ماذا تفعل فوراً عند سرقة هاتفك النقّال؟

واشنطن‭ -‬الزمان

‭ ‬يحتار‭ ‬الانسان‭ ‬عند‭ ‬مواجهة‭ ‬موقف‭ ‬صعب‭ ‬يتمثل‭ ‬بسرقة‭ ‬هاتفه‭ ‬النقال‭ ‬انه‭ ‬من‭ ‬أكثر‭ ‬الأمور‭ ‬سوءا‭ ‬التي‭ ‬من‭ ‬الممكن‭ ‬أن‭ ‬تحدث‭ ‬لك‭.‬

فإذا‭ ‬سرق‭ ‬هاتفك،‭ ‬يجب‭ ‬عليك‭ ‬أن‭ ‬تقوم‭ ‬بخمسة‭ ‬إجراءات‭ ‬فورية،‭ ‬بحسب‭ ‬صحيفة‭ ‬‮«‬يو‭ ‬إس‭ ‬إيه‭ ‬توداي‮»‬‭ ‬الأمريكية‭: ‬1‭) ‬اتصل‭ ‬بهاتفك‭ ‬إذا‭ ‬كنت‭ ‬محظوظا‭ ‬ولم‭ ‬يتعرض‭ ‬هاتفك‭ ‬المحمول‭ ‬للسرقة،‭ ‬ولكن‭ ‬نسيته‭ ‬في‭ ‬أحد‭ ‬الأماكن،‭ ‬فإن‭ ‬أول‭ ‬إجراء‭ ‬متبع‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الحالة‭ ‬هو‭ ‬الاتصال‭ ‬به،‭ ‬ولكن‭ ‬إذا‭ ‬لم‭ ‬يجب‭ ‬أحدا‭ ‬أو‭ ‬تم‭ ‬إطفاؤه،‭ ‬فأنت‭ ‬في‭ ‬موقف‭ ‬لا‭ ‬يحسد‭ ‬عليه‭. ‬2‭) ‬تتبع‭ ‬هاتفك‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬تقوم‭ ‬بتفعيل‭ ‬خاصية‭ ‬تتبع‭ ‬الهاتف،‭ ‬بعد‭ ‬شرائك‭ ‬له،‭ ‬وهو‭ ‬تطبيق‭ ‬‮«‬Find‭ ‬My‭ ‬Phone‮»‬‭ ‬على‭ ‬هواتف‭ ‬‮«‬آيفون‮»‬‭ ‬أو‭ ‬باللجوء‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬Android‭ ‬Device‭ ‬Manager‮»‬‭ ‬على‭ ‬هواتف‭ ‬‮«‬أندرويد‮»‬‭. ‬ويتيح‭ ‬تفعيل‭ ‬هذه‭ ‬الميزة‭ ‬التعرف‭ ‬على‭ ‬مكان‭ ‬تواجد‭ ‬هاتفك‭ ‬المسروق،‭ ‬والتحقق‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬قريبة‭ ‬منك‭ ‬لكي‭ ‬تستعيده‭.‬

كما‭ ‬أن‭ ‬ميزة‭ ‬تتبع‭ ‬الهاتف‭ ‬تمكنك‭ ‬من‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬تفضيلات‭ ‬الأمان‭ ‬الخاصة‭ ‬به،‭ ‬باستخدام‭ ‬جهاز‭ ‬كمبيوتر،‭ ‬ومن‭ ‬هناك،‭ ‬يمكنك‭ ‬أن‭ ‬تغلق‭ ‬الشاشة‭ ‬الرئيسية‭ ‬بكلمة‭ ‬مرور‭ ‬جديدة،‭ ‬أو‭ ‬أن‭ ‬تمحو‭ ‬جميع‭ ‬بياناته‭ (‬كحل‭ ‬أخير‭ ‬وجذري‭ ‬ولكنه‭ ‬مزعج‭)‬،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬خيارات‭ ‬أخرى‭. ‬3‭) ‬أبلغ‭ ‬شركة‭ ‬الاتصالات‭ ‬اتصل‭ ‬بشركة‭ ‬الاتصالات‭ ‬المشترك‭ ‬فيها،‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬إيقاف‭ ‬خطك،‭ ‬وذلك‭ ‬منعا‭ ‬من‭ ‬فرض‭ ‬رسوم‭ ‬اتصال‭ ‬إضافية،‭ ‬ولكيلا‭ ‬يستخدم‭ ‬هاتفك‭ ‬في‭ ‬أغراض‭ ‬إجرامية‭.‬

