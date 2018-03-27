فاتح عبدالسلام
أكثر شيء يقلق السياسيين في الانتخابات البرلمانية أو الرئاسية ليس الفوز كما يذهب الظن، وإنما نسبة مشاركة الناخبين في عملية الاقتراع.
في الدول العربية الفوز محسوم لمن يتصدر المشهد لأسباب مختلفة بما فيها التزوير، لكن البحث عن الشرعية التي تدعم الفوز هو يؤرق بعض السياسيين الذين لا تزال الغيرة شبحاً يظهر ويختفي أمام عيونهم، أمّا الاغلبية منهم فالأمر لايعنيهم من قريب أو بعيد، لأن الناس ليسوا أكثر من أرقام.
قلة نسبة المشاركة في الانتخابات تعبيرعن عدم رضا الشعب، واذا نزلت نسبة المشاركة الى دون الأربعين في المائة سيعني ذلك عدم شرعية العملية برمتها، كما في كثير من الاعراف الدولية الخاصة بشرعية الانظمة السياسية ، لكن لكل بلد ظروفه.
تحتاج الدول العربية الى خارطة طريق انتخابية، تعتمد التحليل الدقيق من مراكز دراسات علمية توضح أسباب عزوف الشباب عن الذهاب الى صناديق الاقتراع، ومن ثمّ يحتاج السياسي أن يدرس تلك الأسباب ويعيها بدقة إذا كان معنياً بشعبه ويهمه مستقبل البلد. أمّا سوى ذلك فهو يعني أنّ المسألة هي التشبث بأية وسيلة لركوب قطار السلطة ،ومن ثم النظر من نافذة صغيرة مضببة في نهاية القطارالى الشعب ،وقد بدا يعيش منكمشاً في منطقة أخرى منفصلة كلياً عن سكة حركة السياسي.
ضعف نسبة المشاركة لا يأتي من فراغ، العزوف هو أم المشاكل السياسية الحقيقية في البلد ،لأنه يعني أن هناك شعباً يئس من أكاذيب السياسيين والاحزاب، وقرر أن يثأر لكرامته في التعبير عن حقه في رفض سلوك الطريق الذي يحتل السياسيون في كل مقاعد الرحلة ،التي من المفترض أن تنقل البلد من حال الى حال، وليس تعبر بالسياسيين وحدهم من خانة الفقر الى خزائن الثراء من المال العام والابتزاز واللعب بالدماء.
نسبة المشاركة في الاقتراع هي آخر سلاح المسحوقين.
رئيس التحرير – الطبعة الدولية