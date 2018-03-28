فيسبوك تحدث إعدادات الخصوصية منعاً لاختراق بيانات المستخدمين

واشنطن‭-‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬كشفت‭ ‬شركة‭ ‬فيسبوك‭ ‬الاربعاء‭ ‬عن‭ ‬اعدادات‭ ‬خصوصية‭ ‬جديدة‭ ‬تهدف‭ ‬الى‭ ‬منح‭ ‬مستخدمي‭ ‬الموقع‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬التحكم‭ ‬بكيفية‭ ‬تقاسم‭ ‬بياناتهم‭ ‬بعد‭ ‬الغضب‭ ‬الذي‭ ‬اثاره‭ ‬فشلها‭ ‬في‭ ‬حماية‭ ‬بيانات‭ ‬ملايين‭ ‬المستخدمين‭. ‬ويشمل‭ ‬التحديث‭ ‬الجديد‭ ‬للاعدادات‭ ‬سهولة‭ ‬اكبر‭ ‬في‭ ‬الوصول‭ ‬الى‭ ‬اعدادات‭ ‬وأدوات‭ ‬المستخدم‭ ‬على‭ ‬فيسبوك‭ ‬للبحث‭ ‬عن‭ ‬تحميل‭ ‬ومحو‭ ‬البيانات‭ ‬الشخصية‭ ‬المخزنة‭ ‬لدى‭ ‬فيسبوك‭ ‬بسهولة‭. ‬وقالت‭ ‬فيسبوك‭ ‬ان‭ ‬قائمة‭ ‬الخصوصية‭ ‬الجديدة‭ ‬ستسمح‭ ‬للمستخدمين‭ ‬بزيادة‭ ‬امن‭ ‬حسابهم‭ ‬بسرعة،‭ ‬والتحكم‭ ‬في‭ ‬الاشخاص‭ ‬الذين‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يطلعوا‭ ‬على‭ ‬معلوماتهم‭ ‬ونشاطهم‭ ‬على‭ ‬الموقع‭ ‬والتحكم‭ ‬بالاعلانات‭ ‬التي‭ ‬يرونها‭ ‬على‭ ‬صفحتهم‭. ‬وقال‭ ‬كبير‭ ‬مسؤولي‭ ‬حماية‭ ‬الخصوصية‭ ‬ايرين‭ ‬ايغان‭ ‬والمستشارة‭ ‬اشلي‭ ‬بيرنغر‭ ‬في‭ ‬مدونة‭ ‬‮«‬لقد‭ ‬علمنا‭ ‬بشكل‭ ‬واضح‭ ‬انه‭ ‬من‭ ‬الصعب‭ ‬جدا‭ ‬الدخول‭ ‬إلى‭ ‬اعدادات‭ ‬الخصوصية‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬الادوات‭ ‬المهمة،‭ ‬وأن‭ ‬علينا‭ ‬ان‭ ‬نفعل‭ ‬المزيد‭ ‬لإطلاع‭ ‬الناس‭ ‬على‭ ‬المعلومات‮»‬‭.‬

واضافا‭ ‬‮«‬سنتخذ‭ ‬خطوات‭ ‬اضافية‭ ‬خلال‭ ‬الأسابيع‭ ‬المقبلة‭ ‬لنمكن‭ ‬الناس‭ ‬من‭ ‬التحكم‭ ‬بخصوصيتهم‭ ‬بشكل‭ ‬اكبر‮»‬‭.‬

ويأتي‭ ‬هذا‭ ‬التطور‭ ‬بعد‭ ‬انتقادات‭ ‬حادة‭ ‬لفيسبوك‭ ‬بعدما‭ ‬تبين‭ ‬ان‭ ‬البيانات‭ ‬الشخصية‭ ‬لملايين‭ ‬مستخدمي‭ ‬فيسبوك‭ ‬انتهت‭ ‬بين‭ ‬يدي‭ ‬شركة‭ ‬‮«‬كمبريدج‭ ‬اناليتيكا‮»‬‭ ‬البريطانية‭ ‬الخاصة،‭ ‬المرتبطة‭ ‬بحملة‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬لانتخابات‭ ‬الرئاسة‭ ‬الاميركية‭ ‬في‭ ‬2016،‭ ‬رغم‭ ‬ان‭ ‬فيسبوك‭ ‬قالت‭ ‬انها‭ ‬كانت‭ ‬تعمل‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬التغييرات‭ ‬منذ‭ ‬فترة‭.‬

وشركة‭ ‬كامبريدج‭ ‬اناليتيكا‭ ‬متهمة‭ ‬بالاستيلاء‭ ‬بطريقة‭ ‬غير‭ ‬قانونية‭ ‬على‭ ‬البيانات‭ ‬الشخصية‭ ‬لنحو‭ ‬خمسين‭ ‬مليون‭ ‬مستخدم‭ ‬لموقع‭ ‬فيسبوك‭ ‬واستخدامها‭ ‬بهدف‭ ‬تطوير‭ ‬برنامج‭ ‬معلوماتي‭ ‬يسمح‭ ‬باستهداف‭ ‬ناخبين‭ ‬لمصلحة‭ ‬الحملة‭ ‬الرئاسية‭ ‬لدونالد‭ ‬ترامب‭ ‬في‭ ‬2016‭.‬