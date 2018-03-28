نبض القلم

ربة بيت والبرلمان – طالب سعدون

يتفق كثير من المراقبين أن الانتخابات هذه المرة تختلف في إستحقاقاتها الوطنية ، ورؤية المواطن لها ، وذلك لمرور زمن ليس بالقصير من عمر العملية السياسية ، ووضوح الصورة لدى الناخب بدون تداخل ، ومؤثرات خارجية وإسقاطات ذاتية…

وربما كان البعض يتصور إن تكرار (الوجوه) في الانتخابات السابقة ، وعدم وجود رجع صدى للاصوات المرتفعة التي تطالب باصلاح الحال ، لأنها لم تجد آذانا تسمع ، وأيادي تنفذ ، وتكرارفشل العملية السياسية باعتراف السياسيين أنفسهم بسبب المحاصصة المقيتة ، يجعل تغيير الحال من المحال ، وستسير الانتخابات هذه المرة على (منوال) سابقاتها ، وكأن الشعب العراقي يبدو راضيا عما يجري ، لأنه (أدمن) المعاناة ، وإستسلم ، وسلم أمره للقدر … تلعب به الريح ، وتأخذه آنى شاءت ، وسيذهب الى (الصناديق) كما ذهب من قبل ، وكأنها عملية (روتينية) دورية اذا جاز التعبير ، وبنفس (التقويم) السابق للمرشحين ، دون أن يستفيد من التجربة القاسية الماضية ، كأن تتحكم (القبلية) و (الفئوية) في هذا ، و (الأنا الضيقة) في ذاك ، والطمع في غيرهما ، و( التشويش على الناخب والتلاعب بارادته) من قبل البعض من المرشحين في (مزاد بيع) الاصوات والمتاجرة بها ، بابخس الاثمان ..

وقد يذهب الظن ببعض المرشحين والكتل ، في هذا الاتجاه ، لكن الامر ليس هكذا هذه المرة بالمرة …أو هكذا يفترض أن يكون في أقل تقدير …

ذلك ما يعتقد به محدثي ويرى أن الأمور ليست بهذا التصور القاصرعند البعض ويعتمد في ذلك على ما يراه من تأثير واضح ، وحظوظ في الانتخابات للتيار المدني مهما كانت نسبتها ، واستمرار الحراك الشعبي بشكل سلمي وضاغط ، ربما أكثر من البرلمان نفسه ، باتجاه تحقيق مطالبه المشروعة ، ويكاد يكون عاما في مختلف المناطق بمـــختلف (مسمياتها) اليوم ، ، ولم يكن بمثل هذا الاتساع والشمولية من قبل ، ويطالب بإمور واقعية ، وبحقوق دستورية أبسطها الخدمات وأعلاها الحفاظ على سيادة البلاد وأمنها وإستقرارها …

فالمواطن لن يستسلم هذه المرة للقدر ، ويترك سفينته للريح تلعب بها في هذا البحرالهائج … بل العكس تماما ..على حد تعبيره..

فهل تجري الرياح هذه المرة كما تشتهي سفننا … ؟ وهل ( نحن البحر، ونحن الريح ، ونحن السفن ) ..؟..على حد تعبير أحد المغردين …

– ذلك ما ستظهره نتائج الانتخابات …

فعندما يطالب الشعب بالتغيير فلا يعني أنه يقبل بالتغيير من أجل التغييرفقط ، ودون أن يحدد مواصفات الحاكم ، والنائب والسياسي والمسؤول عموما للمرحلة المقبلة … فليس كل من تنطبق عليه شروط الترشيح للبرلمان يصلح أن يكون نائبا ، إن لم يكن مدركا مدى خطورة مهمة البرلمان وواجباته ، وأن ينظر الى السياسة على انها (ملكة) الالمام (بعلم الحكومة وفن ادارة الحكم) وليس على انها (مكر ودهاء) و (شطارة) في (اصطياد) الاصوات للوصول الى السلطة على حد تعبير أحد الكتاب ..

وهذا يعني ببساطة ان يكون هناك مشروع سياسي ( بمضمون اقتصادي اجتماعي) للمرشح لبناء الدولة ، وليس الوصول الى السلطة من أجل السلطة فقط … مشروع يستجيب للواقع والتحديات والمستقبل ، وأن لا تبسط الامور و( تسطح) عند البعض ، تحت أي إعتبار ذاتي الى حد أن ترى إحدى السيدات المرشحات أنها جديرة بالفوز ، والنجاح بأن تكون نائبة ، لانها (سيدة ناجحة في إدارة بيتها بإقتدار) ، وبإمكانها أن تصلح ما (أفسده الرجل ) وتحقق طموح المواطن ..

فهل تدبير البيت (ميزة) لهذه السيدة المرشحة وحدها ، تنفرد بها دون غيرها من النساء العراقيات ، ومن بينهن زميلاتها المرشحات … ؟..

فكم من العلماء والعباقرة والفلاسفة والمثقفين والسياسيين والمتميزين في مجالات مختلفة ولدوا من (إمهات إميات) ، أو لم يكملن تعليمهن سهرن على تربيتهم ، وحرصن على أن يكونوا من الأوائل او المتفوقين في دراستهم … فكن (مدارس إبداع) و(وعي وتربية) تربت على أياديهن الاجيال …

ولكن هل كن يصلحن أن يكونن نائبات ، أو سياسيات بارزات ، أو فكرن بذلك…؟

ذلك موضوع أخر ، ليس له علاقة بالسياسة ، وبفلسفة الحكم ، وادارة الدولة ، والوظيفة ، وتمثيل الشعب في مهمة التشريع والرقابة .. لأن الامومة وظيفة روحية ، وهبة ربانـــــــية ، وحلم يولد مع المرأة لبناء البيت وهو (مملكتها الخاصة)، وعمادها الابناء ، وهم أملها ، وزينتها ، وبناة الوطن ، وسوره ، وحصنه الحصين ..

وفي كل الاحوال … من حق هذه السيدة المرشحة وغيرها من المرشحين ان يمارسوا حقهم في الترشيح ما دامت الشروط تنطبق عليهم ، وعرض مؤهلانهم بما يرونه هم مناسبا لهم امام الناخبين ، وهم فقط دون غيرهم ، لهم الحق في أن يقرروا باصواتهم من يصلح من هؤلاء المرشحين لهذه المهمة الكبيرة …

وهو ليس بالأمر العسير لمن ينشد التغيير …

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كلام مفيد :

إني مدين بكل ما وصلت اليه ، وما أرجو أن أصل اليه من الرفعة الى أمي الملاك … ( لينكولن ) ..