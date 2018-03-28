أطفال الغجر في جنوب العراق يعودون إلى المدرسة بعد 14 عاماً من الحرمان

الزهور‭ (‬العراق‭)- (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬عقب‭ ‬اجتيازها‭ ‬امتحانات‭ ‬الفصل‭ ‬الأول،‭ ‬تعلو‭ ‬البهجة‭ ‬وجه‭ ‬ملاك‭ ‬ذات‭ ‬السنوات‭ ‬العشر‭ ‬المنتمية‭ ‬إلى‭ ‬الغجر،‭ ‬الأقلية‭ ‬الأكثر‭ ‬تهميشا‭ ‬في‭ ‬العراق،‭ ‬وهي‭ ‬تحمل‭ ‬حقيبتها‭ ‬القرمزية‭ ‬في‭ ‬طريقها‭ ‬إلى‭ ‬أول‭ ‬مدرسة‭ ‬تفتح‭ ‬أبوابها‭ ‬بعد‭ ‬14‭ ‬عاما‭ ‬في‭ ‬محافظة‭ ‬الديوانية‭ ‬بجنوب‭ ‬البلاد‭. ‬تقول‭ ‬الطفلة‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬‮«‬كنت‭ ‬أشاهد‭ ‬على‭ ‬شاشة‭ ‬التلفاز‭ ‬وأرى‭ ‬فرحة‭ ‬الأطفال‭ ‬وهم‭ ‬يحملون‭ ‬حقائبهم‭ ‬متوجهين‭ ‬إلى‭ ‬المدارس،‭ ‬وأنا‭ ‬أحسدهم‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬نفسه‭ ‬كون‭ ‬مدرسة‭ ‬القرية‭ ‬الوحيدة‭ ‬قد‭ ‬تفجرت‭ ‬على‭ ‬يد‭ ‬مسلحين‭ ‬قبل‭ ‬أعوام‮»‬‭. ‬وفي‭ ‬العام‭ ‬2004،‭ ‬هاجمت‭ ‬مجموعات‭ ‬إسلامية‭ ‬مسلحة‭ ‬قرية‭ ‬الزهور،‭ ‬حيث‭ ‬تسكن‭ ‬ملاك‭ ‬وعائلتها‭ ‬في‭ ‬محافظة‭ ‬الديوانية‭ ‬التي‭ ‬تبعد‭ ‬مئتي‭ ‬كيلومتر‭ ‬جنوب‭ ‬بغداد،‭ ‬وفجرت‭ ‬المدرسة‭ ‬الوحيدة‭ ‬في‭ ‬القرية‭.‬

قبل‭ ‬الغزو‭ ‬الأميركي‭ ‬للعراق‭ ‬وسقوط‭ ‬نظام‭ ‬صدام‭ ‬حسين‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬2003،‭ ‬كان‭ ‬الغجر،‭ ‬وهم‭ ‬أقلية‭ ‬مسلمة‭ ‬تعود‭ ‬جذورها‭ ‬إلى‭ ‬شبه‭ ‬الجزيرة‭ ‬الهندية،‭ ‬يشتهرون‭ ‬بعزف‭ ‬الموسيقى‭ ‬وإحياء‭ ‬الحفلات‭ ‬وكانت‭ ‬توجه‭ ‬إليهم‭ ‬دعوات‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬إحياء‭ ‬المناسبات‭ ‬الرسمية‭. ‬لكن‭ ‬حياتهم‭ ‬بعد‭ ‬ذلك‭ ‬العام‭ ‬تغيرت‭ ‬جذريا‭. ‬فرغم‭ ‬انتمائهم‭ ‬إلى‭ ‬الديانة‭ ‬الإسلامية،‭ ‬هاجمت‭ ‬التنظيمات‭ ‬الإسلامية‭ ‬الغجر‭ ‬ودفعتهم‭ ‬إلى‭ ‬الفرار‭ ‬بحجة‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬حفلات‭ ‬لا‭ ‬أخلاقية‭. ‬وتشرذمت‭ ‬حياة‭ ‬الكثيرين‭ ‬من‭ ‬الغجر‭ ‬الذين‭ ‬يعدون‭ ‬بضعة‭ ‬عشرات‭ ‬الآلاف‭ ‬من‭ ‬أصل‭ ‬37‭ ‬مليون‭ ‬عراقي،‭ ‬ولجأ‭ ‬بعضهم‭ ‬إلى‭ ‬التسول‭ ‬لتأمين‭ ‬قوته‭.‬

