في ذكرى رحيل استاذي الدكتور حسين أمين – عدي يوسف مخلص

في غمرة العز والمجد التليد

يذكرك التاريخ من جديد

فلا تسأل مهما طال عمري

فنحن بعدك لا عيش رغيد

درستنا الحب والوفاء كل يوم

لتاريخ بغداد الرشيد

قضيت عمرك في عز وفخر

فكانت حياتك في عيش حميد

تمر خمس سنوات على رحيل استاذي أ.د حسين امين الذي وافاه الاجل بتاريخ 2013/3/24 .

وبهذه المناسبة سأقتصر بذكرى شذرات من شخصيته الخاصة متجاوزاً ذكر سيرته العمية المعروفة لدى الجميع ، سأذكر مالمسته من الاخلاق والسيرة الحميدة خلال الخمسين سنة التي رافقته بها . كان محبوباً لدى تلاميذه واصدقائه وزملائه والناس في بغداد ، يستند ذلك الحب الى تواضعه وحبه للخير اضافة الى حضوره المجالس الثقافية ببغداد ، منها مجلس السيدة الفاضلة صفية السهيل ومجلس الفقيه السيد حسين اسماعيل الصدر ومجلس نادي الصيد وغيرها ، كنت ارافقه لحضور تلك الجالس الثقافية وفي الطريق اليها ( وفيها ) يحييه الناس فيرد عليهم التحية بأحسن منها ومما زاد معرفة الناس بشخصيته المحبوبة ، ظهوره في تلفاز العراق في الستينيات من القرن الماضي برفقة المرحوم د. مصطفى جواد والاستاذ فؤاد عباس ، والاستاذ سالم الآلوسي هذا بالاضافة الى انه كان يخدم من يطلب منه طلباً مشروعاً وبمعنى آخر يفتح صدره لاصدقائه وزملائه بكل ما يطلبونه منه فلا يعرف كلمة (لا) .

ومن تحركه الذاتي رحمه الله تجاه زملائه من الاساتذة في الكلبات اتذكر انه في عام 2007 كان راقداً في مستشفى في الاسكندرية بمصر طرق سمعه ان قانون الخدمة الجامعية سيصدر في العراق ، فأهتم إهتماماً كبيراً تجاه إحالة اساتذة الجامعة الى التقاعد ، فكلفني ان اتصل ببعض المسؤولين لعدم شمول اساتذة الجامعات بالتقاعد لانه يعتقد ان الاستاذ الجامعي من الممكن الاستفادة من خبراته المتراكمة طوال حياته فهذه المبادرة كانت من صفاته المعطاء التي يقدمها لزملائه طوعاً وبدون ان يكلفه بها احد .

واخيراً لا بد لي ان اذكر استاذي الراحل كان لايعرف كلمة (لا) ليقولها لأي إنسان يساله حاجة ، اضافة الى انه لا يقابل من يسيء اليه بالمثل بل يتركه ليقول له ( سامحك الله ) فلم اسمعه يوم طوال حياته ، رحم الله استاذي أ.د حسين امين واقول إذا اصابتكم مصيبة فقولوا إنا لله وإنا اليه راجعون