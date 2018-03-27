بوتين وإردوغان يناقشان قمتهما الوشيكة مع روحاني حول مصير سوريا

يلدريم يزيل اللبس حول تصريحات العملية العسكرية التركية باتجاه سنجار

انقرة‭ -‬موسكو‭ – ‬بغداد‭ -‬الزمان‭ ‬

بحث‭ ‬الرئيس‭ ‬الروسي‭ ‬فلاديمير‭ ‬بوتين‭ ‬امس‭ ‬في‭ ‬اتصال‭ ‬هاتفي‭ ‬مع‭ ‬الرئيس‭ ‬التركي‭ ‬رجب‭ ‬طيب‭ ‬أردوغان‭ ‬سير‭ ‬التحضيرات‭ ‬للقمة‭ ‬الروسية‭ ‬التركية‭ ‬الإيرانية‭ ‬المقرر‭ ‬عقدها‭ ‬في‭ ‬أنقرة‭ ‬أوائل‭ ‬أبريل‭ ‬المقبل‭. ‬والمخصصة‭ ‬للملف‭ ‬السوري‭ ‬الذي‭ ‬شارف‭ ‬على‭ ‬مرحلته‭ ‬الاخيرة‭ ‬لاسيما‭ ‬في‭ ‬غوطة‭ ‬دمشق‭ .‬

وذكر‭ ‬الكرملين‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬له‭ ‬أن‭ ‬الاتصال‭ ‬بين‭ ‬الزعيمين‭ ‬تناول‭ ‬التحضيرات‭ ‬للقاء‭ ‬القمة‭ ‬الثلاثي‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬نوعه‭ ‬بين‭ ‬رؤساء‭ ‬الدول‭ ‬الضامنة‭ ‬في‭ ‬مفاوضات‭ ‬أستانا،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬اجتماع‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الأعلى‭ ‬المشترك‭ ‬بين‭ ‬موسكو‭ ‬وأنقرة‭ ‬والذي‭ ‬تستضيفه‭ ‬العاصمة‭ ‬التركية‭ ‬أوائل‭ ‬الشهر‭ ‬المقبل‭.‬

وشدد‭ ‬الطرفان،‭ ‬بحسب‭ ‬بيان‭ ‬الكرملين،‭ ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬الاستمرار‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬العلاقات‭ ‬الثنائية‭ ‬الروسية‭ ‬التركية‭ ‬مستقبلا،‭ ‬وأعرب‭ ‬أردوغان‭ ‬لبوتين‭ ‬عن‭ ‬تعازيه‭ ‬في‭ ‬ضحايا‭ ‬الحريق‭ ‬الذي‭ ‬شب‭ ‬داخل‭ ‬مركز‭ ‬تجاري‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬كيميروفو‭ ‬شرق‭ ‬روسيا،‭ ‬مما‭ ‬أسفر‭ ‬عن‭ ‬مقتل‭ ‬64‭ ‬شخصا‭ ‬على‭ ‬الأقل‭. ‬فيما‭ ‬أكد‭ ‬مصدر‭ ‬في‭ ‬الرئاسة‭ ‬التركية‭ ‬بتصريح‭ ‬صحفي‭ ‬إجراء‭ ‬مكالمة‭ ‬هاتفية‭ ‬بين‭ ‬بوتين‭ ‬وأردوغان‭ ‬وإثارة‭ ‬المواضيع‭ ‬المذكورة،‭ ‬مضيفا‭ ‬أن‭ ‬القمة‭ ‬ستعقد‭ ‬في‭ ‬أنقرة‭ ‬في‭ ‬4‭ ‬الشهر‭ ‬المقبل‭.‬

ومن‭ ‬جانب‭ ‬تركي‭ ‬عراقي‭ ‬،‭ ‬تلقى‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬العراقي‭ ‬حيدر‭ ‬العبادي‭ ‬،اتصالا‭ ‬هاتفيا،‭ ‬الثلاثاء‭ ‬،‭ ‬من‭ ‬نظيره‭ ‬التركي‭ ‬بن‭ ‬علي‭ ‬يلدرم‭.‬

وأشار‭ ‬المكتب‭ ‬الاعلامي‭ ‬للعبادي،‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬،إلى‭ ‬أن‭ ‬بن‭ ‬على‭ ‬يلدرم‭ ‬أكد‭ ‬خلال‭ ‬اتصاله‭ ‬على‭ ‬احترام‭ ‬بلاده‭ ‬لسيادة‭ ‬العراق‭ ‬على‭ ‬أراضيه،‭ ‬وعدم‭ ‬القيام‭ ‬بأى‭ ‬عمل‭ ‬فيه‭ ‬تجاوز‭ ‬عليها‭. ‬

وأكد‭ ‬يلدرم‭ ‬عدم‭ ‬وجود‭ ‬إتفاق‭ ‬بين‭ ‬الحكومة‭ ‬العراقية‭ ‬والتركية‭ ‬بخصوص‭ ‬القيام‭ ‬بعمليات‭ ‬في‭ ‬الأراضي‭ ‬العراقية‭ ‬لمطاردة‭ ‬عناصر‭ ‬‮«‬البككه‮»‬،‭ ‬وفقاً‭ ‬للبيان‭.‬

وتابع‭ ‬بقوله‭ ‬‮«‬ما‭ ‬حصل‭ ‬كان‭ ‬عدم‭ ‬دقة‭ ‬في‭ ‬النقل،‭ ‬حيث‭ ‬أردنا‭ ‬القول‭ ‬أننا‭ ‬لن‭ ‬نقوم‭ ‬بأي‭ ‬عمليات‭ ‬دون‭ ‬موافقة‭ ‬الحكومة‭ ‬العراقية‭ ‬ولم‭ ‬نقصد‭ ‬أننا‭ ‬اتفقنا‭ ‬معها‮»‬‭.‬

وأشاد‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬التركي‭ ‬خلال‭ ‬اتصاله‭ ‬بقرار‭ ‬فتح‭ ‬مطاري‭ ‬اربيل‭ ‬والسليمانية‭ ‬في‭ ‬اقليم‭ ‬كردستان‭ ‬ودفع‭ ‬رواتب‭ ‬الاقليم،‭ ‬منوها‭ ‬بأن‭ ‬تركيا‭ ‬نفذت‭ ‬قرار‭ ‬الحكومة‭ ‬الاتحادية‭ ‬بعودة‭ ‬الرحلات‭ ‬إلى‭ ‬المطارين‭.‬

وأوضح‭ ‬البيان،أن‭ ‬الاتصال‭ ‬بحث‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الملفات‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالاقتصاد‭ ‬والطاقة‭ ‬والتجارة‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬الملفات‭ ‬المشتركة‭ ‬وأهمية‭ ‬إجتماع‭ ‬المسؤولين‭ ‬في‭ ‬الحكومتين‭ ‬لحلها‭.‬