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ميثاق الشرف الإنتخابي .. دولة بلا رجال – مازن صاحب

سارعت بعض الكتل الانتخابية الى إطلاق نموذجا عرفته بـ (ميثاق شرف انتخابي) لعل نقطة الارتكاز فيه ما تضمنه الفقرة الخامسة بحتمية (التأكيد على المرشحين بالتصرف كرجال دولة، واحترام المتنافسين في الانتخابات بعضهم بعضاً، ذلك بالابتعاد عن أساليب التسقيط والتشهير والتجريح، وأن تركز الحملات الاستراتيجية والبرامج على مصالح العراق العليا).

تحليل هذا النموذج في دعوة المرشحين للتصرف كرجال دولة، يواجه الكثير من التحديات مقابل فرضيات طوباوية عن الفرص المتاحة لتحقيقه، لان اصل المشكلة في عدم تصرف القوى السياسية المتصدية للسلطة او تلك التي تسعى للوصول اليها من خلال صناديق الاقتراع ، ما زالوا يتصرفون كشخصيات حزبية لها اجندات خاصة بها ليس لها حدود تعترف بالدستور او تتفق على تعريف موحد لحقوق المواطنة وفق القانون الوضعي او حتى ان تكون لها علاقات مع الغير الإقليمي والدولي ليس تحت مظلة القانون العراقي بل تحت عناوين شتى ، مرة تحت عنوان ( نصرة المذهب) وأخرى تحت عنوان( التحالف الاستراتيجي) وثالث تحت عنوان فاضح بالتبعية المطلقة لتمثيل مصالح هذا الطرف تحت عنوان مقابلة مكون اخر بتحالف مع جهة معادية !!

كل ذلك يجعل الفرص والتحديات امام نموذج فريد من نوعه في العراق الجديد ، فحين تسال عن معنى الوطنية ، تأتيك العشرات من التعاريف بما لا يمكن لك ان تتنبأ به ، وحين تسال عن معنى التعامل مع دولة اجنبية في زمن الحرب ، تأتيك إجابات عن نماذج من التحالفات فيما أي دولة تحترم حقوق مواطنيها ، تفرض على ساستها واحزابهم قواعد قانونية لتعريف الخيانة العظمى ، الامر الذي لم يتصد له أي من خبراء القانون الدستوري ، ولم يطرح من قبل وسائل الاعلام العراقية مطلقا ما بعد 2003 ? حتى بات العراق ساحة للجاسوسية بعناوين شتى، وتحالفات من تحت الطاولة، فقط للمضي في مفاسد المحاصصة الملعونة من قبل الجميع والموافق عليها أيضا من قبل الجميع .

خلاصة القول، ان هذا الميثاق قد أغفل عدة نقاط في الحديث عن السباق الانتخابي، لعل أبرزها، الاتفاق على تعريف جامع مانع لتطبيق مفهوم المواطنة ومصلحة الوطن، بوصفه وطنا للجميع في سلوك المرشحين، وعدم استخدام المال السياسي من قبل الأحزاب المتنفذة في مفاسد المحاصصة، وان تكشف الكتل الانتخابية مصادر تمويل حملاتهم الإعلامية، التي ربما تتجاوز 200 مليار دينار عراقي على اقل تقدير.

عدم ورود مثل هذه الفرضيات في التصدي لتحديات ميثاق شرف الانتخابات المقبلة، يؤكد ان الديمقراطية في عراق الغد لم تنجب بعد رجال دولة، وان اغلبية من يتصدى للسلطة ليس بأكثر من بيدق على رقعة شطرنج المصالح الإقليمية والدولية، وقانون العقوبات البغدادي يؤشر الى جريمة التخابر مع دولة اجنبية في اكثر من مادة، فكيف ومثل هذا التخابر ينتهي الى تمويل حملات انتخابية !!!