طردوا‭ ‬من‭ ‬مدارس‭ ‬أخرى

في‭ ‬هجوم‭ ‬العام‭ ‬2004‭ ‬على‭ ‬القرية‭ ‬التي‭ ‬يقيم‭ ‬فيها‭ ‬الغجر،‭ ‬قتل‭ ‬وجرح‭ ‬كثيرون،‭ ‬ما‭ ‬دفع‭ ‬بعدد‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬العائلات‭ ‬للنزوح‭ ‬إلى‭ ‬مناطق‭ ‬أخرى‭ ‬في‭ ‬البلاد‭. ‬أما‭ ‬اليوم،‭ ‬استطاعت‭ ‬مئات‭ ‬العائلات‭ ‬التي‭ ‬بقيت‭ ‬في‭ ‬القرية،‭ ‬وبفضل‭ ‬حملة‭ ‬لجمع‭ ‬التبرعات،‭ ‬من‭ ‬إعادة‭ ‬افتتاح‭ ‬مدرسة‭ ‬في‭ ‬وسط‭ ‬القرية‭ ‬على‭ ‬امتداد‭ ‬طريق‭ ‬ترابية‭ ‬تتكدس‭ ‬على‭ ‬جانبيها‭ ‬أكوام‭ ‬النفايات‭ ‬حيث‭ ‬تتجمع‭ ‬بعض‭ ‬طيور‭ ‬الإوز‭. ‬تقول‭ ‬ملاك‭ ‬التي‭ ‬ترتدي‭ ‬حجابا‭ ‬زهري‭ ‬اللون‭ ‬منسقا‭ ‬مع‭ ‬سترتها‭ ‬‮«‬عندما‭ ‬سمعنا‭ ‬بافتتاح‭ ‬مدرسة،‭ ‬رغم‭ ‬أن‭ ‬بدايتها‭ ‬كانت‭ ‬على‭ ‬شكل‭ ‬خيم،‭ ‬لكن‭ ‬الفرحة‭ ‬غمرتني‭ ‬أنا‭ ‬وأطفال‭ ‬القرية،‭ ‬وأسرعت‭ ‬بإبلاغ‭ ‬والدي‭ ‬لتسجيلي‭ ‬فيها‭ ‬وباشرت‭ ‬بعد‭ ‬فترة‭ ‬بالعام‭ ‬الدراسي‭ ‬الجديد‮»‬‭. ‬وتضيف‭ ‬الطفلة‭ ‬الغجرية‭ ‬‮«‬أنا‭ ‬اليوم‭ ‬أتعلم‭ ‬القراءة‭ ‬والكتابة‭ ‬والعلوم‭ ‬والرياضيات‮»‬،‭ ‬وهي‭ ‬عازمة‭ ‬على‭ ‬تحقيق‭ ‬حلمها‭ ‬بأن‭ ‬تكون‭ ‬معلمة‭ ‬في‭ ‬المستقبل‭ ‬‮«‬لأعلم‭ ‬أطفال‭ ‬قريتي‮»‬‭ ‬التي‭ ‬بنيت‭ ‬منازلها‭ ‬من‭ ‬طين‭ ‬وحجر‭ ‬وغطيت‭ ‬أسقفها‭ ‬بجذوع‭ ‬النخل‭. ‬خلال‭ ‬غياب‭ ‬مقاعد‭ ‬الدراسة‭ ‬عن‭ ‬الزهور،‭ ‬حاول‭ ‬البعض‭ ‬الالتحاق‭ ‬بمدارس‭ ‬أخرى‭ ‬في‭ ‬القرى‭ ‬المحيطة،‭ ‬لكن‭ ‬‮«‬تعرضوا‭ ‬لأقسى‭ ‬المضايقات‭ ‬والتنكيل‭ ‬والسب‭ ‬والشتم‭ ‬والضرب‭ ‬والعنف‭ ‬بكل‭ ‬اشكاله،‭ ‬وبسببه‭ ‬تركوا‭ ‬الدراسة‭ ‬وتوجهوا‭ ‬للتسول‭ ‬في‭ ‬شوارع‭ ‬المدينة‮»‬،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬تقول‭ ‬منار‭ ‬الزبيدي،‭ ‬إحدى‭ ‬الناشطات‭ ‬المشاركات‭ ‬في‭ ‬حملة‭ ‬إعادة‭ ‬فتح‭ ‬مدرسة‭ ‬الزهور‭.‬

