من المتوقع ان يقوم الرئيس باعداد فريق رئاسى جديد من مجموعة من الشباب والقيادات الصاعدة كما ان هناك خطة للدولة لاعداد كوادر شبابية جديده فى الحكم المحلى والمحافظين على ان يكون من بينهم شباب البرنامج الرئاسي لتاهيل الشباب وابناء اكاديمية الشباب الجديده واكد محمد ابو حامد عضو ائتلاف دعم مصر اننا امام مرحلة جديدة تتطلب تقييم الحكومه.
واضاف ان الوزارات الخدمية ووزراء المجموعة الاقتصادية تتطلب ان تكون اكثر تفاعلا مع قضايا الجماهير، واضاف النائب مصطفى بكري اننا سوف نكون امام جديدة عقب انتخابات الرئاسة ،ويوافق عليها البرلمان.
فى السياق كشفت مصادر برلمانية النقاب ان مشاورات تجري بين عدد من اعضاء البرلمان لاجراء تغييرات دستورية عقب واجراء تغييرات فى الحكومة وتشمل تلك التعديلات بزيادة مدة الرئاسة من 4 الى 6 سنوات كما طالب عدد من البرلمانيين بجعل فتح باب الترشيح مفتوحا بحيث لا يكون مقيدا بعدد من السنوات وتعليقا على تلك الدعوات قال المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة السابق ان هذه الدعوات ليست جديدة لكنها انطلقت منذ عدة شهور الا ان تلك الدعوات لا يوجد لها مثيل فى العالم وليست فى صالح الديمقراطية .واضاف انه يجوز تعديل بعض احكام الدستور المصرى بشرط ان يكون هذا التعديل مطلبا شعبيا او باغلبية برلمانية ،فيما اكد فؤاد بدراوى سكرتير عام حزب الوفد السابق انه يرى ان يكون تعديل فتره الرئاسة من خلال زيارتها 5 سنوات بدلا من اربعة على اقصى تقدير .