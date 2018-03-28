محامي الممثلة الإباحية يسعى الى استدعاء ترامب للإدلاء بإفادته

واشنطن‭- ‬مرسي‭ ‬ابو‭ ‬طوق‭ : ‬‭ ‬قال‭ ‬محامي‭ ‬ستورمي‭ ‬دانيالز،‭ ‬ممثلة‭ ‬الافلام‭ ‬الاباحية‭ ‬التي‭ ‬تزعم‭ ‬انها‭ ‬اقامت‭ ‬علاقة‭ ‬جنسية‭ ‬مع‭ ‬الرئيس‭ ‬الاميركي‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب،‭ ‬الاربعاء‭ ‬انه‭ ‬يرغب‭ ‬في‭ ‬استدعاء‭ ‬الرئيس‭ ‬للادلاء‭ ‬بافادته‭ ‬بشأن‭ ‬اتفاق‭ ‬السرية‭ ‬الذي‭ ‬وقعته‭ ‬معه‭ ‬دانيالز‭. ‬وقدم‭ ‬المحامي‭ ‬مايكل‭ ‬افيناتي‭ ‬طلبا‭ ‬الثلاثاء‭ ‬لمحكمة‭ ‬لوس‭ ‬انجليس‭ ‬التي‭ ‬تنظر‭ ‬في‭ ‬القضية‭ ‬التي‭ ‬رفعتها‭ ‬دانيالز‭ ‬للسعي‭ ‬الى‭ ‬الغاء‭ ‬الاتفاق‭. ‬ويطلب‭ ‬المحامي‭ ‬من‭ ‬المحكمة‭ ‬ان‭ ‬تأمر‭ ‬ترامب‭ ‬ومحاميه‭ ‬الشخصي‭ ‬مايكل‭ ‬كوهين‭ ‬بالحضور‭ ‬لتقديم‭ ‬افادات‭ ‬لمدة‭ ‬ساعتين‭ ‬امام‭ ‬المحكمة‭. ‬وكانت‭ ‬دانيالز،‭ ‬واسمها‭ ‬الحقيقي‭ ‬ستيفاني‭ ‬كليفورد،‭ ‬وقعت‭ ‬اتفاق‭ ‬سرية‭ ‬قبل‭ ‬ايام‭ ‬من‭ ‬انتخابات‭ ‬الرئاسة‭ ‬2016‭ ‬مقابل‭ ‬130‭ ‬الف‭ ‬دولار‭. ‬الا‭ ‬ان‭ ‬محاميها‭ ‬يقول‭ ‬ان‭ ‬الاتفاق‭ ‬لاغ‭ ‬لأن‭ ‬ترامب‭ ‬لم‭ ‬يوقع‭ ‬عليه،‭ ‬بينما‭ ‬يقول‭ ‬كوهين‭ ‬انه‭ ‬دفع‭ ‬المبلغ‭ ‬لدانيالز‭ ‬بنفسه‭. ‬وقال‭ ‬افيناتي‭ ‬في‭ ‬تغريدة‭ ‬‮«‬سيتم‭ ‬الاستماع‭ ‬الى‭ ‬الطلب‭ ‬في‭ ‬30‭ ‬نيسان‭/‬ابريل‭ ‬2018‭. ‬ونحن‭ ‬واثقون‭ ‬بان‭ ‬المحكمة‭ ‬ستسمح‭ ‬بالطلب‭ ‬بعد‭ ‬تطبيق‭ ‬سابقة‭ ‬في‭ ‬المحكمة‭ ‬العليا‮»‬‭. ‬وقال‭ ‬البيت‭ ‬الابيض‭ ‬الاثنين‭ ‬ان‭ ‬ترامب‭ ‬‮«‬نفى‭ ‬بقوة‭ ‬ووضوح‭ ‬وباستمرار‮»‬‭ ‬المزاعم‭ ‬بشأن‭ ‬اقامته‭ ‬علاقة‭ ‬جنسية‭ ‬مع‭ ‬دانيالز‭. ‬وروت‭ ‬دانيالز‭ ‬في‭ ‬مقابلة‭ ‬مع‭ ‬الصحافي‭ ‬اندرسون‭ ‬كوبر‭ ‬ضمن‭ ‬برنامج‭ ‬‮«‬60‭ ‬دقيقة‮»‬‭ ‬تم‭ ‬بثها‭ ‬الاحد‭ ‬على‭ ‬شبكة‭ ‬‮«‬سي‭ ‬بي‭ ‬اس‮»‬‭ ‬انها‭ ‬اقامت‭ ‬علاقة‭ ‬جنسية‭ ‬مع‭ ‬ترامب‭ ‬مرة‭ ‬واحدة‭ ‬فقط‭ ‬في‭ ‬تموز‭/‬يوليو‭ ‬2006‭ ‬ولم‭ ‬يكن‭ ‬قد‭ ‬مضى‭ ‬على‭ ‬زواجه‭ ‬من‭ ‬ميلانيا‭ ‬ترامب‭ ‬سوى‭ ‬عام‭ ‬ونصف‭ ‬عام‭ ‬وعلى‭ ‬ولادة‭ ‬ابنه‭ ‬بارون‭ ‬سوى‭ ‬اربعة‭ ‬اشهر‭.‬