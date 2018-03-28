كوبيتش : توقيع ميثاق الشرف الإنتخابي خطوة حضارية

بغداد – شيماء عادل

وقع ممثلو الكتل السياسية على وثيقة الشرف الانتخابي في العراق استعدادا لتطبيقها على الواقع وبما يتناسب مع التوجهات الديمقراطية التي كفلها الدستور وسط تحفظات عدد من المنظمات والناشطين. وقال ممثل الامم المتحدة يان كوبيتش على هامش توقيع الوثيقة ان (هذه الخطوة دليلا على ان العراق يسير بأتجاه طريق الديمقراطية والتقدم خطوة الى الامام)، واضاف ان (هذه الوثيقة تبعث رسالة للشعب مفادها شاركوا بالانتخابات وعلى السياسيين ان يفوا بالتزاماتهم التي وقعوها في تلك الاتفاقية)، معربا عن امله بأن (يتحول هذا الميثاق الى قانون)، مؤكدا ان (الامم المتحدة ملتزمة بتقديم كامل الدعم ومستعدون للعمل لوضع هذا الميثاق على ارض الواقع). وتضمن الميثاق 24 بندا منها ادانة اي خطاب طائفي او عرقي يستهدف اي من مكونات الشعب ومحاسبة اي جهة تقوم بذلك واحترام الحقوق الديمقراطية وتعزيزها في التنافس وتكافؤ الفرص وكذلك السماح للجميع في القيام بالانشطة الانتخابية والتثقيفية اللازمة فضلا عن رفض العنف بجميع اشكاله والتصدي لاي ظاهرة او ممارسة تهدف الى تمزيق الوحدة الوطنية و الابتعاد عن اساليب التسقيط والتجريح وتحييد الملف الامني وعدم استخدامه قبل الاقتراع وكذلك الامتناع عن وسائل الضغط كالتهديد او التحريض او اجبار الناخبين على التصويت، فيما شدد الميثاق على الاطراف كافة الانخراط بشكل فوري في عملية التشاور بشأن تشكيل الحكومة الجديدة. وانسحب النائب فائق الشيخ علي من التوقيع على ميثاق الشرف.وقال الشيخ علي في تصريح امس (انسحبت من التوقيع على ميثاق الشرف الانتخابي بسبب عدم حضور اغلب رؤساء الكتل). الى ذلك بحث مجلس القضاء الاعلى مع البعثة الاممية لدى العراق الاستعدادات للانتخابات ومكافحة الارهاب .واكد المتحدث بأسم مجلس القضاء عبد الستار بيرقدار ان (رئيس مجلس القضاء فائق زيدان بحث مع كوبيش عدداً من المواضيع الخاصة بالانتخابات ومكافحة الارهاب)، مشيرا الى ان (الجانبين بحثا الاستعدادات الجارية للانتخابات المقبلة ودعم الامم المتحدة للعراق في هذا الجانب). فيما اصدرت رئاسة حكومة اقليم كردستان توجيهات بشأن الحملة الانتخابية لمجلس النواب.وقالت الرئاسة في بيان امس ان (حكومة الاقليم تؤكد على حماية حقوق جميع المرشحين والقوائم والأطراف السياسية الكردستانية والعراقية المسجلة في المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات في ممارسة أنشطتهم وحملاتهم الإنتخابية بكل حرية و في أطار القوانين والتعليمات)، موضحا انه ( لا يحق لأي مرشح و اي قائمة إنتخابية أو حزب سياسي مشارك في الإنتخابات أن يلجأ للجهات المعنية حال حصول أي تجاوز أو إعتداء بحقهم من قبل أي طرف كان)، داعيا الأطراف السياسية الى (ادارة الحملات الانتخابية وفقاً لمبدأ قبول و إحترام الراي الاخر مع مراعاة مبادئ حقوق التعبير عن الرأى والإبتعاد عن العنف والتشهير والتصرفات اللاقانونية)، مشددا على (ضرورة الإلتزام بتعليمات المفوضية وقوانين و تعليمات حكومة الاقليم)، مطالبا المؤسسات والدوائر الحكومية والامنية بـ(التعاون بشكل كامل مع المفوضية والجهات المعنية لإدارة الحملات الإنتخابية وإجراء الإنتخابات بالإعتماد على مبادئ حقوق الإنسان وحماية حقوق المصوتين والمرشحين والمواطنين)