تركيا ترفض وساطة فرنسا لحوار مع الكرد بسوريا وتصفها بالمنحازة

اردوغان يعلن عن عملية جديدة والوفد الكردي بعد لقاء الإليزيه: وعدونا بدعم منبج

اسطنبول‭- ‬الزمان‭ ‬

رفضت‭ ‬تركيا‭ ‬الجمعة‭ ‬اي‭ ‬وساطة‭ ‬فرنسية‭ ‬بين‭ ‬انقرة‭ ‬وقوات‭ ‬سوريا‭ ‬الديموقراطية،‭ ‬التحالف‭ ‬الذي‭ ‬تهيمن‭ ‬عليه‭ ‬وحدات‭ ‬حماية‭ ‬الشعب‭ ‬الكردية‭ ‬التي‭ ‬تعتبرها‭ ‬انقرة‭ ‬منظمة‭ ‬ارهابية،‭ ‬حسبما‭ ‬افاد‭ ‬متحدث‭ ‬باسم‭ ‬الرئاسة‭.‬واعلن‭ ‬الرئيس‭ ‬الامريكي‭ ‬ترامب‭ ‬عن‭ ‬سحب‭ ‬وشيك‭ ‬للقوات‭ ‬الامريكية‭ ‬من‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬ان‭ ‬يبرر‭ ‬ذلك‭ .‬

وقدم‭ ‬الرئيس‭ ‬الفرنسي‭ ‬ايمانويل‭ ‬ماكرون‭ ‬عرض‭ ‬الوساطة‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬خلال‭ ‬لقائه‭ ‬وفدا‭ ‬من‭ ‬قوات‭ ‬سوريا‭ ‬الديموقراطية‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬متأخر‭ ‬الخميس‭.‬أ

فيما‭ ‬أعلن‭ ‬الرئيس‭ ‬التركي‭ ‬رجب‭ ‬طيب‭ ‬أردوغان‭ ‬عن‭ ‬بدء‭ ‬التحضير‭ ‬لطرد‭ ‬المسلحين‭ ‬الأكراد‭ ‬من‭ ‬عين‭ ‬العرب‭ ( ‬كوباني‭) ‬وتل‭ ‬أبيض‭ ‬ورأس‭ ‬العين‭ ‬وصولا‭ ‬إلى‭ ‬الحدود‭ ‬العراقية‭ ‬السورية‭.‬

وصرحت‭ ‬المسؤولة‭ ‬الكردية‭ ‬اسيا‭ ‬عبد‭ ‬الله‭ ‬للصحافيين‭ ‬عقب‭ ‬لقائها‭ ‬مع‭ ‬ماكرون‭ ‬ان‭ ‬فرنسا‭ ‬تخطط‭ ‬لإرسال‭ ‬‮«‬قوات‭ ‬فرنسية‭ ‬جديدة‭ ‬لمنبج‮»‬‭ ‬التي‭ ‬تهدد‭ ‬تركيا‭ ‬بتوسيع‭ ‬حملتها‭ ‬للوصول‭ ‬اليها‭. ‬واضافت‭ ‬‮«‬سيتم‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‮»‬‭. ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬مكتب‭ ‬ماكرون‭ ‬ذكر‭ ‬الجمعة‭ ‬ان‭ ‬فرنسا‭ ‬لا‭ ‬تخطط‭ ‬لعملية‭ ‬عسكرية‭ ‬جديدة‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬سوريا‭ ‬خارج‭ ‬اطار‭ ‬التحالف‭ ‬الدولي‭ ‬ضد‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الاسلامية‭.‬

وقبل‭ ‬هذا‭ ‬التصريح‭ ‬حذر‭ ‬بوزداغ‭ ‬من‭ ‬ان‭ ‬من‭ ‬يعملون‭ ‬مع‭ ‬الجماعات‭ ‬الارهابية‭ ‬يصبحون‭ ‬هدفا‭ ‬لتركيا،‭ ‬آملا‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬لا‭ ‬تتخذ‭ ‬فرنسا‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬الخطوة‭.‬

وقال‭ ‬بوزداغ‭ ‬انه‭ ‬يأمل‭ ‬في‭ ‬الا‭ ‬تقوم‭ ‬فرنسا‭ ‬بمثل‭ ‬هذه‭ ‬‮«‬الخطوة‭ ‬الطائشة‮»‬‭.‬