وأطلق‭ ‬ناشطون‭ ‬حملة‭ ‬‮«‬أنا‭ ‬إنسان‮»‬‭ ‬على‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭ ‬الإجتماعي‭ ‬لحشد‭ ‬الدعم‭ ‬المعنوي‭ ‬والمادي‭ ‬للمساعدة‭ ‬في‭ ‬افتتاح‭ ‬المدرسة،‭ ‬ووسموها‭ ‬بهاشتاغ‭ #‬الغجر‭_‬بشر‭. ‬تقول‭ ‬الزبيدي‭ ‬‮«‬بداية‭ ‬حملتنا‭ ‬كانت‭ ‬بأفراد‭ ‬معدودين‭ ‬على‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭ ‬الإجتماعي‭ (…) ‬وسرعان‭ ‬ما‭ ‬تفاعل‭ ‬معنا‭ ‬بعض‭ ‬الناشطين‭ ‬رغم‭ ‬تهرب‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬مدعي‭ ‬الدفاع‭ ‬عن‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬لكون‭ ‬الحملة‭ ‬تقدم‭ ‬المساعدات‭ ‬للغجر‮»‬‭. ‬وتضيف‭ ‬‮«‬بعد‭ ‬إطلاق‭ ‬الحملة‭ ‬تواصل‭ ‬معنا‭ ‬أحد‭ ‬أعضاء‭ ‬المفوضية‭ ‬العليا‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬وطلب‭ ‬منا‭ ‬معلومات‭ ‬بشأن‭ ‬الحملة‭ ‬وقرية‭ ‬الغجر،‭ ‬وقدم‭ ‬لنا‭ ‬بعض‭ ‬الدعم‭ ‬وخاطب‭ ‬وزارة‭ ‬التربية‭ ‬لتقوم‭ ‬الاخيرة‭ ‬بتوجيه‭ ‬مديرية‭ ‬تربية‭ ‬الديوانية‭ ‬بمتابعة‭ ‬الأمر،‭ ‬كما‭ ‬تواصل‭ ‬معنا‭ ‬ممثل‭ ‬اليونيسف‭ ‬في‭ ‬المحافظة‮»‬‭.‬

حاجز‭ ‬مجتمعي‮»‬

تشير‭ ‬الزبيدي‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬‮«‬طابع‭ ‬مهنة‭ ‬الغجر‭ ‬وبعض‭ ‬الأعمال‭ ‬التي‭ ‬كانوا‭ ‬يمارسونها‭ ‬في‭ ‬السابق،‭ ‬أجبر‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الأشخاص‭ ‬والناشطين‭ ‬على‭ ‬تجنب‭ ‬مساعدتهم،‭ ‬لكننا‭ ‬استطعنا‭ ‬أن‭ ‬نكسر‭ ‬الحاجز‭ ‬المجتمعي‭ ‬وهو‭ ‬أكبر‭ ‬تحد‭ ‬لنا‮»‬‭. ‬تردد‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬المعلمين‭ ‬بأن‭ ‬يتسلموا‭ ‬إدارة‭ ‬المدرسة‭ ‬خوفا‭ ‬من‭ ‬العادات‭ ‬والتقاليد‭ ‬وجعل‭ ‬الكثير‭ ‬منهم‭ ‬يتردد‭ ‬في‭ ‬العمل‭ ‬فيها‭ ‬وتعليم‭ ‬أطفال‭ ‬القرية‭ ‬التي‭ ‬تقع‭ ‬في‭ ‬أكثر‭ ‬محافظات‭ ‬العراق‭ ‬فقرا‭.‬

