إعتقال مسؤول السيطرات الوهمية في كركوك

تحرير ايزيدية والقبض على خاطفها ببغداد

بغداد- شيماء عادل

تمكنت قيادة عمليات بغداد من تحرير فتاة ايزيدية واعتقال خاطفها الذي ينتمي الى ولاية نينوى شمالي بغداد.وقالت القيادة في بيان امس ان (القوات الأمنية تمكنت وبجهد استخباري من استخبارات وامن بغداد من تحرير فتاة ايزيدية بعمر 14 سنة في منطقة الشعب), واضاف ان (الفتاة من سكنة الموصل), مبينا ان (تلك القوات اعتقلت خاطفها الارهابي و بعد التحقيق اعترف بانتمائه الى ولاية نينوى وهو مسؤول عن تنفيذ الكثير من العمليات الارهابية ومنها عمليات اختطاف الفتيات الايزيديات), وتابع البيان ان (الارهابي حاول لحظة القاء القبض عليه الانتحار بواسطة الة حادة الا ان يقظة قواتنا الامنية حالت دون ذلك).

الى ذلك كشف مصدر عن اعتقال مسؤول نصب السيطرات الوهمية لداعش على طريق كركوك بغداد.وقال المصدر في تصريح امس ان (القوات الامنية تمكنت من القاء القبض على 11 عنصرا مـن داعـش بينـهم المسؤول عن نصب السيطرات الوهمية على الطريق الرابط بين كركوك وبغداد)، مبينا ان (تلك القوات ضبطت بحوزة المعتقل خرائط وخططا للجماعات التي تروم تلك العصابات مهاجمتها)، مشيرا الى ان (الاعتقال تم بناء على معلومات استخبارية). فيما اكد النائب عن الجبهة التركمانية حسن توران ان لولا المكون لضاعت كركوك منذ عام 2003.وقال توران في بيان امس ان (المكون تجنب الطائفية وكانوا على رأس الحربة امام كل المشاريع الانفصالية التي حاولت ابتلاع المحافظة)، لافتا الى انه (من يستهدف مقرات الجبهة التركمانية وقطعات جهاز مكافحة الإرهاب ويصف المحافظة بالمحتلة يعادي المشروع الوطني). على صعيد متصل اغلقت القوات الامنية مداخل ومخارج قضاء الطارمية شمال بغداد.

اغلاق مداخل

وقال المصدر في تصريح امس إن (القوات الأمنية أغلقت مداخل ومخارج القضاء للبدء بعمليات دهم وتفتيش)، وتابع أن (الهدف من تلك العمليات هي القبض على مطلوبين للقضاء يشتبه بانتشارهم في المنطقة). وبشأن اخر ضبطت هيئة المنافذ الحدودية مادة مخدرة بحوزة مسافر اجنبي في منفذ زرباطية المتاخم للحدود الإيرانية .وقال بيان للهيئة تلقته (الزمان) امس انه (تم ضبط مادة مخدرة نوع ترياك بحوزة مسافر ايراني من قبل مفرزة مكافحة المخدرات في المنفذ)، لافتا الى انه (تم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقه وأحالته للقضاء). وتمكنت مديرية تحقيق هيئة النزاهة في محافظة البصرة من إيقاف مخالفات وحالات تجاوز على المال العام في ميناء أم قصر.وقالت المديرية في بيان امس إنها (تمكنت وبالتنسيق مع مكتب المفتش العام لوزارة النقل من ضبط مخالفات وحالات تجاوز على المال العام في الميناء)، واضاف ان (العملية قادت إلى إيقاف تلك المخالفات ومنع استمرار حالات التجاوز التي تحدث على المال العام)، واوضح البيان ان (ملاكات المديرية قامت بالتحري عن أسباب عدم قيام إدارة الميناء باحتساب مبالغ تفريغ أربع بواخر محملة بمادة الرز في شهر شباط عام 2015)، مشيرةً إلى أن (تلك المبالغ بلغت 653 مليون دينار تم احتسابها على وزارة التجارة في حين كان يجب أن يتم استحصالها من وكيل الشركتين المجهزتين)، وتابع ان (التحريات الأولية قادت إلى قيام إدارة الميناء بتنظيم قوائم عوائد وأجور جديدة بتاريخ لتلافي المخالفات المرصودة من قبل الهيئة وتدخلها الذي حال دون استمرار المخالفات وهدر المال العام). في غضون ذلك أعلنت لجنة الصحة والبيئة في مجلس المحافظة عن تسجيل وفاة لطفل بسبب الدخان والغازات المنبعثة من حرق النفايات في المحطة الوسطية بمنطقة حمدان. وحمل رئيس اللجنة حيدر الساعدي في تصريح امس (الشركة الوطنية للتنظيف المسؤولية نتيجة تكرار الحرائق التي تأثرت منها مناطق عدة واهمها منطقة القبلة)، مبينا انه (ومن خلال المعلومات المتوفرة لدى اللجنة ، فأن الشركة تتعمد حرق النفايات في المحطة الوسطية لغرض الاستفادة من الاموال المخصصة لنقل النفايات الى موقع الطمر الصحي)، داعيا المواطنين المتضررين الى (رفع دعوى قضائية ضد الشركة بشان الدخان المنبعث من حرق النفايات).

جريمة سرقة

الى ذلك قضت محكمة الجنايات في استئناف بغداد الرصافة بالسجن عشر سنوات ضد عصابة مكونة من ثلاثة أفراد بتهمة جريمة السرقة.وقال المتحدث الرسمي بأسم – مجلس القضاء الاعلى عبد الستار بيرقدار في بيان امس إن (المحكمة حكمت على عصابة أدينت بسرقة شركات صيرفة في بغداد بالسجن لمدة عشر سنوات)، وأضاف أن (التحقيقات أوضحت أن العصابة أقدمت على سرقة شركة صيرفة عن طريق هدم جدار المحل والسطو عليه).

موضحا ان (الحكم صدر استنادا إلى أحكام المادة 443 ثالثا و خامسا من قانون العقوبات العراقي).