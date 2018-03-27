بوتين وإردوغان يناقشان قمتهما الوشيكة مع روحاني حول مصير سوريا

يلدريم يزيل اللبس حول تصريحات العملية العسكرية التركية باتجاه سنجار
انقرة -موسكو – بغداد -الزمان
بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين امس في اتصال هاتفي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سير التحضيرات للقمة الروسية التركية الإيرانية المقرر عقدها في أنقرة أوائل أبريل المقبل. والمخصصة للملف السوري الذي شارف على مرحلته الاخيرة لاسيما في غوطة دمشق .
وذكر الكرملين في بيان له أن الاتصال بين الزعيمين تناول التحضيرات للقاء القمة الثلاثي الثاني من نوعه بين رؤساء الدول الضامنة في مفاوضات أستانا، بالإضافة إلى اجتماع مجلس التعاون الأعلى المشترك بين موسكو وأنقرة والذي تستضيفه العاصمة التركية أوائل الشهر المقبل.
وشدد الطرفان، بحسب بيان الكرملين، على أهمية الاستمرار في تطوير العلاقات الثنائية الروسية التركية مستقبلا، وأعرب أردوغان لبوتين عن تعازيه في ضحايا الحريق الذي شب داخل مركز تجاري في مدينة كيميروفو شرق روسيا، مما أسفر عن مقتل 64 شخصا على الأقل. فيما أكد مصدر في الرئاسة التركية بتصريح صحفي إجراء مكالمة هاتفية بين بوتين وأردوغان وإثارة المواضيع المذكورة، مضيفا أن القمة ستعقد في أنقرة في 4 الشهر المقبل.
ومن جانب تركي عراقي ، تلقى رئيس مجلس الوزراء العراقي حيدر العبادي ،اتصالا هاتفيا، الثلاثاء ، من نظيره التركي بن علي يلدرم.
وأشار المكتب الاعلامي للعبادي، في بيان ،إلى أن بن على يلدرم أكد خلال اتصاله على احترام بلاده لسيادة العراق على أراضيه، وعدم القيام بأى عمل فيه تجاوز عليها.
وأكد يلدرم عدم وجود إتفاق بين الحكومة العراقية والتركية بخصوص القيام بعمليات في الأراضي العراقية لمطاردة عناصر «البككه»، وفقاً للبيان.
وتابع بقوله «ما حصل كان عدم دقة في النقل، حيث أردنا القول أننا لن نقوم بأي عمليات دون موافقة الحكومة العراقية ولم نقصد أننا اتفقنا معها».
وأشاد رئيس الوزراء التركي خلال اتصاله بقرار فتح مطاري اربيل والسليمانية في اقليم كردستان ودفع رواتب الاقليم، منوها بأن تركيا نفذت قرار الحكومة الاتحادية بعودة الرحلات إلى المطارين.
وأوضح البيان،أن الاتصال بحث عدد من الملفات المتعلقة بالاقتصاد والطاقة والتجارة وغيرها من الملفات المشتركة وأهمية إجتماع المسؤولين في الحكومتين لحلها.