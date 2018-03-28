قتل ستة والعثور على مقبرة لداعش بصلاح الدين

الصدر يعلن إستعداده لإنقاذ كركوك من الإرهاب والصراعات الطائفية

كركوك – مروان العاني

ديالى – سلام عبد الشمري

اعلن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدرعن استعداده التام لانقاذ محافظة كركوك من يد الارهاب والصراعات السياسية والطائفية.

ورد الصدر على سؤال بشأن الاحداث التي يشهدها طريق بغداد كركوك (نحن على استهداد تام لانقاذ المحافظة من يد الارهاب والصراعات السياسية والطائفية), مشيرا الى (وجود تقصير حكومي واضح بهذا الشأن).

عملية امنية

واكد قائد عمليات كركوك اللواء علي فاضل عمران مقتل ستة من عناصر داعش في عملية امنية في ناحية العباسي التابعة لقضاء الحويجة.وقال عمران في بيان امس إن (عملية أمنية نفذتها قطعات الجيش والحشد الشعبي في ملاحقة ومطاردة داعش في الناحية واسفرت عن مقتل ستة من عناصره).

كما عثرت قوات من الحشد على ألغام وصواريخ بعملية نوعية في القضاء ذاته. وذكر بيان امس ان (اللواء الثاني في الحشد وبالتعاون مع جهاز الأمن الوطني نفذ عملية أمنية في قرية أم قصير في القضاء عثر خلالها على 200 لغم و 25 صاروخ قاذفة وأسلاك تفجير ومواد C4 التي تستخدم في صناعة العبوات ذات الانفجار الشديد). الى ذلك وجدت قوة من الحشد على مقبرة جماعية يرجح انها تعود لداعش في منطقة الفتحة شمال شرقي صلاح الدين.

وقال امر اللواء 88 في الحشد ونس الجبارة في بيان امس إنه (خلال الجولات الروتينية اليومية لقواتنا من اللواء وضمن عمليات تفتيش واسعة تم العثور على مقبرة جماعية تضم عشرات الجثث في الفتح).

موضحا ان (الجثث حافظت على شيء من ملامحها بسبب الانخفاض بدرجات الحرارة ويمكن تمييز اللحى والشعر الكثيف للقتلى كما ويبدو ان اغلبهم عراقيي الجنسية).

مشيرا الى ان (تلك المنطقة كانت خالية من السكان منذ آب عام 2014).

فيما افاد مصدر بان صاحب محل حلاقة قتل بهجوم مسلح جنوب غربي بغداد.

خروقات اخيرة

وقال المصدر في تصريح امس إن (مسلحين مجهولين فتحوا نيران اسلحتهم الكاتمة باتجاه صاحب محل حلاقة ضمن منطقة حي الاعلام اسفر عن مقتله في الحال), لافتا الى ان (قوة امنية وصلت الى مكان الحادث ونقلت جثة القتيل الى دائرة الطب العدلي).

وفي محافظة ديالى ناقش مجلس المحافظة الخروقات الامنية التي حدثت خلال الاسابيع الماضية وادت الى مقتل واصابة عددا من المواطنين من قبل داعش .

وقال نائب رئيس المجلس محمد جواد الحمداني لـ (الزمان) امس ان (مجلس المحافظة عقد جلسه رسمية ناقش فيها الخروقات الامنية الاخيرة في ناحيتي السعدية وجلولاء وضرورة سد الفراغات ونشر القطعات العسكرية ومنع تكرار اي خرق امني قد يحدث مستقبلا).

مبينا ان (الجلسة شهدت ايضا تخصيص اربعة مليارات دينار من ايرادات المنـــــافذ الحدودية للمشاريع الخدمية في المحافظة وذلك من اجل اعمار البنى التحتية المدمرة وتوفير خدمات اوسع للمواطنين).

وبشأن اخر كشفت هيئة المنافذ الحدوديةعن العثور على كمية من الادوية كانت مرمية بالقرب من منفذ الشيب الحدودي مع ايران.وقالت الهيئة في بيان امس إن (الهيئة وبالتعاون مع شرطة كمارك المنفذ عثرت على كمية من الادوية مرمية بالقرب من نقطة تفتيش البوابة العراقية المحاذية للجانب الايراني في المنفذ المتاخم للحدود الإيرانية مجهولة العائدية).

على صعيد اخر اندلع حريق في احد طوابق مستشفى الحلة وسط بابل.

وقال مصدر في تصريح امس ان (حريقا اندلع في احد طوابق المستشفى وتم اخلاء المرضى على الفور), مشيرا الى ان (فرق الدفاع المدني وصلت الى مكان الحادث لاخماد الحريق الذي اندلع بسبب تماس كهربائي).