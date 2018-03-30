سارة سلامة في لقطة تثير الجدل

القاهرة -الزمان
أثارت الفنانة المصرية سارة سلامة انتقادات جمهورها بعدما نشرت صورة جديدة عبر حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام».
سارة نشرت صورة لها وهي ترتدي فستانا مفتوحا من أعلى منطقة الصدر، ورغم ان الصورة كانت بزاوية إلا أن الفستان كشف عن مفاتنها بشكل جرئ تسبب في الهجوم عليها.
وهناك كثير من المتابعين قالوا ان الملابس عادية ولا يوجد ما يدعو للاعتراض .
جمهور سارة وجد أنه لم يكن هناك داع من نشر ههذ الصورة، وجاءت أغلب التعليقات لتنتقدها، وتطالبها بحذف الصورة.
يُذكر أن سارة سلامة تقوم حاليا بتصوير مسلسل «الوصية» مع الفنان أكرم حسني، وشاركت في رمضان في مسلسل «لأعلى سعر».