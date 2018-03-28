البرلمان ينهي مناقشة ضم الصحوات إلى الدفاع والداخلية

بغداد – تمارا عبد الرزاق

انهى مجلس النواب مناقشة عدد من القوانين ابرزها ضم المتعاقدين من الصحوات الى وزارتي الدفاع والداخلية ، فيما عدت رئاسة الجمهورية نشر قانون الموازنة انتهاكا للدستور وتتحمل الجهة التي تمنح أي صادر لأي تشريع المساءلة القانونية. وقال بيان امس ان (البرلمان عقد جلسته برئاسة سليم الجبوري منهيا القراءة الاولى للتعديل الثالث لقانون نقابة المهندسين العراقيين وقانوني انضمام العراق الى اتفاقية العمل وكذلك اتفاقية هوية وثائق البحارة)، مشيرا الى ان (الجلسة شهدت مناقشة التعديل الاول لقانون المجمع العلمي العراقي بالاضافة الى انجاز قانون ضم المتعاقدين من ابناء العراق الى الوزارتين فضلا عن قراءة قانون رسم طابع العملة الوطنية لبناء المدارس ورياض الاطفال وكذلك اتمام تعديل قانون المحاماة). وفي شأن اخر اعلن الجبوري عن ان الفصل التشريعي الثاني الحالي ينتهي نهاية الشهر المقبل وفقا للدستور فيما تنتهي الدورة النيابية في 30 حزيران المقبل . وقال الجبوري خلال الجلسة انه (يمكن للمجلس عقد جلسة عادية او استثنائية بحسب الضرورة)، مشددا على ان (هيئة الرئاسة ستدعو لعقد جلسة يتم فيها استكمال عملية التصويت على القوانين المهمة المتبقية بعهدة البرلمان).

وخول البرلمان في جلسته اول امس الثلاثاء الحكومة بمناقلة مخصصات الطوارئ لصرف امتيازات الخطورة لمنتسبي الحشد الشعبي كما صوت على ثلاث مناطق منكوبة في نينوى و الزام المنافذ الحدودية بتطبيق الرزنامة الزراعية على المنتجات. في غضون ذلك أعترضت رئاسة الجمهورية على نشر قانون الموازنة في الجريدة الرسمية. وقال مدير مكتب رئيس الجمهورية نزار محمد سعيد في كتاب الى وزارة العدل ان (تصديق وإصدار مشروعات القوانين يتم من خلال الرئاسة إستناداً الى أحكام البند ثالثاً من المادة 73 من الدستور وبالتالي لا يحق للامانة العامة لمجلس الوزراء أو دائرة الوقائع العراقية منح أي صادر لأي تشريع)،

لافتا الى ان (قيام امانة مجلس الوزراء بنشر القانون يعد انتهاكا لاحكام الدستور وقانون النشر في الجريدة الرسمية كما وتتحمل الجهة التي تنشر الموازنة دون اشعار من الرئاسة المساءلة القانونية)، داعيا الوزارة الى (مفاتحة الوقائع بعدم نشر القانون في الجريدة الرسمية ما لم يرد اشعار اليها بنشره من الرئاسة). وكان الجبوري قد اكد ان البرلمان انهى ما مكلف به خلال التصويت على الموازنة . ورأى الجبوري في تصريح ان (القانون لايتضمن اي مخالفات دستورية).

منوها الى (احقية اي جهة بالاعتراض على مايتضمنه القانون من خلال الطعن امام المحكمة الاتحادية)، واضاف ان (المجلس اعد كتابا للمرة الثانية باعادة الموازنة الى رئاسة الجمهورية وفق السياقات المتبعة لغرض النشر)، مؤكدا (عدم صلاحية البرلمان باعادة مناقشة الموازنة او التداول بها باستثناء ماتقرره المحكمة الاتحادية).