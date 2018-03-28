متعصب للعرق الابيض يعترف بقتل 6 مسلمين

مدينة كيبك (كندا)-(أ ف ب) اعترف متهم من المتعصبين للعرق الابيض الاربعاء يحاكم بتهمة قتل ستة مصلين في مسجد في كيبيك في 2017، بارتكاب الجريمة كما اقر بست تهم اخرى بمحاولة قتل.
وكان الكسندر بيسونيت (28 عاما) نفى ارتكابه تلك الجريمة في بداية المحاكمة الاثنين، الا انه غير رأيه بعد ذلك بساعات. ولم يتسن نشر اي من مداولات المحكمة في ذلك الوقت بسبب حظر النشر.
وقال بيسونيت «لقد قررت الاعتراف بالذنب في جميع التهم .. لكي اجنب عائلات الضحايا» عيش تفاصيل فظائع الهجوم.
وسمعت اصوات البكاء في قاعة المحكمة عندما قبل القاضي فرانسوا هوت اعتراف بيسونيت بعد ان امرت المحكمة بالحصول على تقييم من طبيب نفسي.
ويواجه بيسونيت الان حكما بالسجن لمدة 25 عاما على الاقل.
وفي 29 كانون الثاني/يناير العام الماضي اقتحم رجل مسجدا في حي سكني في مدينة كيبيك بعد صلاة العشاء وفتح النار على المصلين.
وبالاضافة الى مقتل ستة اشخاص، ادى الاعتداء الى اصابة اربعة من الجرحى باعاقات دائمة، في واحد من أسوأ الهجمات على مركز عبادة اسلامي في الغرب.