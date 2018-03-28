مباريات ودية: البرازيل تهزم ألمانيا في برلين

إسبانيا تهين الأرجنتين وتقنية الفيديو تنهي صمود إنكلترا

{ مدن – وكالات

تلقى المنتخب الأرجنتيني هزيمة مدوية على يد المنتخب الإسباني بهدف مقابل ستة أهداف في المباراة الدولية الودية التي أقيمت الليلة قبل الماضية ضمن استعدادات المنتخبين لنهائيات كأس العالم 2018 في روسيا الصيف المقبل. وغاب ليونيل ميسي قائد التانجو ونجم برشلونة الإسباني عن مواجهة رفاق فرانشيسكو إيسكو بسبب الإصابة في أوتار الركبة، والتي أبعدته كذلك عن مواجهة إيطاليا الجمعة الماضية. تقدم دييجو كوستا نجم أتلتيكو مدريد الإسباني بالهدف الأول لمصلحة اللا روخا في الدقيقة الثانية عشرة من عمر الشوط الأول، قبل أن يضيف إيسكو نجم ريال مدريد الإسباني الهدف الثاني لأصحاب الأرض في الدقيقة السابعة والعشرين. وفي الدقيقة التاسعة والثلاثين، نجح نيكولاس أوتاميندي مدافع مانشستر سيتي الإنجليزي في تسجيل هدف تذليل الفارق لفائدة التانجو لينتهي الشوط الأول بتقدم الإسبان بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد. وفي الشوط الثاني، انهارت عناصر المنتخب اللاتيني بشكل كبير، حيث أضاف إيسكو الهدف الثالث لإسبانيا والثاني الشخصي له في الدقيقة الثانية والخمسين، وبعدها بثلاث دقائق، عمق تياجو ألكانتارا نجم بايرن ميونخ الألماني جراح الأرجنتين بالهدف الرابع. وشارك أياجو أسباس نجم سيلتا فيجو الإسباني في مهرجان الأهداف بالهدف الخامس في الدقيقة الثالثة والسبعين، واختتم إيسكو السداسية في الدقيقة الرابعة والسبعين. يذكر أن الأرجنتين تغلبت على إيطاليا بهدفين دون رد عن طريق إيفر بانيجا ومانويل لانزيني في لقاء الجمعة الماضية، بينما تعادلت إسبانيا إيجابيًا بنتيجة هدف في كل شبكة مع المنتخب الألماني.

فوز البرازيل

حقق منتخب البرازيل الفوز على مضيفه منتخب ألمانيا بهدفٍ دون مقابل في مباراة ودية جمعتهما في العاصمة الألمانية برلين ضمن استعدادات المنتخبين للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2018 المقامة على الأراضي الروسية في الرابع عشر من شهر حزيران القادم. وثأرت البرازيل بشكلٍ جزئي من ألمانيا التي هزمت راقصي …السامباî بسبعة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما ضمن نصف نهائي كأس العالم 2014 الذي أقيم في البرازيل. وتعتبر هذه المباراة الأولى بين البرازيل وألمانيا بعد فضيحة المونديال بالنسبة للبرازيليين، حيث جاء الفوز عن طريق المهاجم ولاعب مانشستر سيتي الإنجليزي جابرييل جيسوس. وجاء هدف جيسوس بعد مرور سبعة وثلاثين دقيقة على إنطلاق المباراة، وذلك من رأسية مميزة سكنت شباك حارس مرمى باريس سان جيرمان كيفين تراب. وجاء الهدف بعد عرضية من ويليان نجم تشيلسي، حيث ذهبت الكرة إلى رأس جابرييل جيسوس الذي حولها إلى تراب الذي تصدى للكرة في المرة الأولى لكنه فشل في إمساكها في المرة الثانية لتدخل الكرة الشباك بنجاح.

تعادل ايجابي

انتهت المباراة الودية التي جمعت بين المنتخب الإنجليزي ونظيره الإيطالي بنتيجة التعادل الإيجابي 1-1، وذلك في استعدادات منتخب الأسود الثلاثة لنهائيات كأس العالم. سجل جايمي فاردي هدف الأسود الثلاثة في الدقيقة 26 من عمر الشوط الأول بتسديدة صاروخية. وفي الشوط الثاني وتحديداً في الدقيقة 87 تعادل لورنزو إنسيني للمنتخب الإيطالي عن طريق ركلة جزاء مشكوك في صحتها بعد سقوط كييزا لاعب المنتخب الإيطالي بعد التحام مع المدافع تاركوفسكي. ولجأ حكم المباراة لتقنية الفيديو لاحتساب ركلة الجزاء، ولكن هذا لم ينهي الجدل فكثير من عشاق كرة القدم يرون اللقطة فيها اداء سقوط من كييزا. وقد أنهى هدف إنسنين صمود طويل لشباك إنجلترا أمام استقبال الأهداف، وهي المرة الأولى التي يستقبل فيها مرمى الإنجليز هدف منذ 625 دقيقة لعب أي 10 ساعات و25 دقيقة. وقد شارك المنتخب الإنجليزي في وديات هذا الأسبوع من التوقف الدولي أمام المنتخبي الهولندي والإيطالي لضمان منافسات قوية تمهيداً لمجموعته الشرسة في نهائيات كأس العالم والتي تضم منتخب بلجيكا، منتخب تونس ومنتخب بنما. بينما استطاع منافس الإنجليز، منتخب بلجيكا أن يكتسح نظيره السعودي برباعية نظيفة وتألق فيها نجوم الدوري الإنجليزي روميلو لوكاكو وكيفين دي بروين وكذلك ميتشي باتشواي المعار من صفوف تشيلسي لبوروسيا دورتموند.

