ممارسة الدعاية الإنتخابية قبل موعدها – طارق حرب

اليوم السابع والعشرين من آذار الجاري ومازالت أيام عدة على الموعد المقرر للدعاية الانتخابية وهو يوم العاشر من نيسان المقبل وقد مارست كل قائمة انتخابية وكل مرشح الدعاية الانتخابية ويستثنى من القوائم الانتخابية التي غرقت في بحر الدعاية الانتخابية قبل الموعد المقرر قانونا الا القائمة الانتخابية التي يرأسها الدكتور حيدر العبادي وهي قائمة النصر فلم تغرق في مخالفة قانون الانتخابات او مخالفة قرار المفوضية العليا للانتخابات التي حددت يوم العاشر من نيسان من السنة التي ذكرناها موعدا لبداية الدعاية الانتخابية وهذه الممارسة تأخذ الدعاية الانتخابية فيها اشكااًل وانواع كثيرة لكننا لم نجد ان رئيس الوزراء الذي شكل قائمة انتخابية جنح الى ممارسة اي شكل او نوع من ممارسات الدعاية الانتخابية بحيث يمكن القول ان رئيس الوزراء وقائمته الانتخابية قد غرق فيما غرقت به القوائم الانتخابيه الاخرى والمرشحون الاخرون قد غرقوا في ممارسة الدعاية الانتخابية خلافا لاحكام القانون وهذه فضيلة مقررة للعبادي ومقررة لقائمته الانتخابية مما لم تستطع القوائم الانتخابية الاخرى والمرشحون الاخرون الوصول لهذه الفضيلة وهذا الموقف من العبادي وقائمته الانتخابية يوجب على القوائم الانتخابية الاخرى الاحتذاء به وبها من حيث الابتعاد عن ممارسة الدعاية الانتخابية غير القانونية سواء تمت هذه الدعاية الانتخابية في وسائل الاعلام من فضائيات واذاعات وصحف او حصلت في مؤتمرات عشائرية او لافتات وصور واعلانات او مهرجانات رياضية او سواها من اشكال الدعاية الانتخابية اذ لا بد من ان تلتزم القوائم الانتخابية والمرشحون بالقانون الانتخابي واحكام الدعاية الواردة فيه اذ ان الاخلاق الانتخابية والسياسية توجب الالتزام بموعد الدعاية الانتخابية المقرر من قبل مفوضية الانتخابات والذي يوافق احكام القانون ففيه يجعل فضيلة القائمة الانتخابية للعبادي فضيلة مقررة لكل القوائم الانتخابية وليس لقائمة العبادي فقط اذ لابد ان تكون المنافسة شريفة وعادلة وموافقة للقانون .