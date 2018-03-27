السيدات وكبار السن يتصدران المشهد الانتخابي وتقرير حقوقي يكشف مخالفات في الدعاية للسيسي

القاهرة‭- ‬مصطفى‭ ‬عمارة

واصل‭ ‬المصريون‭ ‬الثلاثاء‭ ‬التصويت‭ ‬في‭ ‬اليوم‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬انتخابات‭ ‬رئاسية‭ ‬لثلاثة‭ ‬أيام‭ ‬نتيجتها‭ ‬شبه‭ ‬محسومة‭ ‬للرئيس‭ ‬المنتهية‭ ‬ولايته‭ ‬عبد‭ ‬الفتاح‭ ‬السيسي،‭ ‬وذلك‭ ‬على‭ ‬وقع‭ ‬اجواء‭ ‬احتفالية‭ ‬امام‭ ‬لجان‭ ‬الاقتراع‭ ‬ومشاركة‭ ‬بدت‭ ‬ضعيفة‭.‬

واستأنفت‭ ‬اللجان‭ ‬الانتخابية‭ ‬صباح‭ ‬امس‭ ‬استقبال‭ ‬الناخبين‭ ‬فى‭ ‬اليوم‭ ‬الثانى‭ ‬لانتخابات‭ ‬الرئاسة‭ ‬المصرية‭ ‬فى‭ ‬اليوم‭ ‬الثانى‭ ‬لانتخابات‭ ‬الرئاسة‭ ‬المصرية،‭ ‬وعلى‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬اقبال‭ ‬شريحة‭ ‬كبيرة‭ ‬من‭ ‬المواطنين‭ ‬على‭ ‬الادلاء‭ ‬باصواتهم‭ ‬الا‭ ‬ان‭ ‬النساء‭ ‬وكبار‭ ‬السن‭ ‬يتصدران‭ ‬المشهد‭ ‬الانتخابي‭ ‬وارجع‭ ‬المراقبون‭ ‬اقبال‭ ‬الناس‭ ‬على‭ ‬الادلاء‭ ‬باصواتهم‭ ‬الى‭ ‬ان‭ ‬المرأة‭ ‬اكثر‭ ‬شرائح‭ ‬المجتمع‭ ‬التى‭ ‬حصلت‭ ‬على‭ ‬حقوقها‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬الرئاسية‭ ‬الاولى‭ ‬للسيسى‭. ‬وقال‭ ‬يونس‭ ‬مخيون‭ ‬رئيس‭ ‬حزب‭ ‬النور‭ ‬ان‭ ‬اقبال‭ ‬الجماهير‭ ‬يعكس‭ ‬وعي‭ ‬المواطنين‭ ‬على‭ ‬خطورة‭ ‬التحديات‭ ‬التى‭ ‬تواجه‭ ‬الدولة‭ ‬وضرورة‭ ‬الاصطفاف‭ ‬لمواجهاتها،‭ ‬وقال‭ ‬ناجى‭ ‬الشهابى‭ ‬رئيس‭ ‬حزب‭ ‬الجيل‭ ‬الوطنى‭ ‬ان‭ ‬تصويت‭ ‬المصريين‭ ‬رسالة‭ ‬للعالم‭ ‬بان‭ ‬المصريين‭ ‬يصطفون‭ ‬خلف‭ ‬القوات‭ ‬المسلحة‭ ‬والشرطة‭ ‬والقيادة‭ ‬السياسية‭ ‬فى‭ ‬مواجهة‭ ‬الارهاب‭. ‬فى‭ ‬السياق‭ ‬ذاته‭ ‬رصد‭ ‬تقرير‭ ‬ائتلاف‭ ‬نزاهة‭ ‬الانتخابات‭ ‬ان‭ ‬الائتلاف‭ ‬رصد‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المخالفات‭ ‬القانونية‭ ‬ابرزها‭ ‬مشاركة‭ ‬مسئوليين‭ ‬تنفيذيين‭ ‬فى‭ ‬مؤتمرات‭ ‬وفاعليات‭ ‬دعم‭ ‬السيسى‭ ‬كما‭ ‬حدث‭ ‬فى‭ ‬محافظة‭ ‬كفر‭ ‬الشيخ‭ ‬والقليوبية‭ ‬كما‭ ‬شهدت‭ ‬بعض‭ ‬كنائس‭ ‬الصعيد‭ ‬فعاليات‭ ‬مماثله‭ ‬رغم‭ ‬حظر‭ ‬استخدام‭ ‬دور‭ ‬العباده‭ ‬فى‭ ‬الدعاه‭ ‬الانتخابية‭ ‬كما‭ ‬علقت‭ ‬لافتات‭ ‬مؤيده‭ ‬للسيسى‭ ‬على‭ ‬منشات‭ ‬حكومية‭ ‬ومكاتب‭ ‬بريد‭ ‬وامام‭ ‬مراكز‭ ‬الشرطه‭ ‬ومراكز‭ ‬شباب‭ ‬بالمخالفه‭ ‬لقانون‭ ‬الانتخابات‭ ‬وعلى‭ ‬غرار‭ ‬اليوم‭ ‬الاول،‭ ‬فتحت‭ ‬مراكز‭ ‬الاقتراع‭ ‬عند‭ ‬الساعة‭ ‬09‭,‬00‭ (‬07,00‭ ‬ت‭ ‬غ‭)‬،‭ ‬ولم‭ ‬تشهد‭ ‬بحسب‭ ‬مراسلة‭ ‬لفرانس‭ ‬برس‭ ‬وصور‭ ‬بثها‭ ‬التلفزيون،‭ ‬سوى‭ ‬اقبال‭ ‬عدد‭ ‬قليل‭ ‬من‭ ‬الناخبين‭ ‬في‭ ‬ساعات‭ ‬الصباح‭.‬