تعادل كولومبيا واستراليا

انتهت المباراة الدولية الودية بين المنتخبين الكولومبي والأسترالي بنتيجة التعادل السلبي، صفر مقابل صفر. وفشل رفاق راداميل فالكاو في استثمار انتصارهم على المنتخب الفرنسي بثلاثة أهداف مقابل هدفين الجمعة الماضية، لتحقيق نتيجة إيجابية أخرى في إطار استعداداتهم لنهائيات كأس العالم 2018 في روسيا الصيف المقبل، والتي سوف تقام فعالياتها ما بين شهري حزيران وتموز المقبلين. وتتواجد أستراليا في المجموعة الثالثة رفقة كل من: فرنسا، البيرو والدنمارك، بينما تقبع كولومبيا في المجموعة الثامنة إلى جانب بولندا، السنغال واليابان. وتغلب المنتخب البولندي على نظيره الكوري الجنوبي بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين، حيث تقدم نجم بايرن ميونخ الألماني والمطلوب في ريال مدريد الإسباني الصيف المقبل، بالهدف الأول لفائدة منتخب بلاده في الدقيقة الثانية والثلاثين، قبل أن يضيف جروشيسكي الهدف الثاني للمنتخب الأوروبي في الدقيقة الخامسة والأربعين. وفي الشوط الثاني، استطاع تشانج مين لي تسجيل هدف تقليص الفارق لفائدة المنتخب الآسيوي في الدقيقة الخامسة والثمانين، وبعدها بدقيقتين فقط، يُدرك هوانج هي تشان التعادل لمصلحة منتخب بلاده من خلال إحراز الهدف الثاني. وكانت المباراة في طريقها لتنتهي على هذه النتيجة، ولكن زيلينسكي نجم بولندا كان له رأي آخر وسجل هدف الانتصار في الدقيقة تسعين والأخيرة عمر الوقت الأصلي. يُذكر أن منتخب كوريا الجنوبية يتواجد في المجموعة السادسة من نهائيات كأس العالم 2018 مع منافسين من العيار الثقيل هم: ألمانيا، المكسيك والسويد.

خسارة الفراعنة

برهنت التجربتين الوديتين لمنتخب مصر أمام كل من البرتغال واليونان خلال معسكر سويسرا استعدادا لكأس العالم، أن المنتخب المصري يمر بأزمة حقيقية، تتمثل في الاعتماد الكلي على ما يقدمه نجم ليفربول محمد صلاح. وخسر منتخب مصر وديتي البرتغال …2-1î واليونان …1-0?، فيما لم يشارك صلاح …نظرياî في هاتين الخسارتين بعدما تم استبداله في المباراة الأولى عندما كانت تشير النتيجة إلى تفوق الفراعنة بهدف على البرتغال سجله صلاح نفسه، بينما لم يشارك هداف الدوري الإنجليزي في المباراة الثانية لإراحته وتجربة العناصر البديلة. وفشل لاعبو منتخب مصر في إظهار صورة أفضل بدون نجمه صلاح، ليؤكد الأرجنتيني هيكتور كوبر مدرب المنتخب عمليا على صحة التقارير المحلية والعالمية التي تشير إلى الاعتماد الكلي وحظوظ الفراعنة مرهونة بما يمكن أن يقدمه صلاح. وبدا واضحا أن صلاح n دون غيره n يمتلك من الحلول ما يساعده على إزعاج دفاعات المنافسين، بينما لم تقدم البدائل مستوى مقارب حتى للنجم المصري، ليثبتوا أن الفجوة كبيرة، ما بين مستوى المنتخب بدون صلاح وبحضوره. ولا عجب في أن منتخب …صلاحî يتفوق، فبالنظر إلى أرقام النجم المصري على مستوى تصفيات كأس العالم نجد أنه ساهم بشكل مباشر في تأهل الفراعنة بعدما سجل وصنع أكثر من 70% من أهداف الفراعنة في المرحلة النهائية من التصفيات. وإذا كان صلاح يقدم مستويات مبهرة وينجح في إكساب مصر الثقة …في وجوده بالملعبî فإن الأمر يتقرن على سلبية كبيرة، وهي أن المنافسين سيسهل عليهم الأمر في فرض رقابة شديدة على صلاح، واتباع كل الأساليب لإيقاف خطورته، ففي النهاية منتخب مصر ليس ليفربول، لا يمتلك عناصر أخرى تصنع الفارق أو لديه حلول أو أنصاف حلول مثل فيرمينو أو ساديو ماني، أو حتى فاليــــــــندوم وإيمري كان.