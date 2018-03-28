إحتجاجات كردستان تدخل يومها الرابع ضد إدّخار الرواتب

جرحى الجيش يتظاهرون أمام المنطقة الخضراء لإلغاء نقلهم

بغداد – عبد اللطيف الموسوي

اربيل – فريد حسن

تظاهر العشرات من جرحى الجيش امام المنطقة الخضراء ببغداد للمطالبة بالغاء نقلهم الى الوحدات الفعالة في حين تجددت الاحتجاجات في اقليم كردستان ودخلت يومها الرابع للضغط على الحكومة والاستجابة لمطالبهم كما طالب العشرات من موظفي مديرية توزيع كهرباء كركوك خلال تظاهرة بصرف رواتبهم المتوقفة. وقال مصدر في تصريح امس ان (العشرات من جرحى الجيش تظاهروا امام المنطقة الخضراء للمطالبة بالغاء نقلهم الى الوحدات الفعالة)، واضاف ان (المحتجين جلسوا وسط شارع كرادة مريم لغرض الضغط وتنفيذ المطالب)، واوضح المصدر ان (المتظاهرين طالبوا بإلغاء القرار كونهم غير قادرين على المشاركة في الأماكن القتالية بسبب إصاباتهم)، مشيرا الى انهم (هددوا باعتصام مفتوح اذا لم يتم الاستجابة لهم). بدورها ، اعادت مديرية المرور العامة افتتاح طريق رئيسي وسط بغداد.وقال العميد عمار وليد من اعلام المديرية في تصريح امس انه (تم اعادة افتتاح الطريق من جسر الجمهورية باتجاه نفق الزيتيون بعد انسحاب المتظاهرين الذين تظاهروا امام بوابة المنطقة الخضراء للمطالبة بحقوقهم مما ادى الى قطع الطريق). وتجددت تظاهرات المعلمين والموظفين في مدن كردستان للضغط على حكومة الاقليم للاستجابة لمطاليبهم. واكد مصدر ان (المعلمين والموظفين في محافظات السليمانية وحلبجة وأربيل ودهوك ومدن أخرى تظاهروا لليوم الرابع إحتجاجا على قرار الادخار الاجباري لرواتب الموظفين)، لافتا الى ان (المتظاهرين طالبوا بالغاء القرار وصرف رواتبهم بالكامل)، وتابع أن (المتظاهرين أكدوا استمرار الاحتجاجات لحين الاستجابة لمطاليبهم وسط دعوات بتوسيع انضمام مختلف الفئات الاجتماعية للمظاهرات). وفي محافظة كركوك خرج العشرات من موظفي مديرية توزيع كهرباء المحافظة بتظاهرة بسبب عدم صرف رواتب . ولفت مصدر الى ان (منتسبي وعقود دائرة توزيع كهرباء المحافظة تظاهروا امام دائرتهم بسبب عدم صرف رواتب الموظفين الرسميين منذ اربعة اشهر والعقود منذ ستة اشهر)، واضاف أن (المتظاهرين طالبوا بصرف رواتبهم وهددوا بالاعتصام في حال عدم تنفيذ تلك المطالب). من جهتها ، اتهمت وزارة الكهرباء احد اعضاء البرلمان لم تسمه بتحريض منتسبي العقود وحثهم على التظاهر بهدف تحقيق مكاسب انتخابية.وقالت الوزارة بيان امس إنه (الوزارة تسعى بزيادة جهد المطالبة بتثبيت جميع العاملين بصيغة العقود وتحويلهم على الملاك الدائم فضلا عن المطالبات الاخرى بصرف رواتبهم بمناقلة المبالغ من خلال وزارة المالية)، متهمة (احد اعضاء البرلمان بتحريض هؤلاء المنتسبين وحثهم على التظاهر ضد الوزارة بهدف تحقيق مكاسب انتخابية)، وأضافت أن (الموضوع الخاص بالعقود والرواتب خارج ارادة الوزارة لكن الوزارة تواصل سعيها الحثيث لتحقيق هذا الهدف).

مؤكدة (تمسكها بابنائها من منتسبي العقود وتستنكر وتشجب التصريحات غير المسؤولة التي تهدف الى اثارة العواطف لتحقيق مكاسب انتخابية كما نرفض التصريحات التضليلية الصادرة من أي جهة غير رسمية التي لديها مقاصد ترويجية وشخصية)، كاشفة عن (وجود خطة عمل لتثبيت هؤلاء العقود).