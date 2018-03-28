الرافدين يجري قرعة الزبون المثالي في الثامن من نيسان

بغداد – شيماء عادل

حدد مصرف الرافدين الثامن من الشهر المقبل موعدا لسحب قرعة (جائزة الزبون المثالي) للزبائن الذين حدثوا بياناتهم واستكملوا الاجراءات المطلوبة والتي اعلن عنها المصرف.وقال بيان للمصرف تلقته ( الزمان ) أمس أن (المصرف يدعو المواطنين للاسراع في تحديث بياناتهم في فروع المصرف كافة استعدادا لتطبيق النظام المصرفي الالكتروني التي اعلن عنها المصرف فيما يتعلق بأتمتة اعماله ), واضاف ان (النظام الالكتروني يفسح المجال للمواطن للاستفادة منه في التسهيلات المالية التي يوفرها المصرف له من خلال أتمتة العمليات وتبسيط الإجراءات وتمشية معاملاته بكل سهولة بعيدا عن الاجراءات الروتينية), واوضح البيان ان(هذه فرصة للمواطنين الذين لم يحدثوا بيانتهم للاسراع في اقتناص الفرصة للفوز باحدى سيارات المسابقة وزيارة فروع المصرف لغرض انجاز وتحديث تلك البيانات ). ويذكر ان المصرف اعلن العام الماضي عددا من المبادرات في مجال دعم المتقاعدين من خلال اطلاق سلفة ثلاثة ملايين دينار للموظفين المتقاعدين والمضمونين من العمال المتقاعدين بالتعاون مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية . كما قرر منح القروض القروض لتمويل المشاريع الصغيرة وحدد اسماء الفروع للمراجعة وهي القدس ، والمستنصر ، والأمين ، وسبع ابكار ،و الشيخ عمر ، والأندلس ، والخنساء ، وسبع قصور ، والباب الشرقي ،و حي الشعب ، والخلفاء ، وحذيفة بن اليمان ،و حيفا ، والكاظمية ، والحرية ، والرسالة ،و المصافي ، والرافعي ،والجسر ، والجانب الأيمن ، والمثنى ، والشهداء ،و النجف ،و حي الأمير ،و الكوت ، والخضر ، والاستقلال ، وأبي الخصيب ). كما أعلن المصرف عن ضوابط قانونية جديدة لإقراض المواطنين الراغبين بشراء شقق سكنية في مجمع بسماية السكني في العاصمة بغداد. وحدد مبلغ القرض الذي حدد بنسبة 80بالمئة من قيمة الوحدة السكنية ولا يزيد على 75 مليون دينار بعد تسديد الدفعة الأولى التي تبلغ 10بالمئة من قيمة الشقة وبمدة 15سنة بفائدة قدرها 6بالمئة سنويا).