ارشادات لحفظ البيانات والخصوصية عند الدخول إلى فيسبوك أو حذف الحساب

نيويورك- الزمان
يتعين على المستخدم في بداية استخدامه فيس بوك الحد من المعلومات التي يشاركها عبر الشبكة لحماية خصوصيته. وإذا رغب في الاستغناء عن الشبكة، فيمكنه ذلك إما بتعطيل الحساب أو إزالته تماماً.
وفيما يلي بعض النصائح والإرشادات للحفاظ على الخصوصية وحماية البيانات على شبكة التواصل الاجتماعي الشهيرة:
وذلك من خلال التخلي عن استعمال التطبيقات، لأنها تتمتع بحقوق وصول واسعة إلى بيانات المستخدم.
ويمكن للمستخدم الاطلاع على التطبيقات المستخدمة والبيانات، التي يتم جمعها من بروفايل فيسبوك الخاص به من خلال تصفح قائمة الإعدادات تحت بند «التطبيقات».
وبالنسبة لأصحاب الهواتف الذكية يمكنهم تصفح قائمة «إعدادات الحساب» تحت بند «التطبيقات»، حيث تظهر هنا قائمة بتطبيقات فيس بوك، التي تم فيها تسجيل الدخول بنشاط.
علاوة على أنه يمكن للمستخدم أيضاً تعطيل منصة التطبيقات بالكامل للبروفايل الخاص، وإذا قرر المستخدم القيام بهذه الخطوة، فإنه سيتعذر عليه استخدام ألعاب فيس بوك أو البرامج الأخرى مستقبلاً، ولكنه في المقابل سيقوم بإغلاق الباب أمام قراءة المعلومات الخاصة به.
وإذا رغب المستخدم في مواصلة استعمال تطبيقات وألعاب فيسبوك، ففي هذه الحالة يمكنه مواءمة الأذونات، وذلك عن طريق قائمة الإعدادات تحت بند «التطبيقات»، حيث يتعين عليه هنا النقر على البرنامج المعني، ويتمكن من ضبط نوعية المعلومات، التي يسمح للتطبيق بالوصول إليها.
وبالإضافة إلى ذلك، يمكن تقييد الأذونات الخاصة بالتطبيقات المستعملة بواسطة المستخدمين الآخرين، وهنا يتعين على المستخدم النقر على إعدادات التطبيق، ثم تحديد البند «التطبيقات المستعملة بواسطة المستخدمين الآخرين»، وبعد ذلك يجب إزالة علامات الاختيار، التي قد تكون موجودة، ومن المهم بعد إجراء التعديلات أن يتم النقر على زر «حفظ».
يستطيع المستخدم من خلال الاطلاع على الأرشيف الخاص به، معرفة المعلومات التي جمعها فيس بوك، من خلال تنزيل نسخة من بيانات فيس بوك، بواسطة أي متصفح ويب مثل مايكروسوفت إيدج وغوغل كروم وموزيلا فايرفوكس.
بإمكان المستخدم تعطيل الحساب في قائمة الإعدادات تحت بند «إدارة الحساب»، لكن تظل جميع البيانات بما في ذلك المنشورات والدردشة مخزنة على أجهزة السيرفر التابعة لفيس بوك.
وإذا سجل المستخدم الدخول بعد تعطيل الحساب، يمكنه مواصلة استعمال الحساب كالمعتاد، ويمكن اللجوء إلى هذا الخيار عند الرغبة في تحديد مهلة ذاتية ينقطع فيها المستخدم عن الشبكة.
ويمكن للمستخدم إزالة حساب فيس بوك نهائياً بالنقر على أيقونة علامة الاستفهام وإدخال كلمة «حذف الحساب» في خانة البحث، وعند متابعة الخطوات، فإن المستخدم سيقدم طلباً بحذف الحساب دون إمكانية استعادته مرة أخرى.
وأوضحت فيس بوك أن الأمر قد يستغرق 90 يوماً قبل إزالة جميع البيانات، مع الاحتفاظ ببعض البيانات مثل حوارات الدردشة.