النزاهة تضبط تجاوزات على المال العام في أم قصر

التجارة تحدد ضوابط تسلّم الحنطة المسوّقة من الفلاحين

بغداد – البصرة

حددت الشركة العامة لتجارة الحبوب التابعة لوزارة التجارة ضوابط جديدة لتسلم الحنطة المسوقة من الفلاحين والمزارعين خلال الموسم التسويقي المقبل، فيما كشفت مديريَّة تحقيق هيئة النزاهة في محافظة البصرة عن تمكُّنها، بالتنسيق مع مكتب المُفتِّش العامِّ لوزارة النقل، من ضبط مخالفاتٍ وحالات تجاوزٍ على المال العام في ميناء أمِّ قصر، وتنفيذها عمليَّة ضبطٍ قادت إلى إيقاف تلك المخالفات ومنع استمرار حالات التجاوز الحاصلة على المال العامِّ.وقال مدير عام شركة تجارة الحبوب نعيم المكصوصي في بيان امس ان (الشركة حددت بموجب الضوابط المعتمدة تسلم الحنطة من المسوق شخصيا والوارد اسمه في الكشوفات الواردة من قبل وزارة الزراعة كما وجهت الشركة كذلك فروعها ومواقعها كافة بضرورة التعامل مع الحالات الخاصة للمسوقين والمزارعين ممن هم كبار السن باعتماد الوكالة الرسمية الصادرة من كاتب العدل بتسليم الحاصل فقط لدرجة القراية الثالثة)، واضاف ( اما في حالات الوفاة فيتطلب ابرازالقسام الشرعي والقيمومة من قبل ذوي المتوفي )، مشيرا الى ان (هذه الضوابط تاتي من اجل دعم وتامين سلامة وصول المحصول لمخازن ومواقع الشركة بسهولة وبدون معوقات ومشاكل وانجاح الموسم التسويقي الذي من المؤمل ان ينطلق منتصف نيسان المقبل كما ان الشركة ما زالت تواصل حملات الادامة والصيانة في المواقع والفروع من اجل اكمال الاستعدادات للموسم). ومن جانب اخراستنفرت دائرة التخطيط والمتابعة بالوزارة اسطول نقلها لافراغ البواخر المحملة بالحنطة الاسترالية والرز الارغواني والامريكي والمستورد لحساب البطاقة التموينية)،ونقل البيان عن مدير عام الدائرة ابتهال هاشم صابط ، القول بانه (تم توجيه قسم النقل المركزي احد تشكيلات هذه الدائرة بالايعاز الى اقسام النقل في شركات الوزارة بضرورة توجيه شاحناتهم الى ميناء ام قصر من اجل تفريغ البواخر الراسية فيه والمحملة بالحنطة الاسترالية والبالغة حمولتها 52500 طن كذلك باخرة الرز الارغواني وتبلغ حمولتها 30000 طن والرز الامريكي وحمولتها 31000 طن وتوزيعها بين المحافظات بحسب الخطة التسويقية المعدة من قبل الشركه العامة لتجارة الحبوب)، واصافت انه ( تم توجيه لجان متابعة من القسم المذكور للحضور في اقسام النقل من اجل استنفار كامل جهد الوزارة لذلك الغرض) .

ضبط مخالفات

وكشفت مديريَّة تحقيق هيئة النزاهة في محافظة البصرة عن تمكُّنها، بالتنسيق مع مكتب المُفتِّش العامِّ لوزارة النقل، من ضبط مخالفاتٍ وحالات تجاوزٍ على المال العام في ميناء أمِّ قصر، وتنفيذها عمليَّة ضبطٍ قادت إلى إيقاف تلك المخالفات ومنع استمرار حالات التجاوز الحاصلة على المال العامِّ.

