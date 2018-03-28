باسكال مشعلاني تحتفل بعيد ميلادها الخمسين

بيروت- الزمان
احتفلت الفنانة اللبنانية باسكال مشعلاني بعيد ميلادها في أجواء عائلية بمنزلها، وحرصت على مشاركة الفانز بمقطع فيديو استعرضت فيه زينة المكان، وقالب الكيك الذي وصفته بالمفاجأة.
قالب الكيك حمل رقم «27»، وهو يوم ميلاد النجمة التي أكملت عامها الـ50، وهو اعتراف نادر من فنانة بعمرها ،كما تم تزيينه بتاج ملكي ذهبي، وتضمن صورة للفنانة اللبنانية التي تألقت خلال الحفل بفستان أنيق قصير ذو شق أظهرها في طلّة مثيرة، حيث تلقت الفنانة اللبنانية تهاني المعجبين متمنيين لها عاما جديدا مليئا بالنجاح والتوفيق.
من ناحية أخرى، طرحت باسكال مشعلاني حديثاً كليب جديد لأغنية «ما بتفرق معي» من كلمات وائل الأشقر، وألحان ملحم أبو شديد، وتوزيع عمر صبّاغ، والكليب من إخراج نهاد أوداباشي، وتم تصويره في تركيا.