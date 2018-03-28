تشابهت قلوبهم – ناطق العزاوي

ورد في التفاسير المعتبرة وفي جزء من الآية 118 من سورة البقرة (تشابهت قلوبهم) أي اشتبهت قلوب مشركي قلوب من تقدمهم في الكفر والعناد والعتو، وإحدى سمات العراق الجديد تعدد وسائل الإعلام بكل اشكالها ومنها الفضائيات حيث أصبح لكل حزب او حركة فضائية وأصبحت منبراً للتنابز والتسقيط والفضائح بكل أنواعها بعيداً عن اخلاق الفرسان وربما يقول القارئ هذه ظاهرة عامة في الوطن العربي وليست مقصورة على العراق. وأصبحت منبراً للمهاترات الإعلامية بين الأطراف المتنازعة ومن بينها ما جرى بين فضائية الشرقية نيوز ومحافظ الانبارعلى خلفية قرار المحافظ بأغلاق مكتب القناة في المحافظة مما أثار سخطاً وردود أفعال من قبل القائمين عليها وبدأ كل طرف يكيل الاتهامات للطرف الاخر وتكليف شخوصاً بالدفاع عن نفسه فبينما تتهم قناة الشرقية المحافظ بالفساد الاداري والمالي وتدخله بشؤون مفوضية الانتخابات المستقلة مع تحفظي على عبارة (المستقلة) ردت الجهات المحسوبة على المحافظ ومنها الحزب الذي ينتمي اليه بأن سبب الاغلاق هو ان القناة تمارس سياسة الابتزاز والتسقيط وانهم لن يخضعوا لما تريده ومنذ شهر تقريباً وما زالت الاتهامات متبادلة بين الطرفين المتنازعين بل ووصل حد الاتهام عن حرق ستوديوهات الفضائية المشيدة حديثاً وسط العاصمة قبل بضعة أسابيع وهو اتهام غاية بالخطورة . وما كنا نتوقع ان يصل مستوى التنابز بين الطرفين الى هذا المستوى المبتذل وهو ينم عن سلوك مشين لكلا الطرفين ، لا شك ان اغلاق مكتب القناة هو قرار خاطئ وغير حكيم وغير مدروس والمهاترات بين الطرفين ليست وليدة اليوم وهي مستمرة ولم تتوقف ولم تقتصر على طرف معين فكلنا يتذكر ما حصل بين رئيس مجلس محافظة كربلاء والسيدة رئيس لجنة الثقافة البرلمانية الحالية على خلفية قيام الأخيرة بزيارة محافظة كربلاء بدعوة من محافظها لحضور مهرجان ثقافي خارج المدينة الا ان السيد رئيس المجلس انتفض واتهم السيدة أعلاه بعدم احترام قدسية المدينة ومكانتها الدينية بعدم وضع غطاء الرأس وتجاهل قرار صادر عن مجلس المحافظة يلزم الزائرات على عدم السفور والتبرج وردت هي عليه عبر وسائل الاعلام بأنها تحترم قدسية المدينة وقرار مجلس المحافظة وان الزيارة كانت خارج المدينة وكان الأجدر برئيس المجلس الاهتمام بنظافة المدينة ورفع النفايات كي تظهر بالمظهر اللائق امام الزائرين من العرب والأجانب ورد عليها بأنه ملتزم بواجبه وحريص على نظافة المدينة ولكن قلة التخصيصات المالية حالت دون ذلك . والمهاترات الإعلامية مستمرة بين اقطاب العملية السياسية دون حياء او خجل وهي بلا شك لا تخلو عن دوافع مادية حيث لا يمكن لهؤلاء من الوقوف امام سلطان المال الذي يجرف كل ما هو امامه ممن يعمل في حقل السياسة او الاعلام او حتى الاكاديميين بل وصل الامر الى من يتخذ الدين الإسلامي الحنيف منهجاً في حياته فها هو داعية إسلامي عراقي مقيم في دولة خليجية منذ اكثر من عقدين من الزمن زار البلاد مؤخراً بدعوة رسمية من الحكومة العراقية حسب ما صرح به لوسائل الاعلام ، وما زلنا نجهل أسباب الزيارة ودوافعها وقد اصدر هذا الداعية قبل بضعة أسابيع فتوى شرعية دعا فيها على وجوب المشاركة الفاعلة في الانتخابات البرلمانية القادمة وقال انها فرض عين على كل عراقي بالغ وان الله يساءله غداً اذا امتنع عن المشاركة مع ان هذا الداعية الورع جداً اصدر فتوى قبيل الانتخابات البرلمانية السابقة وايضاً دعاهم الى المشاركة مع اخرين غيره فماذا كانت النتيجة ؟ هي ما نراه اليوم من حالة الضياع التام والبؤس والانحطاط بكل اشكاله والتشرذم وتمزيق البلاد وماذا سيقول هو يوم الحساب الأكبر عند الباري عز وجل مع انه سبق وان وجه نداء في العام الماضي الى رئيس الحكومة الحالي يدعوه فيه الى الوقوف على مسافة واحدة من جميع العراقيين دون تمييزعلى أساس المذهب او اللون او العرق والتزام المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة الصمت وذلك على خلفية قيام المحكمة الجنائية بإصدار أحكام الإعدام على وجبة جديدة ممن تمت ادانتهم بالمشاركة في جريمة قاعدة سبايكر في شهر حزيران عام 2014 رغم الادانات الواسعة من قبل المنظمات الحقوقية والإنسانية الدولية التي ادانت تلك الاحكام وعدتها تفتقر الى ابسط مقومات العدالة في مراحل التحقيق فما حدا مما بدا حتى تتغير البوصلة نحو العاصمة وانا على يقين ان المقال سوف لن ينشر لأسباب باتت واضحة ومعروفة وذلك لمراعاة خصوصية الاخرون أصحاب الحظوة ومن يدري لعلنا نكتشف في قادم الأيام ان الداعية قد انضم الى جوقة الاخرون فكل شيء متوقع وطالما استمر غياب الدعم المالي الحكومي للصحف المحلية بسبب الازمة المالية الخانقة وعجز الموازنة المستدام وللحديث بقية ان كان في العمر بقية .