ربة بيت والبرلمان – طالب سعدون

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نبض القلم

ربة بيت والبرلمان  – طالب سعدون

 

يتفق كثير من المراقبين أن الانتخابات هذه المرة تختلف في إستحقاقاتها الوطنية ،  ورؤية المواطن  لها ، وذلك لمرور زمن ليس بالقصير من عمر العملية السياسية ، ووضوح الصورة لدى الناخب بدون تداخل ، ومؤثرات خارجية وإسقاطات ذاتية…

وربما كان البعض يتصور إن تكرار (الوجوه) في الانتخابات السابقة  ، وعدم وجود رجع صدى للاصوات المرتفعة التي تطالب باصلاح الحال ، لأنها لم  تجد  آذانا تسمع ، وأيادي تنفذ ، وتكرارفشل العملية السياسية باعتراف السياسيين أنفسهم  بسبب المحاصصة  المقيتة ، يجعل تغيير الحال من المحال ، وستسير الانتخابات هذه المرة على (منوال) سابقاتها ، وكأن الشعب العراقي  يبدو راضيا عما يجري ، لأنه (أدمن)  المعاناة ، وإستسلم ، وسلم أمره للقدر … تلعب به الريح ، وتأخذه آنى شاءت ، وسيذهب الى (الصناديق) كما ذهب من قبل ، وكأنها عملية (روتينية) دورية  اذا جاز التعبير ،  وبنفس (التقويم) السابق  للمرشحين ، دون أن يستفيد من التجربة القاسية الماضية ، كأن تتحكم  (القبلية) و (الفئوية)  في هذا ، و (الأنا الضيقة)  في ذاك ،  والطمع  في غيرهما ،  و( التشويش على الناخب والتلاعب بارادته) من قبل البعض من المرشحين  في  (مزاد بيع) الاصوات والمتاجرة بها ، بابخس الاثمان ..

وقد يذهب الظن ببعض  المرشحين والكتل ،  في هذا الاتجاه ، لكن الامر ليس هكذا هذه المرة بالمرة  …أو هكذا يفترض أن يكون في أقل تقدير …

ذلك ما يعتقد به محدثي  ويرى أن الأمور ليست بهذا التصور القاصرعند البعض  ويعتمد في ذلك  على ما يراه  من تأثير واضح ، وحظوظ في الانتخابات للتيار المدني مهما كانت نسبتها ، واستمرار الحراك الشعبي بشكل سلمي وضاغط  ، ربما أكثر من البرلمان نفسه ، باتجاه تحقيق مطالبه المشروعة ، ويكاد يكون عاما  في مختلف المناطق  بمـــختلف (مسمياتها) اليوم ، ، ولم يكن  بمثل هذا الاتساع والشمولية من قبل ، ويطالب  بإمور واقعية  ،  وبحقوق دستورية  أبسطها الخدمات وأعلاها الحفاظ على سيادة البلاد وأمنها وإستقرارها …

 فالمواطن لن يستسلم  هذه المرة للقدر ، ويترك سفينته للريح تلعب بها في هذا البحرالهائج … بل العكس تماما ..على حد تعبيره..

 فهل تجري الرياح هذه المرة كما تشتهي سفننا … ؟ وهل ( نحن البحر، ونحن الريح ، ونحن السفن ) ..؟..على حد تعبير أحد المغردين …

– ذلك ما ستظهره نتائج الانتخابات …

 فعندما يطالب الشعب بالتغيير فلا يعني أنه يقبل بالتغيير من أجل التغييرفقط  ، ودون أن يحدد  مواصفات الحاكم ، والنائب والسياسي والمسؤول عموما للمرحلة المقبلة … فليس كل من تنطبق عليه شروط الترشيح للبرلمان يصلح أن يكون نائبا ، إن لم يكن مدركا مدى خطورة مهمة البرلمان وواجباته ، وأن ينظر الى السياسة على انها  (ملكة) الالمام (بعلم الحكومة وفن ادارة الحكم) وليس على انها (مكر ودهاء) و (شطارة)  في (اصطياد) الاصوات للوصول الى السلطة على حد تعبير أحد الكتاب ..

وهذا يعني ببساطة ان يكون هناك مشروع سياسي  ( بمضمون اقتصادي اجتماعي) للمرشح  لبناء الدولة ، وليس الوصول الى السلطة من أجل السلطة فقط … مشروع يستجيب للواقع والتحديات  والمستقبل ، وأن لا تبسط الامور و( تسطح)  عند البعض ، تحت أي إعتبار ذاتي الى حد أن ترى إحدى السيدات المرشحات أنها جديرة بالفوز ، والنجاح  بأن تكون نائبة ، لانها (سيدة ناجحة في إدارة بيتها بإقتدار) ، وبإمكانها أن تصلح ما (أفسده الرجل ) وتحقق طموح المواطن ..

فهل تدبير البيت (ميزة) لهذه  السيدة المرشحة  وحدها ، تنفرد بها دون غيرها من النساء العراقيات ، ومن بينهن زميلاتها المرشحات … ؟..

 فكم من العلماء والعباقرة والفلاسفة والمثقفين والسياسيين  والمتميزين في  مجالات مختلفة  ولدوا من (إمهات إميات) ، أو لم يكملن تعليمهن سهرن على تربيتهم ، وحرصن على أن يكونوا من  الأوائل او المتفوقين في دراستهم … فكن (مدارس إبداع)  و(وعي  وتربية) تربت على أياديهن  الاجيال …

 ولكن هل كن يصلحن أن يكونن نائبات ، أو سياسيات بارزات ، أو فكرن بذلك…؟

ذلك موضوع أخر ،  ليس له علاقة بالسياسة ، وبفلسفة الحكم ، وادارة الدولة ، والوظيفة ، وتمثيل الشعب في مهمة التشريع والرقابة .. لأن الامومة وظيفة روحية ، وهبة ربانـــــــية ، وحلم يولد مع المرأة لبناء البيت وهو (مملكتها الخاصة)، وعمادها الابناء ، وهم أملها ، وزينتها ، وبناة الوطن ، وسوره ، وحصنه الحصين ..

وفي كل الاحوال … من حق  هذه السيدة المرشحة  وغيرها من المرشحين ان يمارسوا حقهم  في الترشيح ما دامت الشروط تنطبق عليهم  ، وعرض مؤهلانهم بما يرونه هم مناسبا لهم  امام الناخبين  ، وهم فقط  دون غيرهم ، لهم الحق  في أن يقرروا باصواتهم من يصلح من هؤلاء المرشحين  لهذه المهمة الكبيرة …

وهو ليس بالأمر العسير لمن ينشد التغيير …

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  كلام مفيد :

إني مدين بكل ما وصلت اليه ، وما أرجو أن أصل اليه من الرفعة الى أمي الملاك … ( لينكولن ) ..

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