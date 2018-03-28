تركيا:سندخل لملاحقة حزب العمال إذا عجز العراق عن منع نشاطه

أحكام سعودية ثقيلة على اثنين ينتميان لحزب الله العراقي
انقرة- الرياض – الزمان
أكد مجلس الأمن القومي التركي، الأربعاء، على ضرورة أن تمنع الدولة العراقية أنشطة حزب العمال الكردستاني على أراضيها، وإلا فستقوم أنقرة بذلك الدور. وذلك بعد يوم من اتصال رئيس الوزراء التركي يلدريم مع حيدر العبادي رئيس الحكومة العراقية والتفاهم حول التنسيق المشترك قبل اية عملية عسكرية بحسب بيانات العاصمتين امس . فيما قالت تقارير ان مقاتلي حزب العمال الكردستاني انسحبوا من جبل سنجار وسلموا معبرا حدوديا للجيش العراقي .
و شدد مجلس الأمن القومي على أهمية إبعاد المسلحين الأكراد الموجودين في منبج (شمال سوريا) من المنطقة، مهددة باتخاذ ما يلزم.
على صعيد آخر، أعلن المجلس بأن أنقرة تراقب تصرفات اليونان التي «لا تليق بحسن الجوار»، مبينا في السياق أن تركيا لن تتنازل أبدا عن مصالحها.
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد أكد سيطرة فصائل «الجيش السوري الحر»، بشكل كامل على مركز مدينة عفرين السورية، قبل أن يعلن استعداد الجيش التركي لدخول سنجار في أية لحظة.
وطالب أردوغان الحكومة العراقية بتطهير سنجار من «المسحلين الأكراد»، وإلا فستضطر أنقرة للتدخل. تجدر الإشارة إلى أن قائمقام قضاء سنجار، محما خليل، أعلن الثلاثاء، بدء انسحاب عناصر «حزب العمال الكردستاني» من القضاء بعد وصول الجيش العراقي.
من ناحية اخرى، قررت محكمة سعودية، امس، سجن متهمين اثنين بتهمة الانضمام لحزب الله العراقي والتحاقهما بمعسكراته في إيران والعراق وتدربهما على «القيام بأعمال إرهابية» بالمملكة.
وأصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالسعودية حكما بسجن المتهم الأول 25 عاما، وسجن المتهم الثاني 22 عاما وذلك بعد «ثبوت إدانتهما بالانضمام لتنظيم حزب الله العراقي». وقالت المحكمة أن المتهمين التحقا بمعسكرات الحزب في إيران والعراق وتدربا فيها لـ»غرض القيام بأعمال إرهابية داخل المملكة، وتزويد عناصر إرهابية بمعلومات تتعلق بخط أنابيب النفط الرابط بين محافظة بقيق وينبع».
وقالت المحكمة إن «المتهمين تدربا على تفكيك وتركيب واستخدام الأسلحة، بالإضافة إلى إعدادهما وتخزينهما وإرسالهما ما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال تواصلهما مع أحد الأشخاص المشبوهين في إيران عبر أحد برامج التواصل الاجتماعي، وتزويده بمعلومات تتعلق بخط أنابيب النفط الرابط بين محافظتي بقيق وينبع».