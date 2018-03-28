بغداد تعلن قرب إستئناف دخول الشاحنات مع الأردن

إتفاق عراقي سعودي للنقل الجوي المشترك بين البلدين

بغداد – شيماء عادل

كشفت سفيرة العراق في الأردن، صفية السهيل، عن قرب دخول الشاحنات العراقية الى الاردن، وبالعكس، بينما أكدت وجود لجان من البلدين تتداول إزالة الصعوبات.وقالت السهيل في تصريح امس ان (التعاون المشترك بين البلدين كان وما زال في تطور التقدم وان التنسيق الذي تشهده المؤتمرات الثنائية والمشتركة غايته بالأساس تعزيز أطر التعاون في المجال الاقتصادي وبالاخص بعد تحرير وتخليص العراق من براثن داعش الارهابي الذي بسببه تأجلت الكثير من المشاريع الاقتصادية الستراتيجية التي تسهم في انعاش الاقتصاد الحيوي للبلدين)، واضافت أن (كل مذكرات التعاون التي تناقش بين الطرفين هي من أوليات اهتمام الحكومة العراقية وان القادم من الايام سيشهد بشكل واضح تسهيل الدخول للشاحنات الأردنية للعراق والعكس، كاشفة في الوقت نفسه عن “وجود لجان من البلدين تتداول إزالة الصعوبات الفنية)، وكان وفد برلماني أردني رفيع المستوى يمثل لجانا مختلفة منها العمل والطاقة والمالية زار السفارة العراقية في عمان بغية توثيق العلاقات والوقوف على أرضية مشتركة في ما يخص الاستثمار والتفاهم بشأن إلغاء الضريبة عن بعض السلع الأردنية وكذلك معرفة الأمور الفنية في ما يخص انبوب نفط البصرة العقبة.فيما أعلنت وزارة النقل عن أن العراق والسعودية وقعا اتفاقية النقل الجوي بين البلدين، مشيرة إلى أن الاتفاقية تأتي في إطار انفتاح العراق على دول العالم.وقال بيان للوزارة امس إن (الوزير كاظم فنجان الحمامي وقع مع نظيره السعودي اتفاقية النقل الجوي بين البلدين و (الاتفاقية من شأنها تفعيل تسيير الرحلات الجوية للنواقل الوطنية وشركات الطيران الأخرى بين البلدين بشكل أكبر).

اطار الانفتاح

وأضاف أن (تلك الاتفاقية تأتي في إطار انفتاح العراق على دول العالم بما يخدم المصالح الاقتصادية والتجارية للبلد، وكذلك تسهيل إجراءات سفر العراقيين من أجل الدراسة والعلاج وبقية المجالات الأخرى)، ونقل البيان عن رئيس هيئة المنافذ الحدودية كاظم العقابي، القول خلال اجتماعات الوفد العراقي بالسعودية، أن (الاجتماع ناقش تعزيز آفاق التعاون المشترك بين العراق والسعودية وفق الاتفاقات المبرمة سابقاً والمعنية بتأهيل وافتتاح منفذي عرعر وجميمجة لتطوير الحركة التجارية ولتحقيق الفائدة الاقتصادية بين البلدين).وتابع البيان ان (الحمامي زار العاصمة السعودية الرياض على رأس وفد لجنة النقل والمنافذ، والتقى بنظيره السعودي نبيل العامودي).كان مجلس الوزراء قد أعلن في 12 آذار الجاري دعمه لخطة العمل للحوار الاستراتيجي لتطوير علاقات التعاون بين العراق وبين دول مجلس الوزراء الخليجي على مدى السنوات الخمس المقبلة.وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي قد زار الرياض في 21 تشرين الأول الماضي، وحضر العبادي والعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود مراسم توقيع تأسيس المجلس التنسيقي بين البلدين، مؤكدين أن التعاون لمحاربة الإرهاب هدف مشترك. وعلى صعيد اخر عقد مجلس القضاء الأعلى اتفاقيتي توأمة وتعاون شامل مع القضاء في انكلترا وويلز ومجلس الأعلى للقضاء في دولة قطر.

مكافحة الارهاب

وقال المتحدث الرسمي للمجلس عبد الستار بيرقدار في بيان امس إن (المجلس وفي جلسته الثالثة لسنة 2018 وافق بالإجماع على عقد اتفاقيتي توأمة وتعاون بينه وبين القضاء في انكلترا وويلز و المجلس الأعلى للقضاء في دولة قطر)، وأضاف، أن (الاتفاقيتين تشملان التعاون في مجالات عدة أبرزها ما يتعلق بمكافحة الإرهاب والفساد وتبادل الخبرات والعمل المشترك على تعزيز سيادة القانون والتدريب القضائي وعقد الندوات في مختلف المستويات بالاضافة الى تشكيل لجان مشتركة لتنفيذ ما ورد في الاتفاقيتين).

وبحث وزير الخارجيَّة إبراهيم الجعفريّ مع أندري سافينيخ سفير بيلاروسيا غير المُقيم ببغداد، العلاقات الثنائيَّة بين البلدين، والتأكيد على أهمِّـيَّة الارتقاء بها إلى ما يُلبِّي مصالح الشعبين الصديقين.وقال بيان امس ان ( الجعفريّ اكد ضرورة أن تحظى العلاقات الثنائيَّة بين بغداد ومينسك باهتمام أكثر وأنَّ آفاق التعاون كثيرة، ومُتعدِّدة، وعلينا أن نستثمرها)، واضاف ان (للعراق أموالاً في ذمَّة بيلاروسيا، ندعو إلى تحريك ملفـِّها لأنَّ العراق يمرُّ بظروف اقتصاديَّة استثنائيَّة)، واوضح الجعفري ان (على الجانب البيلاروسيَّ التعاون في حلِّ المشاكل والعقبات التي يُعانِيها منها الطلبة العراقـيُّون في مينسك)، مشدد اًعلى ( عقد أعمال الدورة السابعة للجنة العراقـيَّة- البيلاروسيّة المُشترَكة في بغداد)، وتابع البيان ان (سافينيخ أكّد استعداد بلاده لدعم العراق، والتعاون معه في المُنتجات الصحيّة، والرعاية الطبيّة، والتعاون في القطاع النفطيِّ، ومجال الرياضة، كاشفاً عن نيّة رجال الأعمال البيلاروس الاستثمار في العراق).وعلى صعيد اخر كشف مساعد نائب وزير الخارجية التشيكي مارتن ستوربنيتسكي عن قرب زيارة الوزير للعرق .وقال بيان لوزارة الخارجية العراقية امس ان (القائم بالاعمال في براغ ياسين العوادي بحث مع ستوربنيتسكي الاستعدادات لاجتماع اللجنة العراقية – التشيكية المشتركة للتعاون الاقتصادي بين البلدين والاعان عن زيارة مرتقبة ستوربنيتسكي للعراق ).وبحث الجعفري مع سفير الفلبين ايلمير كاتو بمُناسَبة انتهاء مهامِّ عمله الدبلوماسيَّة ببغداد، العلاقات الثنائيَّة بين البلدين .ودعا الجعفري في بيان امس (أهمِّـيَّة حثِّ الشركات الفلبينيَّة على الاستثمار في العراق)، مُشدِّداً على (تطلـُّع بغداد لأن تشهد المرحلة المقبلة انتقالة في مجالات التعاون بين البلدين في المجالات كافة، وزيادة حجم التنسيق بشأن عدد من الملفات ذات الاهتمام المُشترَك). من جهته قال ان (الشركات الفلبينيَّة ستقوم بالمُساهَمة في إعادة إعمار المناطق المُحرَّرة، والمناطق الجنوبيَّة)، مُؤكـِّداً (أهمِّـيَّة انعقاد اللجنة المُشترَكة الفلبينيَّة – العراقـيَّة قريباً في إطار تعزيز العلاقات بين البلدين).