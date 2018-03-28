تركيا:سندخل لملاحقة حزب العمال إذا عجز العراق عن منع نشاطه

أحكام سعودية ثقيلة على اثنين ينتميان لحزب الله العراقي

انقرة‭- ‬الرياض‭ – ‬الزمان

أكد‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬القومي‭ ‬التركي،‭ ‬الأربعاء،‭ ‬على‭ ‬ضرورة‭ ‬أن‭ ‬تمنع‭ ‬الدولة‭ ‬العراقية‭ ‬أنشطة‭ ‬حزب‭ ‬العمال‭ ‬الكردستاني‭ ‬على‭ ‬أراضيها،‭ ‬وإلا‭ ‬فستقوم‭ ‬أنقرة‭ ‬بذلك‭ ‬الدور‭. ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬يوم‭ ‬من‭ ‬اتصال‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬التركي‭ ‬يلدريم‭ ‬مع‭ ‬حيدر‭ ‬العبادي‭ ‬رئيس‭ ‬الحكومة‭ ‬العراقية‭ ‬والتفاهم‭ ‬حول‭ ‬التنسيق‭ ‬المشترك‭ ‬قبل‭ ‬اية‭ ‬عملية‭ ‬عسكرية‭ ‬بحسب‭ ‬بيانات‭ ‬العاصمتين‭ ‬امس‭ . ‬فيما‭ ‬قالت‭ ‬تقارير‭ ‬ان‭ ‬مقاتلي‭ ‬حزب‭ ‬العمال‭ ‬الكردستاني‭ ‬انسحبوا‭ ‬من‭ ‬جبل‭ ‬سنجار‭ ‬وسلموا‭ ‬معبرا‭ ‬حدوديا‭ ‬للجيش‭ ‬العراقي‭ .‬

و‭ ‬شدد‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬القومي‭ ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬إبعاد‭ ‬المسلحين‭ ‬الأكراد‭ ‬الموجودين‭ ‬في‭ ‬منبج‭ (‬شمال‭ ‬سوريا‭) ‬من‭ ‬المنطقة،‭ ‬مهددة‭ ‬باتخاذ‭ ‬ما‭ ‬يلزم‭.‬

على‭ ‬صعيد‭ ‬آخر،‭ ‬أعلن‭ ‬المجلس‭ ‬بأن‭ ‬أنقرة‭ ‬تراقب‭ ‬تصرفات‭ ‬اليونان‭ ‬التي‭ ‬‮«‬لا‭ ‬تليق‭ ‬بحسن‭ ‬الجوار‮»‬،‭ ‬مبينا‭ ‬في‭ ‬السياق‭ ‬أن‭ ‬تركيا‭ ‬لن‭ ‬تتنازل‭ ‬أبدا‭ ‬عن‭ ‬مصالحها‭.‬

وكان‭ ‬الرئيس‭ ‬التركي‭ ‬رجب‭ ‬طيب‭ ‬أردوغان‭ ‬قد‭ ‬أكد‭ ‬سيطرة‭ ‬فصائل‭ ‬‮«‬الجيش‭ ‬السوري‭ ‬الحر‮»‬،‭ ‬بشكل‭ ‬كامل‭ ‬على‭ ‬مركز‭ ‬مدينة‭ ‬عفرين‭ ‬السورية،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يعلن‭ ‬استعداد‭ ‬الجيش‭ ‬التركي‭ ‬لدخول‭ ‬سنجار‭ ‬في‭ ‬أية‭ ‬لحظة‭.‬

وطالب‭ ‬أردوغان‭ ‬الحكومة‭ ‬العراقية‭ ‬بتطهير‭ ‬سنجار‭ ‬من‭ ‬‮«‬المسحلين‭ ‬الأكراد‮»‬،‭ ‬وإلا‭ ‬فستضطر‭ ‬أنقرة‭ ‬للتدخل‭. ‬تجدر‭ ‬الإشارة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬قائمقام‭ ‬قضاء‭ ‬سنجار،‭ ‬محما‭ ‬خليل،‭ ‬أعلن‭ ‬الثلاثاء،‭ ‬بدء‭ ‬انسحاب‭ ‬عناصر‭ ‬‮«‬حزب‭ ‬العمال‭ ‬الكردستاني‮»‬‭ ‬من‭ ‬القضاء‭ ‬بعد‭ ‬وصول‭ ‬الجيش‭ ‬العراقي‭.‬

من‭ ‬ناحية‭ ‬اخرى،‭ ‬قررت‭ ‬محكمة‭ ‬سعودية،‭ ‬امس،‭ ‬سجن‭ ‬متهمين‭ ‬اثنين‭ ‬بتهمة‭ ‬الانضمام‭ ‬لحزب‭ ‬الله‭ ‬العراقي‭ ‬والتحاقهما‭ ‬بمعسكراته‭ ‬في‭ ‬إيران‭ ‬والعراق‭ ‬وتدربهما‭ ‬على‭ ‬‮«‬القيام‭ ‬بأعمال‭ ‬إرهابية‮»‬‭ ‬بالمملكة‭.‬

وأصدرت‭ ‬المحكمة‭ ‬الجزائية‭ ‬المتخصصة‭ ‬بالسعودية‭ ‬حكما‭ ‬بسجن‭ ‬المتهم‭ ‬الأول‭ ‬25‭ ‬عاما،‭ ‬وسجن‭ ‬المتهم‭ ‬الثاني‭ ‬22‭ ‬عاما‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬‮«‬ثبوت‭ ‬إدانتهما‭ ‬بالانضمام‭ ‬لتنظيم‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬العراقي‮»‬‭. ‬وقالت‭ ‬المحكمة‭ ‬أن‭ ‬المتهمين‭ ‬التحقا‭ ‬بمعسكرات‭ ‬الحزب‭ ‬في‭ ‬إيران‭ ‬والعراق‭ ‬وتدربا‭ ‬فيها‭ ‬لـ‮»‬غرض‭ ‬القيام‭ ‬بأعمال‭ ‬إرهابية‭ ‬داخل‭ ‬المملكة،‭ ‬وتزويد‭ ‬عناصر‭ ‬إرهابية‭ ‬بمعلومات‭ ‬تتعلق‭ ‬بخط‭ ‬أنابيب‭ ‬النفط‭ ‬الرابط‭ ‬بين‭ ‬محافظة‭ ‬بقيق‭ ‬وينبع‮»‬‭.‬

وقالت‭ ‬المحكمة‭ ‬إن‭ ‬‮«‬المتهمين‭ ‬تدربا‭ ‬على‭ ‬تفكيك‭ ‬وتركيب‭ ‬واستخدام‭ ‬الأسلحة،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬إعدادهما‭ ‬وتخزينهما‭ ‬وإرسالهما‭ ‬ما‭ ‬من‭ ‬شأنه‭ ‬المساس‭ ‬بالنظام‭ ‬العام‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تواصلهما‭ ‬مع‭ ‬أحد‭ ‬الأشخاص‭ ‬المشبوهين‭ ‬في‭ ‬إيران‭ ‬عبر‭ ‬أحد‭ ‬برامج‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي،‭ ‬وتزويده‭ ‬بمعلومات‭ ‬تتعلق‭ ‬بخط‭ ‬أنابيب‭ ‬النفط‭ ‬الرابط‭ ‬بين‭ ‬محافظتي‭ ‬بقيق‭ ‬وينبع‮»‬‭.‬