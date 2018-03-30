ثمار فوز السيسي:توجه برلماني لتعديل الدستور وزيادة مدة الرئاسة

القاهرة‭ -‬مصطفى‭ ‬عمارة

كشف‭ ‬مصدر‭ ‬برئاسة‭ ‬الجمهورية‭ ‬فى‭ ‬تصريحات‭ ‬خاصة‭ ‬لمراسل‭ (‬الزمان‭) ‬في‭ ‬القاهرة‭ ‬ان‭ ‬الرئيس‭ ‬عبد‭ ‬الفتاح‭ ‬السيسي‭ ‬سوف‭ ‬يتجه‭ ‬عقب‭ ‬فوزه‭ ‬في‭ ‬انتخابات‭ ‬الرئاسة‭ ‬لاجراء‭ ‬تغييرات‭ ‬واسعة‭ ‬فى‭ ‬الحكومة‭ ‬المصرية‭ ‬عقب‭ ‬انتخابات‭ ‬الرئاسة‭ ‬قد‭ ‬تطال‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬نفسه‭ ‬،يعقبها‭ ‬حركة‭ ‬محافظين‭.‬

واضاف‭ ‬المصدر‭ ‬ان‭ ‬التغييرات‭ ‬لن‭ ‬تتوقف‭ ‬على‭ ‬الحكومة‭ ‬بل‭ ‬ستطول‭ ‬ايضا‭ ‬القصر‭ ‬الرئاسي‭ ‬حيث‭ ‬من‭ ‬المتوقع‭ ‬ان‭ ‬يقوم‭ ‬الرئيس‭ ‬باعداد‭ ‬فريق‭ ‬رئاسى‭ ‬جديد‭ ‬من‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬الشباب‭ ‬والقيادات‭ ‬الصاعدة‭ ‬كما‭ ‬ان‭ ‬هناك‭ ‬خطة‭ ‬للدولة‭ ‬لاعداد‭ ‬كوادر‭ ‬شبابية‭ ‬جديده‭ ‬فى‭ ‬الحكم‭ ‬المحلى‭ ‬والمحافظين‭ ‬على‭ ‬ان‭ ‬يكون‭ ‬من‭ ‬بينهم‭ ‬شباب‭ ‬البرنامج‭ ‬الرئاسي‭ ‬لتاهيل‭ ‬الشباب‭ ‬وابناء‭ ‬اكاديمية‭ ‬الشباب‭ ‬الجديده‭ ‬واكد‭ ‬محمد‭ ‬ابو‭ ‬حامد‭ ‬عضو‭ ‬ائتلاف‭ ‬دعم‭ ‬مصر‭ ‬اننا‭ ‬امام‭ ‬مرحلة‭ ‬جديدة‭ ‬تتطلب‭ ‬تقييم‭ ‬الحكومه‭.‬

واضاف‭ ‬ان‭ ‬الوزارات‭ ‬الخدمية‭ ‬ووزراء‭ ‬المجموعة‭ ‬الاقتصادية‭ ‬تتطلب‭ ‬ان‭ ‬تكون‭ ‬اكثر‭ ‬تفاعلا‭ ‬مع‭ ‬قضايا‭ ‬الجماهير،‭ ‬واضاف‭ ‬النائب‭ ‬مصطفى‭ ‬بكري‭ ‬اننا‭ ‬سوف‭ ‬نكون‭ ‬امام‭ ‬جديدة‭ ‬عقب‭ ‬انتخابات‭ ‬الرئاسة‭ ‬،ويوافق‭ ‬عليها‭ ‬البرلمان‭.‬

فى‭ ‬السياق‭ ‬كشفت‭ ‬مصادر‭ ‬برلمانية‭ ‬النقاب‭ ‬ان‭ ‬مشاورات‭ ‬تجري‭ ‬بين‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬اعضاء‭ ‬البرلمان‭ ‬لاجراء‭ ‬تغييرات‭ ‬دستورية‭ ‬عقب‭ ‬واجراء‭ ‬تغييرات‭ ‬فى‭ ‬الحكومة‭ ‬وتشمل‭ ‬تلك‭ ‬التعديلات‭ ‬بزيادة‭ ‬مدة‭ ‬الرئاسة‭ ‬من‭ ‬4‭ ‬الى‭ ‬6‭ ‬سنوات‭ ‬كما‭ ‬طالب‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬البرلمانيين‭ ‬بجعل‭ ‬فتح‭ ‬باب‭ ‬الترشيح‭ ‬مفتوحا‭ ‬بحيث‭ ‬لا‭ ‬يكون‭ ‬مقيدا‭ ‬بعدد‭ ‬من‭ ‬السنوات‭ ‬وتعليقا‭ ‬على‭ ‬تلك‭ ‬الدعوات‭ ‬قال‭ ‬المستشار‭ ‬محمد‭ ‬حامد‭ ‬الجمل‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الدولة‭ ‬السابق‭ ‬ان‭ ‬هذه‭ ‬الدعوات‭ ‬ليست‭ ‬جديدة‭ ‬لكنها‭ ‬انطلقت‭ ‬منذ‭ ‬عدة‭ ‬شهور‭ ‬الا‭ ‬ان‭ ‬تلك‭ ‬الدعوات‭ ‬لا‭ ‬يوجد‭ ‬لها‭ ‬مثيل‭ ‬فى‭ ‬العالم‭ ‬وليست‭ ‬فى‭ ‬صالح‭ ‬الديمقراطية‭ .‬واضاف‭ ‬انه‭ ‬يجوز‭ ‬تعديل‭ ‬بعض‭ ‬احكام‭ ‬الدستور‭ ‬المصرى‭ ‬بشرط‭ ‬ان‭ ‬يكون‭ ‬هذا‭ ‬التعديل‭ ‬مطلبا‭ ‬شعبيا‭ ‬او‭ ‬باغلبية‭ ‬برلمانية‭ ‬،فيما‭ ‬اكد‭ ‬فؤاد‭ ‬بدراوى‭ ‬سكرتير‭ ‬عام‭ ‬حزب‭ ‬الوفد‭ ‬السابق‭ ‬انه‭ ‬يرى‭ ‬ان‭ ‬يكون‭ ‬تعديل‭ ‬فتره‭ ‬الرئاسة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬زيارتها‭ ‬5‭ ‬سنوات‭ ‬بدلا‭ ‬من‭ ‬اربعة‭ ‬على‭ ‬اقصى‭ ‬تقدير‭ .‬