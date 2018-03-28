نجاد لخامنئي:حليفي مضرب عن الطعام منذ اعتقاله الظالم

تداعيات قضية تسلم نائب الرئيس السابق أموالاً من قاسم سليماني

طهران‭-‬الزمان‭ ‬

‭ ‬قال‭ ‬الرئيس‭ ‬الايراني‭ ‬السابق‭ ‬محمود‭ ‬احمدي‭ ‬نجاد‭ ‬الاربعاء‭ ‬ان‭ ‬حليفه‭ ‬حميد‭ ‬بقائي‭ ‬مضرب‭ ‬عن‭ ‬الطعام‭ ‬وصحته‭ ‬تتدهور‭ ‬بعد‭ ‬ان‭ ‬سجن‭ ‬في‭ ‬تهم‭ ‬يقول‭ ‬انها‭ ‬مسيسة‭.‬

وجاءت‭ ‬مزاعم‭ ‬احمدي‭ ‬نجاد،‭ ‬الذي‭ ‬تولى‭ ‬رئاسة‭ ‬البلاد‭ ‬من‭ ‬2005‭ ‬حتى‭ ‬2013،‭ ‬في‭ ‬رسالة‭ ‬الى‭ ‬المرشد‭ ‬الاعلى‭ ‬للجمهورية‭ ‬الاسلامية‭ ‬اية‭ ‬الله‭ ‬علي‭ ‬خامنئي،‭ ‬ونشرها‭ ‬موقع‭ ‬‮«‬دولاتيباهار‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬يديره‭ ‬مؤيدوه‭.‬

ويأتي‭ ‬هذا‭ ‬في‭ ‬اطار‭ ‬الخلاف‭ ‬المرير‭ ‬بين‭ ‬احمدي‭ ‬نجاد‭ ‬وزملائه‭ ‬السابقين‭ ‬في‭ ‬المؤسسة‭ ‬الايرانية‭ — ‬خصوصا‭ ‬القضاء‭ ‬الذي‭ ‬يهيمن‭ ‬عليه‭ ‬المحافظون‭–‬‭ ‬والذي‭ ‬دفعه‭ ‬الى‭ ‬المطالبة‭ ‬باصلاحات‭ ‬واسعة‭ ‬من‭ ‬بينها‭ ‬اجراء‭ ‬انتخابات‭ ‬حرة‭ ‬تماما‭.‬

وكتب‭ ‬احمدي‭ ‬نجاد‭ ‬‮«‬ان‭ ‬الجهاز‭ ‬القضائي‭ ‬وبدون‭ ‬اية‭ ‬وثائق‭ ‬او‭ ‬دليل‭ ‬قضائي‭ .. ‬وتحت‭ ‬غطاء‭ ‬اتهامات‭ ‬مالية‭ ‬وفي‭ ‬محاكمة‭ ‬مغلقة،‭ ‬حكم‭ ‬على‭ ‬بقائي‭ ‬بأقسى‭ ‬عقوبة‭ ‬ممكنة‮»‬‭.‬

وسجن‭ ‬بقائي،‭ ‬الذي‭ ‬شغل‭ ‬منصب‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬احمدي‭ ‬نجاد،‭ ‬هذا‭ ‬الشهر‭ ‬لمدة‭ ‬15‭ ‬عاما‭ ‬بعد‭ ‬ادانته‭ ‬باختلاس‭ ‬3766000‭ ‬يورو‭ ‬و590‭ ‬ألف‭ ‬دولار‭. ‬وقال‭ ‬الادعاء‭ ‬انه‭ ‬حصل‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬المبلغ‭ ‬نقدا‭ ‬من‭ ‬الجنرال‭ ‬قاسم‭ ‬سليماني،‭ ‬قائد‭ ‬فيلق‭ ‬القدس،‭ ‬ذراع‭ ‬العمليات‭ ‬الخارجية‭ ‬في‭ ‬الحرس‭ ‬الثوري،‭ ‬وخصص‭ ‬‮«‬لشؤون‭ ‬متعلقة‭ ‬بدول‭ ‬افريقية‮»‬‭.‬

الا‭ ‬ان‭ ‬احمدي‭ ‬نجاد‭ ‬قال‭ ‬ان‭ ‬بقائي‭ ‬‮«‬لم‭ ‬يقبل‭ ‬هذه‭ ‬الاتهامات‭ ‬ومضرب‭ ‬عن‭ ‬الطعام‭ ‬منذ‭ ‬14‭ ‬يوما‭ ‬احتجاجا‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬الظلم‭ ‬من‭ ‬الجهاز‭ ‬القضائي‮»‬‭.‬

واضاف‭ ‬‮«‬يتردد‭ ‬ان‭ ‬وضعه‭ ‬الصحي‭ ‬يتدهور‭. ‬ويقبع‭ ‬في‭ ‬السجن‭ ‬الانفرادي‭ ‬منذ‭ ‬اول‭ ‬يوم‭ ‬من‭ ‬اعتقاله‮»‬‭ ‬داعيا‭ ‬خامنئي‭ ‬الى‭ ‬التدخل‭ ‬لتجنب‭ ‬‮«‬كارثة‭ ‬كبيرة‭ ‬وضرر‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬اصلاحه‮»‬‭.‬

وكان‭ ‬احمدي‭ ‬نجاد‭ ‬مقرب‭ ‬من‭ ‬النخبة‭ ‬الدينية‭ ‬المتشددة‭ ‬والحرس‭ ‬الثوري‭ ‬خلال‭ ‬رئاسته،‭ ‬الا‭ ‬ان‭ ‬اسلوبه‭ ‬القاسي‭ ‬تسبب‭ ‬بخلاف‭ ‬بينه‭ ‬وبين‭ ‬المؤسسة‭ ‬الحاكمة‭ ‬وخامنئي‭.‬

واصبح‭ ‬شوكة‭ ‬في‭ ‬خاصرتهم‭ ‬في‭ ‬السنوات‭ ‬الاخيرة‭. ‬وحظر‭ ‬مجلس‭ ‬الخبراء‭ ‬عليه‭ ‬وعلى‭ ‬بقائي‭ ‬الترشح‭ ‬في‭ ‬انتخابات‭ ‬الرئاسة‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭.‬