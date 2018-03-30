سارة سلامة في لقطة تثير الجدل

القاهرة‭ -‬الزمان

أثارت‭ ‬الفنانة‭ ‬المصرية‭ ‬سارة‭ ‬سلامة‭ ‬انتقادات‭ ‬جمهورها‭ ‬بعدما‭ ‬نشرت‭ ‬صورة‭ ‬جديدة‭ ‬عبر‭ ‬حسابها‭ ‬الشخصي‭ ‬على‭ ‬موقع‭ ‬‮«‬أنستجرام‮»‬‭.‬

سارة‭ ‬نشرت‭ ‬صورة‭ ‬لها‭ ‬وهي‭ ‬ترتدي‭ ‬فستانا‭ ‬مفتوحا‭ ‬من‭ ‬أعلى‭ ‬منطقة‭ ‬الصدر،‭ ‬ورغم‭ ‬ان‭ ‬الصورة‭ ‬كانت‭ ‬بزاوية‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬الفستان‭ ‬كشف‭ ‬عن‭ ‬مفاتنها‭ ‬بشكل‭ ‬جرئ‭ ‬تسبب‭ ‬في‭ ‬الهجوم‭ ‬عليها‭.‬

وهناك‭ ‬كثير‭ ‬من‭ ‬المتابعين‭ ‬قالوا‭ ‬ان‭ ‬الملابس‭ ‬عادية‭ ‬ولا‭ ‬يوجد‭ ‬ما‭ ‬يدعو‭ ‬للاعتراض‭ .‬

جمهور‭ ‬سارة‭ ‬وجد‭ ‬أنه‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬هناك‭ ‬داع‭ ‬من‭ ‬نشر‭ ‬ههذ‭ ‬الصورة،‭ ‬وجاءت‭ ‬أغلب‭ ‬التعليقات‭ ‬لتنتقدها،‭ ‬وتطالبها‭ ‬بحذف‭ ‬الصورة‭.‬

يُذكر‭ ‬أن‭ ‬سارة‭ ‬سلامة‭ ‬تقوم‭ ‬حاليا‭ ‬بتصوير‭ ‬مسلسل‭ ‬‮«‬الوصية‮»‬‭ ‬مع‭ ‬الفنان‭ ‬أكرم‭ ‬حسني،‭ ‬وشاركت‭ ‬في‭ ‬رمضان‭ ‬في‭ ‬مسلسل‭ ‬‮«‬لأعلى‭ ‬سعر‮»‬‭.‬