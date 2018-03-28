التحالف الدولي يقر بالمزيد من الضحايا المدنيين في العراق وسوريا

واشنطن- الزمان
اقر التحالف ضد المتطرفين الذي تقوده واشنطن في سوريا والعراق الاربعاء بمقتل 14 مدنيا اضافيا في غاراته الجوية ما يرفع اجمالي ضحايا الغارات الى 855خلال اكثر من ثلاث سنوات.
واوضح التحالف في بيان انه انهى في شباط/فبراير 2018 دراسة 84 بلاغا عن ضحايا مدنيين محتملين اعتبر 78 منها لا مصداقية له.
لكن باقي البلاغات الستة اعتبرت صحيحة وهي تغطي غارات بين 3 ايار/مايو 2017 و9 كانون الثاني/يناير 2018 اوقعت 14 قتيلا مدنيا.
واضاف البيان انه «حتى اليوم وبناء على المعلومات المتوفرة، يعتبر (التحالف) ان من المرجح ان 855 مدنيا قتلوا دون قصد في غارات التحالف» منذ بداية العمليات ضد الاسلاميين المتطرفين في آب/اغسطس 2014.
وفي اواخر آذار/مارس لازال هناك 522 ابلاغا قيد الدرس.
وشن التحالف في اكثر من ثلاث سنوات 29 الفا و225 غارة. وتلقى التحالف 2135 ابلاغا عن مقتل مدنيين اعتبر 224 منها صحيحا.
وبحسب صحيفة نيويورك تايمز فان 20 بالمئة من غارات التحالف خلفت ضحايا مدنيين في العراق، وهي نسبة اعلى بكثير من النسبة التي يقرها التحالف.