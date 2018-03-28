باسكال مشعلاني تحتفل بعيد ميلادها الخمسين

بيروت‭- ‬الزمان‭ ‬

احتفلت‭ ‬الفنانة‭ ‬اللبنانية‭ ‬باسكال‭ ‬مشعلاني‭ ‬بعيد‭ ‬ميلادها‭ ‬في‭ ‬أجواء‭ ‬عائلية‭ ‬بمنزلها،‭ ‬وحرصت‭ ‬على‭ ‬مشاركة‭ ‬الفانز‭ ‬بمقطع‭ ‬فيديو‭ ‬استعرضت‭ ‬فيه‭ ‬زينة‭ ‬المكان،‭ ‬وقالب‭ ‬الكيك‭ ‬الذي‭ ‬وصفته‭ ‬بالمفاجأة‭.‬

قالب‭ ‬الكيك‭ ‬حمل‭ ‬رقم‭ ‬‮«‬27‮»‬،‭ ‬وهو‭ ‬يوم‭ ‬ميلاد‭ ‬النجمة‭ ‬التي‭ ‬أكملت‭ ‬عامها‭ ‬الـ50،‭ ‬وهو‭ ‬اعتراف‭ ‬نادر‭ ‬من‭ ‬فنانة‭ ‬بعمرها‭ ‬،كما‭ ‬تم‭ ‬تزيينه‭ ‬بتاج‭ ‬ملكي‭ ‬ذهبي،‭ ‬وتضمن‭ ‬صورة‭ ‬للفنانة‭ ‬اللبنانية‭ ‬التي‭ ‬تألقت‭ ‬خلال‭ ‬الحفل‭ ‬بفستان‭ ‬أنيق‭ ‬قصير‭ ‬ذو‭ ‬شق‭ ‬أظهرها‭ ‬في‭ ‬طلّة‭ ‬مثيرة،‭ ‬حيث‭ ‬تلقت‭ ‬الفنانة‭ ‬اللبنانية‭ ‬تهاني‭ ‬المعجبين‭ ‬متمنيين‭ ‬لها‭ ‬عاما‭ ‬جديدا‭ ‬مليئا‭ ‬بالنجاح‭ ‬والتوفيق‭.‬

من‭ ‬ناحية‭ ‬أخرى،‭ ‬طرحت‭ ‬باسكال‭ ‬مشعلاني‭ ‬حديثاً‭ ‬كليب‭ ‬جديد‭ ‬لأغنية‭ ‬‮«‬ما‭ ‬بتفرق‭ ‬معي‮»‬‭ ‬من‭ ‬كلمات‭ ‬وائل‭ ‬الأشقر،‭ ‬وألحان‭ ‬ملحم‭ ‬أبو‭ ‬شديد،‭ ‬وتوزيع‭ ‬عمر‭ ‬صبّاغ،‭ ‬والكليب‭ ‬من‭ ‬إخراج‭ ‬نهاد‭ ‬أوداباشي،‭ ‬وتم‭ ‬تصويره‭ ‬في‭ ‬تركيا‭.‬