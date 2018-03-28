متعصب للعرق الابيض يعترف بقتل 6 مسلمين

مدينة‭ ‬كيبك‭ (‬كندا‭)-(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) ‬اعترف‭ ‬متهم‭ ‬من‭ ‬المتعصبين‭ ‬للعرق‭ ‬الابيض‭ ‬الاربعاء‭ ‬يحاكم‭ ‬بتهمة‭ ‬قتل‭ ‬ستة‭ ‬مصلين‭ ‬في‭ ‬مسجد‭ ‬في‭ ‬كيبيك‭ ‬في‭ ‬2017،‭ ‬بارتكاب‭ ‬الجريمة‭ ‬كما‭ ‬اقر‭ ‬بست‭ ‬تهم‭ ‬اخرى‭ ‬بمحاولة‭ ‬قتل‭.‬

وكان‭ ‬الكسندر‭ ‬بيسونيت‭ (‬28‭ ‬عاما‭) ‬نفى‭ ‬ارتكابه‭ ‬تلك‭ ‬الجريمة‭ ‬في‭ ‬بداية‭ ‬المحاكمة‭ ‬الاثنين،‭ ‬الا‭ ‬انه‭ ‬غير‭ ‬رأيه‭ ‬بعد‭ ‬ذلك‭ ‬بساعات‭. ‬ولم‭ ‬يتسن‭ ‬نشر‭ ‬اي‭ ‬من‭ ‬مداولات‭ ‬المحكمة‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬الوقت‭ ‬بسبب‭ ‬حظر‭ ‬النشر‭.‬

وقال‭ ‬بيسونيت‭ ‬‮«‬لقد‭ ‬قررت‭ ‬الاعتراف‭ ‬بالذنب‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬التهم‭ .. ‬لكي‭ ‬اجنب‭ ‬عائلات‭ ‬الضحايا‮»‬‭ ‬عيش‭ ‬تفاصيل‭ ‬فظائع‭ ‬الهجوم‭.‬

وسمعت‭ ‬اصوات‭ ‬البكاء‭ ‬في‭ ‬قاعة‭ ‬المحكمة‭ ‬عندما‭ ‬قبل‭ ‬القاضي‭ ‬فرانسوا‭ ‬هوت‭ ‬اعتراف‭ ‬بيسونيت‭ ‬بعد‭ ‬ان‭ ‬امرت‭ ‬المحكمة‭ ‬بالحصول‭ ‬على‭ ‬تقييم‭ ‬من‭ ‬طبيب‭ ‬نفسي‭.‬

ويواجه‭ ‬بيسونيت‭ ‬الان‭ ‬حكما‭ ‬بالسجن‭ ‬لمدة‭ ‬25‭ ‬عاما‭ ‬على‭ ‬الاقل‭.‬

وفي‭ ‬29‭ ‬كانون‭ ‬الثاني‭/‬يناير‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬اقتحم‭ ‬رجل‭ ‬مسجدا‭ ‬في‭ ‬حي‭ ‬سكني‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬كيبيك‭ ‬بعد‭ ‬صلاة‭ ‬العشاء‭ ‬وفتح‭ ‬النار‭ ‬على‭ ‬المصلين‭.‬

وبالاضافة‭ ‬الى‭ ‬مقتل‭ ‬ستة‭ ‬اشخاص،‭ ‬ادى‭ ‬الاعتداء‭ ‬الى‭ ‬اصابة‭ ‬اربعة‭ ‬من‭ ‬الجرحى‭ ‬باعاقات‭ ‬دائمة،‭ ‬في‭ ‬واحد‭ ‬من‭ ‬أسوأ‭ ‬الهجمات‭ ‬على‭ ‬مركز‭ ‬عبادة‭ ‬اسلامي‭ ‬في‭ ‬الغرب‭.‬