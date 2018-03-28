بين سلم وحرب – ناجح صالح

حينما تدق طبول الحرب تضطرب الأمور اضطرابا شديدا فيخاف المرء عل نفسه وعلى أسرته وعلى ممتلكاته ثم ليكون الخوف أكبر على الوطن لما تسببه الحرب من ويلات وكوارث . ومهما يكن ثمن الحرب فان خسائرها أكثر من ربحها ، اذ كيف يكون الربح وسط أعداد القتلى والجرحى ! وكيف يكون الربح وهواجس الترقب تزداد طيلة أيام الحرب ، ولا أحد يدري متى تنتهي هذه الحرب .. في شهر ، في عام ، في بضعة أعوام ! أما في السلم فيكون الناس آمنين على حياتهم من غير أن يساورهم خوف أو قلق ، ترتقي فيه الأوطان في بناء وعمران وحضارة . انه في الحرب تدمير للحرث والنسل وخراب عمران وتكلفة باهظة في الأموال وتعطيل طاقات مبدعة . ولعل أسوأ ما في الحرب أنها استغلال ومنافع لحفنة من الناس هم ساسة أو تجار على الأغلب ، يلعبون لعبتهم للابتزاز وتحقيق مكاسب شخصية . وأغرب ما في الأمر أن من يثير الحرب رجال تركبهم نزوات وحماقات ثم لتكون الشعوب هي الضحية . ان الحرب لن تكون مشروعة الا اذا كانت دفاعا عن الأوطان ضد عدو يتربص بها ويطمع بها استكبارا في الأرض حينئذ فحسب يكون الجهاد واجبا بل فرضا على كل مقتدر سواء بماله أو بنفسه ، حاملا السلاح متأهبا للقاء العدو. انه في صدر الاسلام كانت الحرب دفاعية ، ولما قويت شوكة المسلمين تحولت الى فتح وتحرير وجهاد ضد معاقل الكفر والبغي والجبروت ، ومع ذلك فقد كان القتال كرها الا في ضرورة وبشروط صاغها الاسلام على أحسن وجه . فان جنح العدو للسلم فلا بأس ان نجنح له ، وهو بذلك يكون قاعدة عامة لمن يتأمل في اقرار السلم عما عليها مخاطر الحرب . ترى كم عدد الحروب التي راح ضحيتها الملايين من البشر في حقبات متعددة من الزمن ! وكم من هذه الحروب مزقت أوطانا وكانت بغيا وعدوانا ليس الا . ان الدول الكبرى تترصد دائما لمن أضعف منها لتنال منها وتفتك بها بكل شراسة ووحشية . واليوم تشهد عدة أوطان اساءات الحرب والعدوان ، منها وطننا الجريح الذي عانى ما عاناه من ويلات الحروب لأسباب واهية كانت مقدمة فيما بعد لأحتلال أمريكي استنزف مواردنا وخيراتنا وهدر حقوق شعبنا . هذه هي الحرب فأين منها السلم وفضائله ؟