وقال بيان امس ان ( العمليَّة تمَّ تنفيذها بموجب مُذكّرةٍ قضائيَّـةٍ، وان ملاكات المديريَّة قامت بالتحرِّي عن أسباب عدم قيام إدارة ميناء أمِّ قصر الشماليِّ باحتساب مبالغ تفريغ أربعة بواخر مُحمَّلةٍ بمادَّة الرزِّ الفلِّ لشهر شباط من عام 2015) واشار الى أنَّ ( تلك المبالغ مقدارها 653،227،000 مليون دينارٍ تمَّ احتسابها على وزارة التجارة، في حين كان يجب أن يتمَّ استحصالها من وكيل الشركتين المُجهِّزتين )، واوضح البيان ان (التحريَّات الأوليَّة إلى قيام إدارة الميناء بتنظيم قوائم عوائد وأجورٍ جديدة بتاريخ 2018/2/11 لتلافي المخالفات المرصودة من قبل الهيئة وتدخُّلها الذي حال من دون استمرار المُخالفات وهدر المال العامِّ)، واكد البيان ان ( جميع المضبوطات، فضلاً عن الأوراق التحقيقيَّة، ضُمِّنت بمحضر الضبط الأصوليِّ الذي نظَّمه الفريقُ، حيث تمَّ عرضه على قاضي التحقيق المُختصِّ لإصدار القرار المُناسب)، وتابع أنَّ ( المديريَّة نفَّذت عدداً من عمليَّات الضبط في ميناء أم قصر، كان منها ضبط 250 معاملةً و120 أمر تسليمٍ لمعاملاتٍ گمرگيةٍ وكتب وتقارير مُزوَّرة كانت تُستخدَم في إدخال سياراتٍ إلى ميناء أمِّ قصر دون دفع رسومٍ گمرگيةٍ). واعلنت الهيئة ان عن مجمل نشاطاتها الشهر الماضي من انها تضمنت تسلُّم وتدقيق 1599 استمارةً لكشف الذمَّة الماليَّة وتوثيق 2001 استمارة أخرى، و قيامها بتقصِّي معلومات 130 مُكلَّفاً للبحث عن وجود حالات تضخُّمٍ.

تضارب مصالح

واشار البيان الى ( تشخيصها مخالفاتٍ في موضوع تضارب المصالح لدى 31 مُكلَّفاً من أصل 375 مُكلَّفاً، وإصدار لائحة سلوك العسكريِّين ومنتسبي قوى الأمن الداخليِّ رقم 1 لسنة 2018 وإعمامها على الجهات المشمولة وتقصِّيها عن أموال 500 مُكلَّفٍ بكشف الذمَّة الماليَّة بمُؤسَّسات الدولة المُختلفة” ) موضحا انه (تم تنفيذ 190 زيارة للتقصِّي عن أموال المُكلَّفين، شملت مصارف حكوميَّة وأهليَّة وسوق العراق للأوراق الماليَّة ومديريَّة المرور العامَّة ومُسجِّل الشركات والتسجيل العقاري والهيأة العامَّة للضرائب والهيئة الوطنيَّة للاستثمار ومديريَّة التنمية الصناعيَّة وغرفة تجارة بغداد ودائرتي الاستثمار والأراضي الزراعيَّة واتِّحاد الصناعات).

وتابع ان ( شعبة مكافحة الرشوة نفذت 16 زيارةً إلى الأمانة العامَّة لمجلس الوزراء المبادرة الزراعيَّة، ووزارات الماليَّة والداخليَّة والتخطيط، فضلاً عن مكتب المُفتِّش العامِّ لوزارة الزراعة). واعلنت مفتشية وزارة الداخلية ان مفرزة الضبط بالجرم المشهود التابعة لمديرية تفتيش بغداد القت القبض على احد الموظفين المنسبين الى مكتب وزير الزراعة متلبسا بابتزاز احد المستوردين بمبلغ 120 الف دولار مقال استحصال موافقة الوزير على منح اجازة استيراد فواكه وخضر .