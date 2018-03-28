مقتل 10 جنود يمنيين تدعمهم الامارات

عدن‭-‬الزمان‭: ‬‭ ‬قتل‭ ‬عشرة‭ ‬جنود‭ ‬يمنيين‭ ‬دربتهم‭ ‬ودعمتهم‭ ‬الامارات‭ ‬الاربعاء‭ ‬في‭ ‬هجوم‭ ‬شنه‭ ‬متطرفون‭ ‬اسلاميون‭ ‬مسلحون‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬غرب‭ ‬اليمن،‭ ‬بحسب‭ ‬مصادر‭ ‬عسكرية‭ ‬وطبية‭. ‬كما‭ ‬قتل‭ ‬خمسة‭ ‬مسلحين‭ ‬في‭ ‬هجوم‭ ‬على‭ ‬نقطة‭ ‬عسكرية‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬حجر‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬المكلا،‭ ‬بحسب‭ ‬مصدر‭ ‬بارز‭ ‬طلب‭ ‬عدم‭ ‬كشف‭ ‬هويته‭. ‬وأكد‭ ‬مصدر‭ ‬في‭ ‬مستشفى‭ ‬ابن‭ ‬سينا‭ ‬العسكري‭ ‬في‭ ‬المكلا‭ ‬مقتل‭ ‬الجنود‭ ‬العشرة‭ ‬في‭ ‬الهجوم‭. ‬وتسيطر‭ ‬قوات‭ ‬الرئيس‭ ‬اليمني‭ ‬المدعوم‭ ‬من‭ ‬السعودية‭ ‬عبد‭ ‬ربه‭ ‬منصور‭ ‬هادي‭ ‬على‭ ‬مدينة‭ ‬المكلا‭ ‬على‭ ‬خليج‭ ‬عدن،‭ ‬منذ‭ ‬2016‭ ‬عندما‭ ‬انسحب‭ ‬تنظيم‭ ‬القاعدة‭ ‬من‭ ‬المدينة‭. ‬والامارات‭ ‬مشارك‭ ‬رئيسي‭ ‬في‭ ‬التحالف‭ ‬العسكري‭ ‬الذي‭ ‬تقوده‭ ‬السعودية‭ ‬ويحارب‭ ‬الى‭ ‬جانب‭ ‬الحكومة‭ ‬اليمنية‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬المتمردين‭ ‬الحوثيين‭ ‬والجماعات‭ ‬المتطرفة‭. ‬وتقدم‭ ‬الامارات‭ ‬التدريب‭ ‬والدعم‭ ‬للقوات‭ ‬الخاصة‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬شرق‭ ‬وجنوب‭ ‬غرب‭ ‬اليمن‭ ‬بما‭ ‬فيها‭ ‬الألوية‭ ‬التي‭ ‬تتمركز‭ ‬في‭ ‬المكلا‭ ‬والمعروفة‭ ‬ب»قوات‭ ‬النخبة‮»‬‭.‬