التحالف الدولي يقر بالمزيد من الضحايا المدنيين في العراق وسوريا

واشنطن‭- ‬الزمان‭ ‬

اقر‭ ‬التحالف‭ ‬ضد‭ ‬المتطرفين‭ ‬الذي‭ ‬تقوده‭ ‬واشنطن‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬والعراق‭ ‬الاربعاء‭ ‬بمقتل‭ ‬14‭ ‬مدنيا‭ ‬اضافيا‭ ‬في‭ ‬غاراته‭ ‬الجوية‭ ‬ما‭ ‬يرفع‭ ‬اجمالي‭ ‬ضحايا‭ ‬الغارات‭ ‬الى‭ ‬855خلال‭ ‬اكثر‭ ‬من‭ ‬ثلاث‭ ‬سنوات‭.‬

واوضح‭ ‬التحالف‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬انه‭ ‬انهى‭ ‬في‭ ‬شباط‭/‬فبراير‭ ‬2018‭ ‬دراسة‭ ‬84‭ ‬بلاغا‭ ‬عن‭ ‬ضحايا‭ ‬مدنيين‭ ‬محتملين‭ ‬اعتبر‭ ‬78‭ ‬منها‭ ‬لا‭ ‬مصداقية‭ ‬له‭.‬

لكن‭ ‬باقي‭ ‬البلاغات‭ ‬الستة‭ ‬اعتبرت‭ ‬صحيحة‭ ‬وهي‭ ‬تغطي‭ ‬غارات‭ ‬بين‭ ‬3‭ ‬ايار‭/‬مايو‭ ‬2017‭ ‬و9‭ ‬كانون‭ ‬الثاني‭/‬يناير‭ ‬2018‭ ‬اوقعت‭ ‬14‭ ‬قتيلا‭ ‬مدنيا‭.‬

واضاف‭ ‬البيان‭ ‬انه‭ ‬‮«‬حتى‭ ‬اليوم‭ ‬وبناء‭ ‬على‭ ‬المعلومات‭ ‬المتوفرة،‭ ‬يعتبر‭ (‬التحالف‭) ‬ان‭ ‬من‭ ‬المرجح‭ ‬ان‭ ‬855‭ ‬مدنيا‭ ‬قتلوا‭ ‬دون‭ ‬قصد‭ ‬في‭ ‬غارات‭ ‬التحالف‮»‬‭ ‬منذ‭ ‬بداية‭ ‬العمليات‭ ‬ضد‭ ‬الاسلاميين‭ ‬المتطرفين‭ ‬في‭ ‬آب‭/‬اغسطس‭ ‬2014‭.‬

وفي‭ ‬اواخر‭ ‬آذار‭/‬مارس‭ ‬لازال‭ ‬هناك‭ ‬522‭ ‬ابلاغا‭ ‬قيد‭ ‬الدرس‭.‬

وشن‭ ‬التحالف‭ ‬في‭ ‬اكثر‭ ‬من‭ ‬ثلاث‭ ‬سنوات‭ ‬29‭ ‬الفا‭ ‬و225‭ ‬غارة‭. ‬وتلقى‭ ‬التحالف‭ ‬2135‭ ‬ابلاغا‭ ‬عن‭ ‬مقتل‭ ‬مدنيين‭ ‬اعتبر‭ ‬224‭ ‬منها‭ ‬صحيحا‭.‬

وبحسب‭ ‬صحيفة‭ ‬نيويورك‭ ‬تايمز‭ ‬فان‭ ‬20‭ ‬بالمئة‭ ‬من‭ ‬غارات‭ ‬التحالف‭ ‬خلفت‭ ‬ضحايا‭ ‬مدنيين‭ ‬في‭ ‬العراق،‭ ‬وهي‭ ‬نسبة‭ ‬اعلى‭ ‬بكثير‭ ‬من‭ ‬النسبة‭ ‬التي‭ ‬يقرها‭ ‬التحالف‭.‬