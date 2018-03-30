صمغ النحل لعلاج البشرة وجمالها

برلين‭ -‬الزمان

أوردت‭ ‬بوابة‭ ‬الجمال‭ ‬‮«‬هاوت‭.‬دي‮»‬‭ ‬الألمانية‭ ‬أن‭ ‬مادة‭ ‬البروبوليس‭ ‬‮«‬Propolis‮»‬‭ ‬أو‭ ‬‮«‬صمغ‭ ‬النحل‮»‬‭ ‬تعد‭ ‬سر‭ ‬صحة‭ ‬وجمال‭ ‬البشرة،‭ ‬إذ‭ ‬تحارب‭ ‬البثور‭ ‬والتهيج‭ ‬من‭ ‬ناحية‭ ‬وتمنح‭ ‬البشرة‭ ‬مظهراً‭ ‬مشرقاً‭ ‬يشع‭ ‬شباباً‭ ‬وحيوية‭ ‬من‭ ‬ناحية‭ ‬أخرى‭.‬

وأوضحت‭ ‬أن‭ ‬مادة‭ ‬‮«‬البروبوليس‮»‬‭ ‬تمتاز‭ ‬بتأثير‭ ‬مضاد‭ ‬للبكتيريا‭ ‬والفطريات،‭ ‬وتعمل‭ ‬على‭ ‬تخفيف‭ ‬الألم‭ ‬وتطرد‭ ‬السموم‭ ‬من‭ ‬الجسم‭.‬

وبفضل‭ ‬تأثيرها‭ ‬المثبط‭ ‬للالتهابات،‭ ‬تعمل‭ ‬‮«‬البروبوليس‮»‬‭ ‬أيضاً‭ ‬على‭ ‬تهدئة‭ ‬البشرة‭ ‬المتهيجة،‭ ‬وتساعد‭ ‬في‭ ‬علاج‭ ‬حروق‭ ‬الشمس،‭ ‬والاستجابات‭ ‬التحسسية‭.‬

وبالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬ذلك،‭ ‬تتمتع‭ ‬مادة‭ ‬‮«‬البروبوليس‮»‬‭ ‬بتأثير‭ ‬لطيف‭ ‬على‭ ‬البشرة،‭ ‬ما‭ ‬يجعلها‭ ‬مثالية‭ ‬للجلد‭ ‬الحساس‭.‬

ومن‭ ‬ناحية‭ ‬أخرى،‭ ‬تزخر‭ ‬مادة‭ ‬‮«‬البروبوليس‮»‬‭ ‬بالمعادن،‭ ‬مثل‭ ‬الكالسيوم‭ ‬والبوتاسيوم‭ ‬والمغنيسيوم،‭ ‬والفيتامينات،‭ ‬مثل‭ ‬فيتامين‭ ‬H،‭ ‬والأحماض‭ ‬الأمينية‭ ‬والإنزيمات‭ ‬ومركبات‭ ‬الفلافونويد‭.‬

وتشكل‭ ‬كل‭ ‬هذه‭ ‬العناصر‭ ‬أساساً‭ ‬مثالياً‭ ‬لبشرة‭ ‬نضرة‭ ‬ونقية‭ ‬تشع‭ ‬صحة‭ ‬وجمالا‭.‬