طرائق للسيطرة على جراثيم المنزل

لندن‭ -‬الزمان‭ : ‬من‭ ‬السهل‭ ‬أن‭ ‬تنتقل‭ ‬نزلات‭ ‬البرد‭ ‬أو‭ ‬عدوى‭ ‬الجهاز‭ ‬الهضمي‭ ‬بين‭ ‬أفراد‭ ‬الأسرة‭. ‬فها‭ ‬هو‭ ‬الطفل‭ ‬الأصغر‭ ‬يجلب‭ ‬الجراثيم‭ ‬معه‭ ‬من‭ ‬الحضانة‭ ‬وسوف‭ ‬تمتد‭ ‬فوراً‭ ‬إلى‭ ‬أشقائه‭ ‬الأكبر،‭ ‬الذين‭ ‬سيأخذونها‭ ‬بدورهم‭ ‬إلى‭ ‬المدرسة‭. ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬للأسر‭ ‬أن‭ ‬تمنع‭ ‬بالكامل‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬التطورات‭ ‬ولكن‭ ‬هناك‭ ‬عدة‭ ‬قواعد‭ ‬بسيطة‭ ‬من‭ ‬شأنها‭ ‬أن‭ ‬تسمح‭ ‬للآباء‭ ‬بخفض‭ ‬خطر‭ ‬الإصابة‭ ‬بشكل‭ ‬ملحوظ‭. ‬وتوصي‭ ‬ليندا‭ ‬زيفلد‭ ‬من‭ ‬المكتب‭ ‬الاتحادي‭ ‬للتثقيف‭ ‬الصحي‭ ‬بألمانيا،‭ ‬بالاهتمام‭ ‬بنظافة‭ ‬اليدين‭ ‬في‭ ‬المقام‭ ‬الأول‭. ‬وتشير‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬نحو‭ ‬80‭% ‬من‭ ‬كل‭ ‬الأمراض‭ ‬المعدية‭ ‬تنتشر‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬اليدين‭.‬

ويمكن‭ ‬أن‭ ‬تعيش‭ ‬جراثيم‭ ‬الجهاز‭ ‬الهضمي‭ ‬مثل‭ ‬جرثومة‭ ‬النورو‭ ‬فيروس‭ ‬والفيروس‭ ‬الارتجاعي،‭ ‬خارج‭ ‬الجسم‭ ‬لبعض‭ ‬الوقت‭. ‬وإذا‭ ‬شقت‭ ‬هذه‭ ‬الفيروسات‭ ‬طريقها‭ ‬إلى‭ ‬اليدين‭ ‬بعد‭ ‬الذهاب‭ ‬للحمام،‭ ‬فستمتد‭ ‬سريعاً‭ ‬إلى‭ ‬شخص‭ ‬آخر‭ ‬داخل‭ ‬الأسرة‭.‬

ومكافحة‭ ‬هذه‭ ‬العملية‭ ‬بسيطة‭ ‬للغاية‭: ‬فغسل‭ ‬اليدين‭ ‬بشكل‭ ‬منتظم‭ ‬وشامل‭ ‬يقلل‭ ‬عدد‭ ‬الجراثيم‭ ‬على‭ ‬الجلد‭ ‬بنسبة‭ ‬واحد‭ ‬على‭ ‬ألف‭. ‬ويقول‭ ‬زباستيان‭ ‬ليمين،‭ ‬وهو‭ ‬خبير‭ ‬من‭ ‬الجمعية‭ ‬الألمانية‭ ‬للأمراض‭ ‬المعدية،‭ ‬‮«‬لتنظيف‭ ‬الأسطح‭ ‬المعدية،‭ ‬على‭ ‬سبيل‭ ‬المثال،‭ ‬يجب‭ ‬استخدام‭ ‬مناديل‭ ‬غير‭ ‬قابلة‭ ‬لإعادة‭ ‬الاستخدام‭ ‬عند‭ ‬إزالة‭ ‬القيء‮»‬‭. ‬ومن‭ ‬المنطقي‭ ‬تغيير‭ ‬شراشف‭ ‬ومناشف‭ ‬الشخص‭ ‬المريض‭ ‬وغسلها‭ ‬على‭ ‬درجة‭ ‬حرارة‭ ‬60‭ ‬درجة‭ ‬مئوية‭ ‬أو‭ ‬أكثر،‭ ‬بحسب‭ ‬زيفلد‭. ‬وتقدم‭ ‬المنظفات‭ ‬التي‭ ‬تحتوي‭ ‬على‭ ‬مواد‭ ‬تبييض‭ ‬حماية‭ ‬أكثر‭. ‬وإذا‭ ‬تسنى‭ ‬الأمر‭ ‬يجب‭ ‬على‭ ‬الشخص‭ ‬المصاب‭ ‬بعدوى‭ ‬في‭ ‬الجهاز‭ ‬الهضمي‭ ‬استخدام‭ ‬حمام‭ ‬منفصل‭. ‬وقد‭ ‬يسأل‭ ‬الآباء‭ ‬أنفسهم‭ ‬ما‭ ‬الذي‭ ‬يفعلونه‭ ‬حيال‭ ‬اللعب‭ ‬والدمى‭ ‬المحشوة،‭ ‬يقول‭ ‬راينهارد‭ ‬برنر‭ ‬الذي‭ ‬يرأس‭ ‬عيادة‭ ‬طب‭ ‬الأطفال‭ ‬في‭ ‬مستشفى‭ ‬جامعة‭ ‬دريسدن،‭ ‬إنه‭ ‬ينبغي‭ ‬ألا‭ ‬يقلقوا‭ ‬كثيراً‭. ‬ويضيف‭: ‬‮«‬ليس‭ ‬من‭ ‬الضروري‭ ‬غسل‭ ‬اللعب‭ ‬والدمى‭ ‬المحشوة‭ ‬بعد‭ ‬نزلة‭ ‬إنفلونزا‭ ‬عادية‮»‬‭.‬