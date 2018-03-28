فيسبوك تحدث إعدادات الخصوصية منعاً لاختراق بيانات المستخدمين

واشنطن-أ ف ب) – كشفت شركة فيسبوك الاربعاء عن اعدادات خصوصية جديدة تهدف الى منح مستخدمي الموقع المزيد من التحكم بكيفية تقاسم بياناتهم بعد الغضب الذي اثاره فشلها في حماية بيانات ملايين المستخدمين. ويشمل التحديث الجديد للاعدادات سهولة اكبر في الوصول الى اعدادات وأدوات المستخدم على فيسبوك للبحث عن تحميل ومحو البيانات الشخصية المخزنة لدى فيسبوك بسهولة. وقالت فيسبوك ان قائمة الخصوصية الجديدة ستسمح للمستخدمين بزيادة امن حسابهم بسرعة، والتحكم في الاشخاص الذين يمكن أن يطلعوا على معلوماتهم ونشاطهم على الموقع والتحكم بالاعلانات التي يرونها على صفحتهم. وقال كبير مسؤولي حماية الخصوصية ايرين ايغان والمستشارة اشلي بيرنغر في مدونة «لقد علمنا بشكل واضح انه من الصعب جدا الدخول إلى اعدادات الخصوصية وغيرها من الادوات المهمة، وأن علينا ان نفعل المزيد لإطلاع الناس على المعلومات».
واضافا «سنتخذ خطوات اضافية خلال الأسابيع المقبلة لنمكن الناس من التحكم بخصوصيتهم بشكل اكبر».
ويأتي هذا التطور بعد انتقادات حادة لفيسبوك بعدما تبين ان البيانات الشخصية لملايين مستخدمي فيسبوك انتهت بين يدي شركة «كمبريدج اناليتيكا» البريطانية الخاصة، المرتبطة بحملة دونالد ترامب لانتخابات الرئاسة الاميركية في 2016، رغم ان فيسبوك قالت انها كانت تعمل على هذه التغييرات منذ فترة.
وشركة كامبريدج اناليتيكا متهمة بالاستيلاء بطريقة غير قانونية على البيانات الشخصية لنحو خمسين مليون مستخدم لموقع فيسبوك واستخدامها بهدف تطوير برنامج معلوماتي يسمح باستهداف ناخبين لمصلحة الحملة الرئاسية لدونالد ترامب في 2016.