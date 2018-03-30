روسيا تمهل بريطانيا شهراً لخفض عدد دبلوماسييها

موسكو‭- ‬الزمان‭ ‬

استدعت‭ ‬روسيا‭ ‬الجمعة‭ ‬سفراء‭ ‬أوروبيين‭ ‬إلى‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬لإبلاغهم‭ ‬بتدابير‭ ‬ردا‭ ‬على‭ ‬طرد‭ ‬دبلوماسيين‭ ‬روس‭ ‬على‭ ‬خلفية‭ ‬تسميم‭ ‬الجاسوس‭ ‬السابق‭ ‬سيرغي‭ ‬سكريبال‭ ‬في‭ ‬بريطانيا‭.‬

ووصل‭ ‬سفراء‭ ‬بريطانيا‭ ‬وفرنسا‭ ‬وألمانيا‭ ‬وإيطاليا‭ ‬ولاتفيا‭ ‬وليتوانيا‭ ‬وبولندا‭ ‬وجمهورية‭ ‬تشيكيا‭ ‬وسلوفاكيا‭ ‬وكذلك‭ ‬سفراء‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬دول‭ ‬خارج‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي،‭ ‬إلى‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬بعد‭ ‬ظهر‭ ‬الجمعة‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬شاهد‭ ‬مصور‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭.‬

‭ ‬وأمهلت‭ ‬روسيا‭ ‬لندن‭ ‬شهرا‭ ‬لخفض‭ ‬عدد‭ ‬دبلوماسييها‭ ‬في‭ ‬روسيا‭ ‬ليصبح‭ ‬مساويا‭ ‬لعدد‭ ‬الدبلوماسيين‭ ‬الروس‭ ‬الموجودين‭ ‬في‭ ‬بريطانيا،‭ ‬في‭ ‬تدبير‭ ‬جديد‭ ‬اتخذته‭ ‬روسيا‭ ‬ردا‭ ‬على‭ ‬الإجراءات‭ ‬المفروضة‭ ‬عليها‭ ‬على‭ ‬خلفية‭ ‬قضية‭ ‬تسميم‭ ‬سكريبال‭.‬

وأعلنت‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬الروسية‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬‮«‬على‭ ‬الطرف‭ ‬البريطاني‭ ‬بحلول‭ ‬شهر‭ ‬ومن‭ ‬خلال‭ ‬الحد‭ ‬بالشكل‭ ‬المناسب‭ ‬من‭ ‬موظفيه،‭ ‬أن‭ ‬يخفض‭ ‬العدد‭ ‬الإجمالي‭ ‬لموظفيه‭ ‬في‭ ‬السفارة‭ ‬البريطانية‭ ‬في‭ ‬موسكو‭ ‬والقنصليات‭ ‬البريطانية‭ ‬في‭ ‬روسيا‭ ‬ليصبح‭ ‬مساويا‭ ‬تماما‭ ‬لعدد‭ ‬الدبلوماسيين‭ ‬والفنيين‭ ‬والإداريين‭ ‬الروس‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‮»‬‭. ‬فيما‭ ‬ابلغت‭ ‬روسيا‭ ‬السفير‭ ‬الهولندي‭ ‬الجمعة‭ ‬قرارها‭ ‬طرد‭ ‬دبلوماسيين‭ ‬اثنين‭ ‬في‭ ‬رد‭ ‬على‭ ‬اجراء‭ ‬مماثل‭ ‬اتخذته‭ ‬هولندا‭ ‬على‭ ‬خلفية‭ ‬تسميم‭ ‬الجاسوس‭ ‬في‭ ‬بريطانيا،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬نقلت‭ ‬وكالة‭ ‬تاس‭ ‬الرسمية‭ ‬للانباء‭ ‬عن‭ ‬السفير‭.‬

وقال‭ ‬السفير‭ ‬الهولندي‭ ‬رينيه‭ ‬جونز‭-‬بوس‭ ‬للوكالة‭ ‬ان‭ ‬‮«‬اثنين‭ ‬من‭ ‬زملائي‭ ‬سيغادرون‭ ‬روسيا‭. ‬ولكن‭ ‬نحن‭ (‬السفارة‭) ‬باقون‭ ‬هنا‮»‬‭.‬

وأكد‭ ‬الكرملين‭ ‬الجمعة‭ ‬ان‭ ‬روسيا‭ ‬‮«‬ليس‭ ‬هي‭ ‬من‭ ‬بادر‭ ‬الى‭ ‬شن‭ ‬حرب‭ ‬دبلوماسية‮»‬،‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬قرار‭ ‬موسكو‭ ‬طرد‭ ‬ستين‭ ‬دبلوماسيا‭ ‬اميركيا‭ ‬ردا‭ ‬على‭ ‬اجراء‭ ‬مماثل‭ ‬اتخذته‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭.‬

وقال‭ ‬الناطق‭ ‬باسم‭ ‬الكرملين‭ ‬ديمتري‭ ‬بيسكوف‭ ‬‮«‬ليست‭ ‬روسيا‭ ‬من‭ ‬بدأ‭ ‬حربا‭ ‬دبلوماسية‭ (…) ‬وليست‭ ‬روسيا‭ ‬من‭ ‬دفع‭ ‬الى‭ ‬تبادل‭ ‬عقوبات‭ ‬او‭ ‬تبادل‭ ‬طرد‭ ‬دبلوماسيين‮»‬‭.‬

واضاف‭ ‬ان‭ ‬‮«‬روسيا‭ ‬اضطرت‭ ‬لاتخاذ‭ ‬اجراءات‭ ‬انتقامية‭ ‬ردا‭ ‬على‭ ‬اعمال‭ ‬غير‭ ‬ودية‭ ‬وغير‭ ‬مشروعة‮»‬‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬واشنطن‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬قد‭ ‬رأت‭ ‬ان‭ ‬رد‭ ‬الفعل‭ ‬الروسي‭ ‬غير‭ ‬مبرر‭.‬

واعلنت‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬الروسية‭ ‬الخميس‭ ‬طرد‭ ‬ستين‭ ‬دبلوماسيا‭ ‬اميركيا‭ ‬ردا‭ ‬على‭ ‬اجراءات‭ ‬مماثلة‭ ‬اتخذتها‭ ‬واشنطن‭ ‬بعد‭ ‬تسميم‭ ‬العميل‭ ‬الروسي‭ ‬المزدوج‭ ‬السابق‭ ‬في‭ ‬بريطانيا،‭ ‬التي‭ ‬حملت‭ ‬موسكو‭ ‬مسؤولية‭ ‬الحادثة‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬النفي‭ ‬الروسي‭ ‬المتكرر‭.‬