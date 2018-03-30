ارشادات لحفظ البيانات والخصوصية عند الدخول إلى فيسبوك أو حذف الحساب

نيويورك‭- ‬الزمان

يتعين‭ ‬على‭ ‬المستخدم‭ ‬في‭ ‬بداية‭ ‬استخدامه‭ ‬فيس‭ ‬بوك‭ ‬الحد‭ ‬من‭ ‬المعلومات‭ ‬التي‭ ‬يشاركها‭ ‬عبر‭ ‬الشبكة‭ ‬لحماية‭ ‬خصوصيته‭. ‬وإذا‭ ‬رغب‭ ‬في‭ ‬الاستغناء‭ ‬عن‭ ‬الشبكة،‭ ‬فيمكنه‭ ‬ذلك‭ ‬إما‭ ‬بتعطيل‭ ‬الحساب‭ ‬أو‭ ‬إزالته‭ ‬تماماً‭.‬

وفيما‭ ‬يلي‭ ‬بعض‭ ‬النصائح‭ ‬والإرشادات‭ ‬للحفاظ‭ ‬على‭ ‬الخصوصية‭ ‬وحماية‭ ‬البيانات‭ ‬على‭ ‬شبكة‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬الشهيرة‭:‬

وذلك‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬التخلي‭ ‬عن‭ ‬استعمال‭ ‬التطبيقات،‭ ‬لأنها‭ ‬تتمتع‭ ‬بحقوق‭ ‬وصول‭ ‬واسعة‭ ‬إلى‭ ‬بيانات‭ ‬المستخدم‭.‬

ويمكن‭ ‬للمستخدم‭ ‬الاطلاع‭ ‬على‭ ‬التطبيقات‭ ‬المستخدمة‭ ‬والبيانات،‭ ‬التي‭ ‬يتم‭ ‬جمعها‭ ‬من‭ ‬بروفايل‭ ‬فيسبوك‭ ‬الخاص‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تصفح‭ ‬قائمة‭ ‬الإعدادات‭ ‬تحت‭ ‬بند‭ ‬‮«‬التطبيقات‮»‬‭.‬

وبالنسبة‭ ‬لأصحاب‭ ‬الهواتف‭ ‬الذكية‭ ‬يمكنهم‭ ‬تصفح‭ ‬قائمة‭ ‬‮«‬إعدادات‭ ‬الحساب‮»‬‭ ‬تحت‭ ‬بند‭ ‬‮«‬التطبيقات‮»‬،‭ ‬حيث‭ ‬تظهر‭ ‬هنا‭ ‬قائمة‭ ‬بتطبيقات‭ ‬فيس‭ ‬بوك،‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬فيها‭ ‬تسجيل‭ ‬الدخول‭ ‬بنشاط‭.‬

علاوة‭ ‬على‭ ‬أنه‭ ‬يمكن‭ ‬للمستخدم‭ ‬أيضاً‭ ‬تعطيل‭ ‬منصة‭ ‬التطبيقات‭ ‬بالكامل‭ ‬للبروفايل‭ ‬الخاص،‭ ‬وإذا‭ ‬قرر‭ ‬المستخدم‭ ‬القيام‭ ‬بهذه‭ ‬الخطوة،‭ ‬فإنه‭ ‬سيتعذر‭ ‬عليه‭ ‬استخدام‭ ‬ألعاب‭ ‬فيس‭ ‬بوك‭ ‬أو‭ ‬البرامج‭ ‬الأخرى‭ ‬مستقبلاً،‭ ‬ولكنه‭ ‬في‭ ‬المقابل‭ ‬سيقوم‭ ‬بإغلاق‭ ‬الباب‭ ‬أمام‭ ‬قراءة‭ ‬المعلومات‭ ‬الخاصة‭ ‬به‭.‬

وإذا‭ ‬رغب‭ ‬المستخدم‭ ‬في‭ ‬مواصلة‭ ‬استعمال‭ ‬تطبيقات‭ ‬وألعاب‭ ‬فيسبوك،‭ ‬ففي‭ ‬هذه‭ ‬الحالة‭ ‬يمكنه‭ ‬مواءمة‭ ‬الأذونات،‭ ‬وذلك‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬قائمة‭ ‬الإعدادات‭ ‬تحت‭ ‬بند‭ ‬‮«‬التطبيقات‮»‬،‭ ‬حيث‭ ‬يتعين‭ ‬عليه‭ ‬هنا‭ ‬النقر‭ ‬على‭ ‬البرنامج‭ ‬المعني،‭ ‬ويتمكن‭ ‬من‭ ‬ضبط‭ ‬نوعية‭ ‬المعلومات،‭ ‬التي‭ ‬يسمح‭ ‬للتطبيق‭ ‬بالوصول‭ ‬إليها‭.‬

وبالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬ذلك،‭ ‬يمكن‭ ‬تقييد‭ ‬الأذونات‭ ‬الخاصة‭ ‬بالتطبيقات‭ ‬المستعملة‭ ‬بواسطة‭ ‬المستخدمين‭ ‬الآخرين،‭ ‬وهنا‭ ‬يتعين‭ ‬على‭ ‬المستخدم‭ ‬النقر‭ ‬على‭ ‬إعدادات‭ ‬التطبيق،‭ ‬ثم‭ ‬تحديد‭ ‬البند‭ ‬‮«‬التطبيقات‭ ‬المستعملة‭ ‬بواسطة‭ ‬المستخدمين‭ ‬الآخرين‮»‬،‭ ‬وبعد‭ ‬ذلك‭ ‬يجب‭ ‬إزالة‭ ‬علامات‭ ‬الاختيار،‭ ‬التي‭ ‬قد‭ ‬تكون‭ ‬موجودة،‭ ‬ومن‭ ‬المهم‭ ‬بعد‭ ‬إجراء‭ ‬التعديلات‭ ‬أن‭ ‬يتم‭ ‬النقر‭ ‬على‭ ‬زر‭ ‬‮«‬حفظ‮»‬‭.‬

يستطيع‭ ‬المستخدم‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الاطلاع‭ ‬على‭ ‬الأرشيف‭ ‬الخاص‭ ‬به،‭ ‬معرفة‭ ‬المعلومات‭ ‬التي‭ ‬جمعها‭ ‬فيس‭ ‬بوك،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تنزيل‭ ‬نسخة‭ ‬من‭ ‬بيانات‭ ‬فيس‭ ‬بوك،‭ ‬بواسطة‭ ‬أي‭ ‬متصفح‭ ‬ويب‭ ‬مثل‭ ‬مايكروسوفت‭ ‬إيدج‭ ‬وغوغل‭ ‬كروم‭ ‬وموزيلا‭ ‬فايرفوكس‭.‬

بإمكان‭ ‬المستخدم‭ ‬تعطيل‭ ‬الحساب‭ ‬في‭ ‬قائمة‭ ‬الإعدادات‭ ‬تحت‭ ‬بند‭ ‬‮«‬إدارة‭ ‬الحساب‮»‬،‭ ‬لكن‭ ‬تظل‭ ‬جميع‭ ‬البيانات‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬المنشورات‭ ‬والدردشة‭ ‬مخزنة‭ ‬على‭ ‬أجهزة‭ ‬السيرفر‭ ‬التابعة‭ ‬لفيس‭ ‬بوك‭.‬

وإذا‭ ‬سجل‭ ‬المستخدم‭ ‬الدخول‭ ‬بعد‭ ‬تعطيل‭ ‬الحساب،‭ ‬يمكنه‭ ‬مواصلة‭ ‬استعمال‭ ‬الحساب‭ ‬كالمعتاد،‭ ‬ويمكن‭ ‬اللجوء‭ ‬إلى‭ ‬هذا‭ ‬الخيار‭ ‬عند‭ ‬الرغبة‭ ‬في‭ ‬تحديد‭ ‬مهلة‭ ‬ذاتية‭ ‬ينقطع‭ ‬فيها‭ ‬المستخدم‭ ‬عن‭ ‬الشبكة‭.‬

ويمكن‭ ‬للمستخدم‭ ‬إزالة‭ ‬حساب‭ ‬فيس‭ ‬بوك‭ ‬نهائياً‭ ‬بالنقر‭ ‬على‭ ‬أيقونة‭ ‬علامة‭ ‬الاستفهام‭ ‬وإدخال‭ ‬كلمة‭ ‬‮«‬حذف‭ ‬الحساب‮»‬‭ ‬في‭ ‬خانة‭ ‬البحث،‭ ‬وعند‭ ‬متابعة‭ ‬الخطوات،‭ ‬فإن‭ ‬المستخدم‭ ‬سيقدم‭ ‬طلباً‭ ‬بحذف‭ ‬الحساب‭ ‬دون‭ ‬إمكانية‭ ‬استعادته‭ ‬مرة‭ ‬أخرى‭.‬

وأوضحت‭ ‬فيس‭ ‬بوك‭ ‬أن‭ ‬الأمر‭ ‬قد‭ ‬يستغرق‭ ‬90‭ ‬يوماً‭ ‬قبل‭ ‬إزالة‭ ‬جميع‭ ‬البيانات،‭ ‬مع‭ ‬الاحتفاظ‭ ‬ببعض‭ ‬البيانات‭ ‬مثل‭ ‬حوارات‭ ‬الدردشة‭.‬