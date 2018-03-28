مقبلات إنتخابية شهية – صباح الخالدي

المقبلات هي خدمة تقدم في المطاعم الراقية التي توضع على الطاولة مجرد جلوس الزبون وتشمل الزلاطة والماء والطرشي وحمص بطحينة وفتوش و…و..وغيرها لفتح الشهية قبل تقديم الكباب والقوزي والدجاج المشوي. …القصد أن عدد من مرشحي الانتخابات البرلمانية المقبلة يبدو أنهم استثمروا فكرة تلك المطاعم لتوظيفها سياسيا ؟؟ من أجل الترويج لانتخابهم مجددا على أساس (ان البرلمان طابو للخلفهم ).دون غيرهم ؟.؟ مما دفع البعض إلى شراء أصوات بمبلغ كذا دولار وآخر يوزع كيلو خيار في مخيمات النازحين وثالثة توزع عبايات بين النساء ورابع يعد الشباب بفرص عمل وخامس يجلب افواج سياحية على حسابه الخاص ..مع أنهم كانوا في موقع المسؤولية البرلمانية والرسمية أربع سنوات ولم يفعلوها ..وغيرها وحتى لو فاز احدهم لن يفعلها …وغيرهم من يحقق زيارات …حنونة ودودة؟ .إلى محافظته مخاطبا إياهم …انتم أهلي وعشيرتي. وكل عبارات الحنان مع أنه كان يتفرج على معاناتهم من خلال الفضائيات وهم يعانون جوعا ومرضا وحاجة في مخيمات النازحين …وآخر ..وآخر.. ومنهم من كان غارقا إلى الآن في السرقات والفساد يقف أمام الفضائيات ويقول دون حياء انه لابد من القضاء على المفسدين وهو أبرزهم !! ومنهم من حول الوزارات والمؤسسات إلى مقاطعة لاقاربه وممنوع أن يعين إلا من الحاشية ..ومنهم من يحاول التنصل من الطائفية والمناطقية والعرقية ومن كل المكونات تقريبا دون تمييز وهم من كانوا في مقدمة من يردد مظلومية المكون؟ وآخر يعد الشباب بالمساعدة بكرة قدم أو زواجه من الفتاة التي يحب وربما يصل تلك المشاهد المضحكة والمبكية في الوقت نفسه.. إلى توزيع لفات كباب أو حتى فلافل من أجل انتخابهم ..أليست هذه أساليب معيبة أمام شعوب العالم التي تدرك معنى الديمقراطية الحقة دون أية أساليب ملتوية منها سرقة أو تزوير بطاقات الناخبين كما يجري في بعض المحافظات ..إن الشعب عندما يقتنع أن المرشح الفلاني هو مؤهل لهذا المنصب يتم اختيار ه بدون ..دولمة و .معلاك.أو حتى تشريب باكلة … ؟؟وعندما لم يؤد عضو البرلمان أو المسؤول دوره بعد تسلم المنصب سيكون مكانه الرمي في صفائح النفايات هكذا هي الديمقراطية في العالم وليس الثراء الفاحش والسرقات والقصور الفخمة وفقراء الشعب يتضورون جوعا ويبحثون في أكوام القمامة عن كسرة خبر في بلد يطفو على بحيرة نفط. فتصبح موازنته شحيحة لاتكفي فقط لتسديد الاجور والروا تب وايقاف معظم المشاريع الخدمية والانتاجية ناهيك عن تدهور الصناعة وتوقف نحو سبعين معملا عن الانتاج ما جعل المستورد ومن نفس انتاج تلك المصانع تستنزف العملة الصعبة لكي يستفيد نفر من القطط السمان من الوساطة و(القومسيون) على حساب انتاج البلد من المصنعات المحلية والحال نفسه في الزراعة والتجارة وغيرها من القطاعات الاخرى…هي دعوة للعراقيين أن يتوجهوا لممارسة حقهم الانتخابي دون أي مغريات تافهة من بعض المرشحين ظنا أنها تجمل وجوههم التي اسودت من سرقة المال العام وان يكون الطريق معبدا في تسلم عناصر نزيهة وكفوء من الشباب إضافة إلى أصحاب الخبرة المخلصين الوطنيين عندها تكون الخطوة الأولى لتجفيف منابع الفساد والسراق أنها أمنية يقيننا يحققها شعب الحضارات العريق كيف لا وحمورابي اول من وضع لأهل بابل مسلته في قوانين تكرم المخلص وتقطع يد السارق …نعم انه العراق العظيم …او (..دك ..عيني ..دك )..