وأعرب‭ ‬ماكرون‭ ‬عن‭ ‬‮«‬أمله‭ ‬في‭ ‬إقامة‭ ‬حوار‭ ‬بين‭ ‬قوات‭ ‬سوريا‭ ‬الديموقراطية‭ ‬وتركيا،‭ ‬بمساعدة‭ ‬فرنسا‭ ‬والمجتمع‭ ‬الدولي‮»‬،‭ ‬وفق‭ ‬بيان‭ ‬صادر‭ ‬عن‭ ‬قصر‭ ‬الإليزيه‭. ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬تركيا‭ ‬رفضت‭ ‬ذلك‭ ‬بشكل‭ ‬مطلق،‭ ‬في‭ ‬خطوة‭ ‬من‭ ‬المرجح‭ ‬ان‭ ‬تزيد‭ ‬التوتر‭ ‬بينها‭ ‬وبين‭ ‬فرنسا‭ ‬التي‭ ‬عبرت‭ ‬عن‭ ‬قلقها‭ ‬بشأن‭ ‬العملية‭ ‬العسكرية‭ ‬التركية‭ ‬الجارية‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬سوريا‭. ‬ولم‭ ‬يرحب‭ ‬الرئيس‭ ‬التركي‭ ‬رجب‭ ‬طيب‭ ‬اردوغان‭ ‬بتلك‭ ‬التصريحات‭ ‬قائلا‭ ‬انه‭ ‬‮«‬حزين‭ ‬جدا‮»‬‭ ‬لموقف‭ ‬فرنسا‭ ‬‮«‬الخاطئ‭ ‬تماما‮»‬‭. ‬وقال‭ ‬اردوغان‭ ‬في‭ ‬خطاب‭ ‬حاد‭ ‬اللهجة‭ ‬القاه‭ ‬في‭ ‬انقرة‭ ‬‮«‬من‭ ‬انتم‭ ‬لكي‭ ‬تتحدثوا‭ ‬عن‭ ‬وساطة‭ ‬بين‭ ‬تركيا‭ ‬ومنظمة‭ ‬ارهابية؟‮»‬‭.‬

واضاف‭ ‬‮«‬لا‭ ‬نحتاج‭ ‬الى‭ ‬وساطة‭ (…) ‬منذ‭ ‬متى‭ ‬تجلس‭ ‬تركيا‭ ‬على‭ ‬طاولة‭ ‬مع‭ ‬منظمة‭ ‬ارهابية؟‮»‬‭.‬

من‭ ‬جهته،‭ ‬قال‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬التركي‭ ‬مولود‭ ‬تشاوش‭ ‬اوغلو‭ ‬‮«‬ليس‭ ‬من‭ ‬الممكن‭ ‬القول‭ ‬ان‭ ‬بلدا‭ ‬يستقبل‭ ‬وحدات‭ ‬حماية‭ ‬الشعب‭ ‬الكردية‭ ‬في‭ ‬الاليزيه‭ ‬ليس‭ ‬منحازا‭. ‬انتم‭ ‬في‭ ‬صف‭ ‬واحد‭ ‬مع‭ ‬الارهابيين‮»‬‭.‬

بدوره،قال‭ ‬الناطق‭ ‬باسم‭ ‬الرئاسة‭ ‬التركية‭ ‬ابراهيم‭ ‬كالين‭ ‬‮«‬نرفض‭ ‬اي‭ ‬جهد‭ ‬يهدف‭ ‬الى‭ ‬تشجيع‭ ‬حوار‭ ‬او‭ ‬اتصالات‭ ‬او‭ ‬وساطة‭ ‬بين‭ ‬تركيا‭ ‬وهذه‭ ‬المجموعات‭ ‬الارهابية‮»‬‭.‬

وشكلت‭ ‬قوات‭ ‬سوريا‭ ‬الديموقراطية‭ ‬خلال‭ ‬السنوات‭ ‬الاخيرة‭ ‬رأس‭ ‬حربة‭ ‬في‭ ‬مكافحة‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الإسلامية‭ ‬في‭ ‬سوريا‭.‬

وتعتبر‭ ‬تركيا‭ ‬وحدات‭ ‬حماية‭ ‬الشعب‭ ‬الكردية‭ ‬امتدادا‭ ‬لحزب‭ ‬العمال‭ ‬الكردستاني‭ ‬المصنف‭ ‬منظمة‭ ‬ارهابية‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬انقرة‭ ‬وحلفائه‭ ‬الغربيين‭.‬

