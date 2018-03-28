الحكومة تبحث إنهاء الزخم المروري في بغداد

بغداد – داليا احمد

ناقشت الامانة العامة لمجلس الوزراء مع الجهات ذات العلاقة الزخم المروري في بغداد والحلول اللازمة.

وقال بيان امس ان ( الاجتماع ضم معاون الامين العام رحمن عيسى حسن بحضور ممثلين عن وزارات النقل والموارد المائية والكهرباء اضافة الى ممثلين عن المرور العامة واستخبارات الداخلية وقيادة عمليات بغداد وشرطة النجدة والملاحة البحرية)، واضاف ان (الاجتماع خلص الى تشغيل التاكسي النهري بشكل تجريبي الشهر المقبل لنقل طلاب جامعة بغداد من الاعظمية الى الجادرية وتوفير ساحة لوقوف السيارات لطلبة الجامعة في الدورة وتوفير زوارق لعبورهم الى منطقة الجادرية بهدف تقليل الزخم الحاصل في المنطقة التي تعاني من زحام شديد في ساعات الدوام الصباحية ونهايات الدوام بعد الظهيرة)، واوضح ىالبيان ان (الاجتماع ناقش ايضا رفع 80 بالمئة من الحواجز والسيطرات والاغلاقات للطرق من قبل قيادة عمليات بغداد والاوقات المناسبة لفتح ماتبقى من الشوارع المغلقة ، اضافة الى رفع السيطرات عن منطقة الكرادة استجابة لطلب الاهالي) ، واوصى المجتمعون (بتشكيل فريق يضم امانة بغداد ووزارة الكهرباء ومديرية المرور العامة لوضع دراسة نهائية تهدف الى تشغيل جميع الاشارات المرورية الكهربائية) .

وكانت مديرية المرو العامة قد اعلنت عن قطع جسر الدورة بشكل جزئي لمدة شهر بدءا من يوم غد الجمعة عازية السبب الى اجراء اعمال صيانة.

وقالت المديرية في بيان امس انه (سيتم قطع جسر الدورة جنوبي بغداد بشكل جزئي لمدة شهر وان سبب ذلك يعود لاجراء اعمال صيانة).

وكانت المديرية قد اعلنت في وقت سابق عن عمليات لقطع الشوارع والجسور امام حركة المركبات بسبب اجراء عمليات صيانة وتأهيل فيها مما يولد زحامات كثيفة في حركة المرور خاصة في ساعات الذروة مما يشكل معاناة للمواطنين واصحاب المركبات خاصة وهم مقبلون على فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة.