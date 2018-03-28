الشرطة تقبض على مروجي المخدرات وحبوب الهلوسة في بابل

العمل يكشف 1647 منتسبا بالداخلية متجاوزاً على إعانات الحماية

بغداد – تمارا عبد الرزاق

كشفت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، عن وجود 1647 منتسبا لوزارة الداخلية متجاوزا على اعانات الحماية الاجتماعية، مؤكدة اتخاذ الإجراءات القانونية واسترداد الأموال المتجاوز عليها منهم.وقال المفتش العام للوزارة حسين البلداوي في بيان امس إن (الوزارة اكتشفت وجود 1647 منتسبا في وزارة الداخلية هم متجاوزون على إعانات الحماية الاجتماعية وقروض التخفيف من الفقر).

كشف متجاوزين

واضاف ان (الكشف عن المتجاوزين من منتسبي وزارة الداخلية جاء نتيجة التعاون والجهود المشتركة مع مكتب المفتش العام في الداخلية)، وتابع البلداوي، ان (المتجاوزين ستتخذ بحقهم الإجراءات القانونية واسترداد الأموال المتجاوز عليها منهم والتي تقدر بعشرات المليارات من الدنانير).فيما طالبت الداخلية، من ، العمل يتزويدها باسماء المنتسبين المتجاوزين على الرعاية الاجتماعية.وقالت الوزارة في بيان امس انها (تطالب العمل يتزويدها باسماء المنتسبين في الداخلية المتجاوزين على شبكة الرعاية الاجتماعية)،واضاف ان (الوزارة ستتخذ الاجراءات القانونية بحق هؤلاء)، مشيرة الى انها (لن تسمح بالتجاوز على الشبكة من اية جهة كانت). وأعلنت مديرية شرطة محافظة بابل عن اكتشاف وضبط 1600 حبة مخدرة والقاء القبض على أثنين من مروجي المخدرات، جنوب الحلة.وقال بيان امس ان ( عملية القبض استندت إلى معلومات استخبارية دقيقة وتم نقل المتهمين الى مراكز الاحتجاز الأمني لاستكمال التحقيقات القانونية بغية عرضهم على القضاء) .

فيما القت مديرية شرطة محافظة النجف ، إلقبض على متهمين اثنين ضمن الجهود الامنية للقضاء على ظاهرة التعاطي والتجارة من قبل ضعاف النفوس وضبطت بحوزتهما مادة الكرستال المخدرة وأدوات تعاط )، واضاف البيان ان ( المتهمين تم القبض عليهما في احد احياء المحافظة وبعد التحقيق معهما اعترفا بمتاجرتهما بالحبوب المخدرة والمؤثرات العقلية)، وتؤكد تقارير امنية ان ( العراق كان وإلى وقت قريب يعد البلد الأنظف في العالم من حيث تعاطي المخدرات وإدمانها أو الإتجار بها بحسب تقارير الأمم المتحدة، ولكن وبعد الغزو الأمريكي للعراق عام 2003 انقلبت الأمور رأسًا على عقب حيث أصبح العراق ممرًا ومعبرًا للمخدرات القادمة من الدول المنتجة باتجاه المستهلكة مع ورود أنباء مؤكدة تفيد بزراعة المخدرات، وتعاطيها، والإتجار بها، وانتشارها بين مئات الشباب، ولا يختلف الحال كثيرًا مع خلوه من الخمور التي استشرت بدورها بشكل غير مسبوق في الآونة الأخيرة).

انتشار زراعة

واضافت التقارير ان (بعضهم يعزو ظاهرة انتشار زراعة المخدرات إلى أمور عدة يأتي في مقدمتها الأرباح الطائلة التي يحققها هذا النوع من الزراعة، إضافة إلى أن هذه النباتات لا تحتاج إلى عناية زراعية تذكر، فهي نباتات مقاومة بطبيعتها، وبإمكانها النمو في أصعب الظروف البيئية والمناخية أضف إلى ذلك أن ارتفاع تكاليف الزراعة في العراق ورفع الدعم الحكومي عن الفلاحين، أدى إلى تحول بعضهم إلى زراعة مثل هذه المحاصيل المدمرة، كتعويض عن بعض ما خسروه، فضلًا عن سيطرة بعض الميليشيات المسلحة على مزارع المخدرات لما تجنيه من أرباح هائلة توظفها لاحقًا لمصالحها، كما ان وقوع العراق بين الدول المنتجة للمخدرات والمستهلكة وسط غياب الرقابة المطلوبة على الحدود فتح الأبواب على مصاريعها لدخول المخدرات وتهريبها بل وزراعتها وتصنيعها أيضًا، بدءًا بحبوب الهلوسة وانتهاءً بالخشخاش، والقنب الهندي، والأفيون، والترياق).