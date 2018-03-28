العبادي يؤكد إمتلاك العراق أفقاً جديداً للتعامل مع الطاقة

خبير لـ (الزمان): إستكشاف الرقع النفطية مع الجوار ينهي الخلافات الحدودية

بغداد – قصي منذر

رأى الخبير النفطي حمزة الجواهري ان استكشاف الراقع النفطية مع الجوار يسهم بأنهاء الخلافات الحدودية. وقال الجواهري لـ (الزمان) امس ان (استكشاف الراقع النفطية الحدودية هي ضمن جولة التراخيص على طول الحدود مع ايران وكذلك الكويت وواحدة في المياه الاقليمية )، مشيرا الى ان (لهذا الموضوع اهمية كبيرة فيما يخص انهاء الخلافات الحدودية واللغط الذي يثار بشأن سرقة تلك الدول للنفط عبر الحفر المائل او غير ذلك)، مؤكدا ان (الحكومة اتفقت مع ايران والكويت لاستكشاف تلك المناطق ولاسيما ان اي حقل عابر للحدود بأتجاه الدولتين سيكون له اتفاقية جديدة وهي توحيد الحقل بحيث تأتي شركة كطرف ثالث لانتاج النفط واعطاء الحصص بحسب المساحة الموجود فيها الحقل).

جولة تطوير

وكشفت وزارة النفط عن تنظيم مؤتمر لإعلان جولة تطوير جديدة لتأهيل 11 رقعة استكشافية حدودية.وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة عاصم جهاد إن (جولة جديدة ستشمل 11 رقعة استكشافية تقع على الحدود بين العراق وايران والعراق والكويت فيها رقعة بحرية تطل على الخليج العربي)، وأضاف ان (المؤتمر سيحظى بمشاركة 15شركة عالمية اشترت حقائب المعلومات واخذت تتنافس على تطوير وتأهيل الرقع الاستكشافية من أصل26 شركة مؤهلة للمشاركة في التنافس). وبشأن اخر اكد رئيس الوزراء حيدر العبادي وجود نظرة جديدة للتعامل مع الطاقة المتمثلة بالنفط والغاز للاستفادة منها .واضاف العبادي خلال منتدى العراق للطاقة ان (العراق تعرّض الى هجمة ارهابية وتهديد وجودي وخرج منتصرا وهذا الارهاب لديه فكر ايديلوجي منحرف خطير ولازال موجودا وجهودنا مستمرة للقضاء على هذا الخطر).

خزين نفطي

وقال ان (العراق لديه خزين من النفط والغاز وبالرغم من الحرب ، فان الانتاج لم يتراجع ونعمل جاهدين من اجل ان نؤسس لان يكون النفط مساعدا وليس امرا اساسيا). وكان العبادي قد بحث مع الرئيس التنفيذي لشركة بي . بي تطوير الحقول النفطية . وذكر بيان امس ان (اللقاء ناقش عمل الشركة في كل من حقول الرميلة الشمالي والجنوبي وحقول كركوك)، مشيرا الى ان (الطرفين بحثا ايضا خطة الشركة للعمل المستقبلي في تطوير الحقول النفطية الذي يسهم بتنفيذ رؤية الحكومة للقطاع النفطي في العراق). الى ذلك دعت بريطانيا العراق الى تفعيل الاتفاقيات المبرمة بين البلدين.

واشار بيان امس ان (وزير الخارجية ابراهيم الجعفري التقى سفير بريطانيا لدى بغداد جوناثان بوول ويلكس وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها بما يخدم مصلحة الشعبين الصديقين)، مبينا ان (الطرفين ناقشا القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المُشترَك)، واشاد الجعفري بـ (مواقف لندن الداعمة لبغداد ولا سيما مشاركتها في مؤتمر الكويت الدولي لإعادة إعمار المدن المحررة)، مشددا على (ضرورة استئناف اللجنة المُشترَكة العراقـية -البريطانية أعمالها في إطار تعميق العلاقات).

من جهته أبدى ويلكس (استعداد بلاده لدعم العراق اقتصادياً عبر تشجيع الشركات البريطانية على الاستثمار)، داعياً إلى (تفعيل الاتفاقـيات المبرَمة بين البلدين). من جهة اخرى اتهم عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية حارث الحارثي هيئة الاستثمار الوطنية بعرقلة تطبيق القوانين التي تمس الاستثمار في العراق . وقال الحارثي في تصريح امس ان (هناك العديد من التشريعات المهمة التي شرعها البرلمان وتخدم عملية تطوير العمل الاستثماري في البلد لكنها مازالت حبرا على ورق ولم يتم تطبيقها بالشكل الصحيح)، واضاف انه (من بين القوانين التي تم اهمالها هو النافذة الواحدة الذي كان يفترض منح اجازة الاستثمار من خلاله للمستثمر خلال 15 يوما لكن ماحدث ان الاجازات لاتستكمل في شهرين او ثلاثة ثم بعدها تسحب الاجازة وتباع الى شخص اخر)على حد تعبيره. واوضح الحارثي ان (هناك العديد من الملاحظات التي تم تأشيرها من قبلنا وتقديمها الى الجهات المختصة في اللجنة لكن المشكلة هي بالهيئة التي تعوق تطبيق القوانين لانها صاحبة الحق بمنح الاجازة).

وتابع انه (من الصعب محاسبة الشخصيات الموجودة في الهيئة لوجود من يراوغ منهم اضافة الى وجود من يدعم تلك الشخصيات) على حد قوله.