استطاع‭ ‬المدرس‭ ‬قاسم‭ ‬عباس‭ ‬أن‭ ‬يكسر‭ ‬حاجز‭ ‬الخوف‭ ‬ويتخطى‭ ‬عقبة‭ ‬التقاليد‭ ‬باستلامه‭ ‬إدارة‭ ‬مدرسة‭ ‬النخيل‭. ‬يقول‭ ‬لفرانس‭ ‬برس‭ ‬‮«‬ترددت‭ ‬في‭ ‬بادئ‭ ‬الأمر‭ (…) ‬لكن‭ ‬بعدما‭ ‬عرفت‭ ‬بأنهم‭ ‬بلا‭ ‬تعليم‭ ‬منذ‭ ‬14‭ ‬عاما،‭ ‬وافقت‭ ‬بل‭ ‬أصريت‭ ‬على‭ ‬ذلك‭ ‬كون‭ ‬مهنتي‭ ‬تحتم‭ ‬علي‭ ‬تربية‭ ‬المجتمع‭ ‬وتعليمه‭ ‬بغض‭ ‬النظر‭ ‬عن‭ ‬جنسه‭ ‬أو‭ ‬انتمائه‮»‬‭.‬

ويلفت‭ ‬عباس‭ ‬الذي‭ ‬يتعرض‭ ‬لانتقادات‭ ‬على‭ ‬وسائل‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬بدأنا‭ ‬عامنا‭ ‬الدراسي‭ ‬بالمرحلة‭ ‬الأولى‭ ‬للصف‭ ‬الأول‭ ‬ابتدائي‭ ‬فقط‭ ‬بـ27‭ ‬تلميذا،‭ ‬أنا‭ ‬واثنين‭ ‬من‭ ‬المعلمين‭ ‬واثنين‭ ‬محاضرين‭ ‬فقط،‭ ‬وتهرب‭ ‬معلمون‭ ‬من‭ ‬تسلم‭ ‬مهماتهم‭. ‬رغم‭ ‬ذلك‭ ‬كانت‭ ‬نسبة‭ ‬النجاح‭ ‬لدينا‭ ‬في‭ ‬امتحانات‭ ‬نصف‭ ‬السنة‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬تسعين‭ ‬في‭ ‬المئة‭ ‬وبدرجات‭ ‬عالية‮»‬‭.‬

من‭ ‬جهته،‭ ‬أوضح‭ ‬ممثل‭ ‬اليونيسف‭ ‬في‭ ‬المحافظة‭ ‬حيدر‭ ‬ستار‭ ‬أن‭ ‬المدرسة‭ ‬كانت‭ ‬‮«‬في‭ ‬بداية‭ ‬الأمر‭ ‬تتكون‭ ‬من‭ ‬الخيام‭ ‬وبعد‭ ‬ذلك‭ ‬تم‭ ‬تطوير‭ ‬المشروع‭ ‬لمدرسة‭ ‬رسمية‭ ‬تتألف‭ ‬من‭ ‬تسعة‭ ‬كرفانات‭ ‬لصفوف‭ ‬الدراسة،‭ ‬وثلاثة‭ ‬مجاميع‭ ‬صحية‭ ‬للتلاميذ‮»‬‭.‬

ولفت‭ ‬ستار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المدرسة‭ ‬ستستكمل‭ ‬كافة‭ ‬إجراءاتها‭ ‬العام‭ ‬المقبل،‭ ‬لفتح‭ ‬‮«‬صف‭ ‬لمحو‭ ‬الأمية‭ ‬للنساء‭ ‬وكبار‭ ‬السن‭ ‬في‭ ‬القرية‮»‬