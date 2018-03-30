روسيا تمهل بريطانيا شهراً لخفض عدد دبلوماسييها

موسكو- الزمان
استدعت روسيا الجمعة سفراء أوروبيين إلى وزارة الخارجية لإبلاغهم بتدابير ردا على طرد دبلوماسيين روس على خلفية تسميم الجاسوس السابق سيرغي سكريبال في بريطانيا.
ووصل سفراء بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا ولاتفيا وليتوانيا وبولندا وجمهورية تشيكيا وسلوفاكيا وكذلك سفراء العديد من دول خارج الاتحاد الأوروبي، إلى وزارة الخارجية بعد ظهر الجمعة بحسب ما شاهد مصور وكالة فرانس برس.
وأمهلت روسيا لندن شهرا لخفض عدد دبلوماسييها في روسيا ليصبح مساويا لعدد الدبلوماسيين الروس الموجودين في بريطانيا، في تدبير جديد اتخذته روسيا ردا على الإجراءات المفروضة عليها على خلفية قضية تسميم سكريبال.
وأعلنت وزارة الخارجية الروسية في بيان «على الطرف البريطاني بحلول شهر ومن خلال الحد بالشكل المناسب من موظفيه، أن يخفض العدد الإجمالي لموظفيه في السفارة البريطانية في موسكو والقنصليات البريطانية في روسيا ليصبح مساويا تماما لعدد الدبلوماسيين والفنيين والإداريين الروس في المملكة المتحدة». فيما ابلغت روسيا السفير الهولندي الجمعة قرارها طرد دبلوماسيين اثنين في رد على اجراء مماثل اتخذته هولندا على خلفية تسميم الجاسوس في بريطانيا، بحسب ما نقلت وكالة تاس الرسمية للانباء عن السفير.
وقال السفير الهولندي رينيه جونز-بوس للوكالة ان «اثنين من زملائي سيغادرون روسيا. ولكن نحن (السفارة) باقون هنا».
وأكد الكرملين الجمعة ان روسيا «ليس هي من بادر الى شن حرب دبلوماسية»، وذلك بعد قرار موسكو طرد ستين دبلوماسيا اميركيا ردا على اجراء مماثل اتخذته الولايات المتحدة.
وقال الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف «ليست روسيا من بدأ حربا دبلوماسية (…) وليست روسيا من دفع الى تبادل عقوبات او تبادل طرد دبلوماسيين».
واضاف ان «روسيا اضطرت لاتخاذ اجراءات انتقامية ردا على اعمال غير ودية وغير مشروعة» من قبل واشنطن التي كانت قد رأت ان رد الفعل الروسي غير مبرر.
واعلنت وزارة الخارجية الروسية الخميس طرد ستين دبلوماسيا اميركيا ردا على اجراءات مماثلة اتخذتها واشنطن بعد تسميم العميل الروسي المزدوج السابق في بريطانيا، التي حملت موسكو مسؤولية الحادثة على الرغم من النفي الروسي المتكرر.