4‭) ‬اتصل‭ ‬بالشرطة‭ ‬ليس‭ ‬هناك‭ ‬ضمان‭ ‬بأنه‭ ‬في‭ ‬إمكان‭ ‬السلطات‭ ‬مساعدتك‭ ‬في‭ ‬استعادة‭ ‬هاتفك،‭ ‬ولكن‭ ‬الأمر‭ ‬يستحق‭ ‬المحاولة‭.‬

ويجب‭ ‬أن‭ ‬تحرر‭ ‬محضرا‭ ‬رسميا‭ ‬في‭ ‬قسم‭ ‬الشرطة،‭ ‬وأن‭ ‬تذكر‭ ‬فيه‭ ‬رقم‭ ‬الهاتف‭ ‬التسلسلي‭ ‬والرقم‭ ‬المسلسل،‭ ‬وينصح‭ ‬بأن‭ ‬تكتب‭ ‬الرقم‭ ‬التسلسلي‭ ‬المعروف‭ ‬بـ‭ ‬‮«‬IMEI‭ / ‬MEID‮»‬‭ ‬في‭ ‬ورقة‭ ‬في‭ ‬مكان‭ ‬آمن‭ ‬في‭ ‬المنزل،‭ ‬تحسبا‭ ‬لحدوث‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬المواقف،‭ ‬لأنه‭ ‬من‭ ‬الممكن‭ ‬أن‭ ‬تساعد‭ ‬هذه‭ ‬البيانات‭ ‬الشرطة‭ ‬في‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬هاتفك‭ ‬عند‭ ‬بيعه‭ ‬على‭ ‬موقع‭ ‬‮«‬إي‭ ‬باي‮»‬،‭ ‬أو‭ ‬عند‭ ‬إلقائها‭ ‬القبض‭ ‬على‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬لصوص‭ ‬الهواتف‭ ‬المحمولة‭. ‬5‭) ‬امسح‭ ‬ذاكرة‭ ‬هاتفك‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬أنه‭ ‬من‭ ‬المحزن‭ ‬حذف‭ ‬صور‭ ‬حديثة،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الخطوة‭ ‬مهمةـ‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬أصبحت‭ ‬على‭ ‬يقين‭ ‬تام‭ ‬بأنك‭ ‬لن‭ ‬تستعيد‭ ‬هاتفك،‭ ‬لأنه‭ ‬إذا‭ ‬تمكن‭ ‬شخص‭ ‬ما‭ ‬من‭ ‬اختراق‭ ‬هاتفك،‭ ‬فأنت‭ ‬لا‭ ‬تريد‭ ‬حتما‭ ‬أن‭ ‬تمنحه‭ ‬أية‭ ‬فرص‭ ‬لسرقة‭ ‬بياناتك،‭ ‬وهذا‭ ‬يشمل‭ ‬معلوماتك‭ ‬الشخصية‭ ‬أو‭ ‬بطاقات‭ ‬الائتمان،‭ ‬أو‭ ‬أية‭ ‬ملفات‭ ‬مهمة‭. ‬وستكون‭ ‬قادرا‭ ‬على‭ ‬مسح‭ ‬بيانات‭ ‬هاتفك‭ ‬عن‭ ‬بُعد‭ ‬بتفعيل‭ ‬خاصية‭ ‬‮«‬تتبع‭ ‬الهاتف‮»‬‭ ‬الموجودة‭ ‬في‭ ‬الخطوة‭ ‬رقم‭ ‬2‭. ‬