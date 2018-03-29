ارجاء جديد لمحاكمة سبعة صحافيين وناشطين في المغرب

الرباط-(أ ف ب) – ارجئت محاكمة سبعة صحافيين وناشطين في الدفاع عن حقوق الانسان في المغرب ملاحقين بتهمة “المساس بامن الدولة”، الى حزيران/يونيو المقبل كما ذكرت وسائل اعلام مغربية الاربعاء.

وقالت وسائل الاعلام ومنظمة العفو الدولية ان جلسة جديدة في محاكمة المتهمين السبعة وبينهم المؤرخ معاطي منجب عقدت بعد ظهر الاربعاء في الرباط وتم تأجيلها الى 27 حزيران/يونيو.

وهو عاشر تأجيل للمحاكمة التي افتتحت في تشرين الثاني/نوفمبر 2015 ولم يوقف المتهمون في اطارها.

والمتهمون ملاحقون بتهمة “المساس بامن الدولة” ومخالفات مالية تتعلق بمركز للابحاث حول الاعلام كان يديره منجب. وقد يحكم عليهم بالسجن لمدد تتراوح بين عام وخمسة اعوام وبدفع غرامات كبيرة.

وقد حصلوا على دعم العديد من المنظمات الدولية للدفاع عن حقوق الانسان او للدفاع عن حقوق الصحافة التي طالبت باسقاط التهم الموجهة اليهم.

وكتبت منظمة العفو الدولية على تويتر الاربعاء ان هذه المحاكمة “تثير القلق على حرية التعبير في المغرب”، داعية السلطات الى “اسقاط التهم” الموجهة اليهم.