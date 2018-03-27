آخر سلاح المسحوقين

فاتح عبدالسلام

أكثر‭ ‬شيء‭ ‬يقلق‭ ‬السياسيين‭ ‬في‭ ‬الانتخابات‭ ‬البرلمانية‭ ‬أو‭ ‬الرئاسية‭ ‬ليس‭ ‬الفوز‭ ‬كما‭ ‬يذهب‭ ‬الظن،‭ ‬وإنما‭ ‬نسبة‭ ‬مشاركة‭ ‬الناخبين‭ ‬في‭ ‬عملية‭ ‬الاقتراع‭.‬

في‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬الفوز‭ ‬محسوم‭ ‬لمن‭ ‬يتصدر‭ ‬المشهد‭ ‬لأسباب‭ ‬مختلفة‭ ‬بما‭ ‬فيها‭ ‬التزوير،‭ ‬لكن‭ ‬البحث‭ ‬عن‭ ‬الشرعية‭ ‬التي‭ ‬تدعم‭ ‬الفوز‭ ‬هو‭ ‬يؤرق‭ ‬بعض‭ ‬السياسيين‭ ‬الذين‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬الغيرة‭ ‬شبحاً‭ ‬يظهر‭ ‬ويختفي‭ ‬أمام‭ ‬عيونهم،‭ ‬أمّا‭ ‬الاغلبية‭ ‬منهم‭ ‬فالأمر‭ ‬لايعنيهم‭ ‬من‭ ‬قريب‭ ‬أو‭ ‬بعيد،‭ ‬لأن‭ ‬الناس‭ ‬ليسوا‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬أرقام‭.‬

قلة‭ ‬نسبة‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬الانتخابات‭ ‬تعبيرعن‭ ‬عدم‭ ‬رضا‭ ‬الشعب،‭ ‬واذا‭ ‬نزلت‭ ‬نسبة‭ ‬المشاركة‭ ‬الى‭ ‬دون‭ ‬الأربعين‭ ‬في‭ ‬المائة‭ ‬سيعني‭ ‬ذلك‭ ‬عدم‭ ‬شرعية‭ ‬العملية‭ ‬برمتها،‭ ‬كما‭ ‬في‭ ‬كثير‭ ‬من‭ ‬الاعراف‭ ‬الدولية‭ ‬الخاصة‭ ‬بشرعية‭ ‬الانظمة‭ ‬السياسية‭ ‬،‭ ‬لكن‭ ‬لكل‭ ‬بلد‭ ‬ظروفه‭.‬

‭ ‬تحتاج‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬الى‭ ‬خارطة‭ ‬طريق‭ ‬انتخابية،‭ ‬تعتمد‭ ‬التحليل‭ ‬الدقيق‭ ‬من‭ ‬مراكز‭ ‬دراسات‭ ‬علمية‭ ‬توضح‭ ‬أسباب‭ ‬عزوف‭ ‬الشباب‭ ‬عن‭ ‬الذهاب‭ ‬الى‭ ‬صناديق‭ ‬الاقتراع،‭ ‬ومن‭ ‬ثمّ‭ ‬يحتاج‭ ‬السياسي‭ ‬أن‭ ‬يدرس‭ ‬تلك‭ ‬الأسباب‭ ‬ويعيها‭ ‬بدقة‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬معنياً‭ ‬بشعبه‭ ‬ويهمه‭ ‬مستقبل‭ ‬البلد‭. ‬أمّا‭ ‬سوى‭ ‬ذلك‭ ‬فهو‭ ‬يعني‭ ‬أنّ‭ ‬المسألة‭ ‬هي‭ ‬التشبث‭ ‬بأية‭ ‬وسيلة‭ ‬لركوب‭ ‬قطار‭ ‬السلطة‭ ‬،ومن‭ ‬ثم‭ ‬النظر‭ ‬من‭ ‬نافذة‭ ‬صغيرة‭ ‬مضببة‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬القطارالى‭ ‬الشعب‭ ‬،وقد‭ ‬بدا‭ ‬يعيش‭ ‬منكمشاً‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬أخرى‭ ‬منفصلة‭ ‬كلياً‭ ‬عن‭ ‬سكة‭ ‬حركة‭ ‬السياسي‭.‬

ضعف‭ ‬نسبة‭ ‬المشاركة‭ ‬لا‭ ‬يأتي‭ ‬من‭ ‬فراغ،‭ ‬العزوف‭ ‬هو‭ ‬أم‭ ‬المشاكل‭ ‬السياسية‭ ‬الحقيقية‭ ‬في‭ ‬البلد‭ ‬،لأنه‭ ‬يعني‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬شعباً‭ ‬يئس‭ ‬من‭ ‬أكاذيب‭ ‬السياسيين‭ ‬والاحزاب،‭ ‬وقرر‭ ‬أن‭ ‬يثأر‭ ‬لكرامته‭ ‬في‭ ‬التعبير‭ ‬عن‭ ‬حقه‭ ‬في‭ ‬رفض‭ ‬سلوك‭ ‬الطريق‭ ‬الذي‭ ‬يحتل‭ ‬السياسيون‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬مقاعد‭ ‬الرحلة‭ ‬،التي‭ ‬من‭ ‬المفترض‭ ‬أن‭ ‬تنقل‭ ‬البلد‭ ‬من‭ ‬حال‭ ‬الى‭ ‬حال،‭ ‬وليس‭ ‬تعبر‭ ‬بالسياسيين‭ ‬وحدهم‭ ‬من‭ ‬خانة‭ ‬الفقر‭ ‬الى‭ ‬خزائن‭ ‬الثراء‭ ‬من‭ ‬المال‭ ‬العام‭ ‬والابتزاز‭ ‬واللعب‭ ‬بالدماء‭.‬

نسبة‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬الاقتراع‭ ‬هي‭ ‬آخر‭ ‬سلاح‭ ‬المسحوقين‭.‬

رئيس التحرير – الطبعة الدولية