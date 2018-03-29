ماي تبدأ جولة داخلية في المملكة المتحدة للاستماع الى آراء الناس حول بريكست

لندن-(أ ف ب) – تبدأ رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي الخميس جولة داخلية في المملكة المتحدة من أجل التحدث إلى مواطنيها عن موضوع بريكست، وذلك قبل عام من خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي.

وقالت ماي في بيان بحسب داوننغ ستريت انها تريد أن تستمع “الى آراء الناس في ارجاء البلاد حول بريكست” وذلك “قبل سنة من مغادرة الممكلة المتحدة للاتحاد الاوروبي والبدء في رسم مسار جديد في العالم”.

وتبدأ رئيسة الحكومة جولتها في اسكتلندا، على ان تتوجه لاحقا الى نيوكاسل في شمال شرق انكلترا حيث تلتقي مجموعة من الاهالي والأطفال. وستتناول الطعام مع مزارعين بالقرب من بلفاست، قبل ان تتوجه الى منطقة باري حيث تلتقي رجال أعمال.

وتترأس تيريزا ماي حكومة أقلية محافظة تستند إلى غالبية ضئيلة حققتها بدعم عشرة نواب من الحزب الوحدوي في إيرلندا الشمالية.

ومن المقرر ان تخرج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي في 29 آذار/مارس 2019.

ومهد قادة دول الاتحاد الأوروبي الـ27 لبدء المفاوضات حول العلاقة المستقبلية مع بريطانيا بعد بريكست، واتفقوا بصورة خاصة على الخطوط التوجيهية لمرحلة انتقالية من 21 شهرا.

غير أن نقطة بالغة الاهمية لا تزال عالقة، وهي مسألة عودة الحدود بين ايرلندا الشمالية التابعة لبريطانيا وجمهورية ايرلندا العضو في الاتحاد الأوروبي.