واطلقت‭ ‬تركيا‭ ‬في‭ ‬كانون‭ ‬الثاني‭/‬يناير‭ ‬هجوما‭ ‬ضد‭ ‬وحدات‭ ‬حماية‭ ‬الشعب‭ ‬الكردية‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬سوريا‭ ‬وطردتها‭ ‬في‭ ‬19‭ ‬اذار‭/‬مارس‭ ‬من‭ ‬معقلها‭ ‬عفرين‭.‬

واضاف‭ ‬كالين‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الجماعات‭ ‬تسعى‭ ‬الى‭ ‬‮«‬اضفاء‭ ‬الشرعية‭ ‬على‭ ‬نفسها‮»‬‭ ‬واضاف‭ ‬‮«‬بدلا‭ ‬من‭ ‬اتخاذ‭ ‬اجراءات‭ ‬من‭ ‬شأنها‭ ‬ان‭ ‬تترجم‭ ‬على‭ ‬انها‭ ‬اضفاء‭ ‬الشرعية‭ ‬على‭ ‬المنظمات‭ ‬الارهابية،‭ ‬على‭ ‬الدول‭ ‬التي‭ ‬نعتبرها‭ ‬صديقة‭ ‬وحليفة‭ ‬ان‭ ‬تتخذ‭ ‬موقفا‭ ‬حازما‭ ‬ضد‭ ‬الارهاب‭ ‬بكل‭ ‬أشكاله‮»‬‭.‬

واكد‭ ‬ان‭ ‬‮«‬الاسماء‭ ‬المختلفة‭ ‬والمتنوعة‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬ان‭ ‬تخفي‭ ‬الهوية‭ ‬الحقيقية‭ ‬لمنظمة‭ ‬ارهابية‮»‬‭.‬

وعملت‭ ‬فرنسا‭ ‬والولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬بشكل‭ ‬وثيق‭ ‬مع‭ ‬مقاتلي‭ ‬وحدات‭ ‬حماية‭ ‬الشعب‭ ‬الكردي‭ ‬في‭ ‬القتال‭ ‬ضد‭ ‬جهاديي‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الاسلامية‭ ‬في‭ ‬سوريا،‭ ‬وخلال‭ ‬محادثات‭ ‬الخميس‭ ‬اشاد‭ ‬ماكرون‭ ‬ب»التضحيات‭ ‬وبالدور‭ ‬الحاسم‭ ‬لقوات‭ ‬سوريا‭ ‬الديموقراطية‮»‬‭ ‬في‭ ‬مكافحة‭ ‬الجهاديين‭.‬

وتحدث‭ ‬ماكرون‭ ‬واردوغان‭ ‬عدة‭ ‬مرات‭ ‬هاتفيا‭ ‬منذ‭ ‬بدء‭ ‬العملية‭ ‬التركية‭ ‬في‭ ‬20‭ ‬كانون‭ ‬الثاني‭/‬يناير‭.‬

الا‭ ‬ان‭ ‬الرئيس‭ ‬التركي‭ ‬قال‭ ‬ان‭ ‬ماكرون‭ ‬ادلى‭ ‬ب»تصريحات‭ ‬غريبة‮»‬‭ ‬اثناء‭ ‬مكالمة‭ ‬حول‭ ‬سوريا‭ ‬الاسبوع‭ ‬الماضي،‭ ‬مضيفا»اضطررت‭ ‬إلى‭ ‬اقناعه‭ ‬رغم‭ ‬ان‭ ‬اللهجة‭ ‬كانت‭ ‬حادة‭ ‬قليلا‮»‬‭.‬

وتبنى‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬التركي‭ ‬بكر‭ ‬بوزداغ‭ ‬خطا‭ ‬اكثر‭ ‬تشددا‭ ‬وانتقد‭ ‬فرنسا‭ ‬وحذر‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬تركيا‭ ‬ستراقب‭ ‬اي‭ ‬بلد‭ ‬يتعاون‭ ‬مع‭ ‬‮«‬الارهابيين‮»‬‭.‬

واضاف‭ ‬ان‭ ‬‮«‬تطمين‭ ‬فرنسا‭ ‬لمنظمات‭ ‬حماية‭ ‬الشعب‭ ‬الكردي‭ ‬وحزب‭ ‬الاتحاد‭ ‬الديموقراطي‭ ‬ووحدات‭ ‬حماية‭ ‬المرأة‭ ‬الكردية،‭ ‬الارهابية‭ ‬بتقديم‭ ‬الدعم‭ ‬لها‭ ‬هو‭ ‬تعاون‭ ‬وتضامن‭ ‬واضح‭ ‬مع‭ ‬جماعات‭ ‬ارهابية‭ ‬تهاجم‭ ‬تركيا‮»‬‭.‬