وعند‭ ‬الظهر‭ ‬لم‭ ‬يختلف‭ ‬المشهد‭ ‬أمام‭ ‬اللجان‭ ‬الانتخابية‭ ‬في‭ ‬الجيزة‭ ‬من‭ ‬ناحية‭ ‬الاقبال،‭ ‬بحسب‭ ‬مراسلة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬التي‭ ‬رصدت‭ ‬ناخبا‭ ‬او‭ ‬اثنين‭ ‬امام‭ ‬اربع‭ ‬لجان‭ ‬متجاورة‭.‬

إلا‭ ‬أنه‭ ‬في‭ ‬شارع‭ ‬البحر‭ ‬الأعظم‭ ‬في‭ ‬الجيزة‭ ‬وأمام‭ ‬احد‭ ‬مراكز‭ ‬الاقتراع،‭ ‬كان‭ ‬الجو‭ ‬احتفاليا‭ ‬بوجود‭ ‬اشخاص‭ ‬تنكروا‭ ‬في‭ ‬دمى‭ ‬ترقص‭ ‬مع‭ ‬الصغار‭ ‬وسيدات‭ ‬يرتدين‭ ‬العباءات‭ ‬ويصفقن‭ ‬وشابين‭ ‬يقدمان‭ ‬عروضا‭ ‬بهلوانية‭ ‬كما‭ ‬في‭ ‬السيرك‭.‬

وعلى‭ ‬الجانب‭ ‬الأخر‭ ‬من‭ ‬الطريق‭ ‬الذي‭ ‬تقع‭ ‬فيه‭ ‬اللجنة‭ ‬الانتخابية‭ ‬وقف‭ ‬شخص‭ ‬يحمل‭ ‬حقيبة‭ ‬بلاستيكية‭ ‬يوزّع‭ ‬منها‭ ‬وجبات‭ ‬فيها‭ ‬ارز‭ ‬ولحم‭ ‬على‭ ‬الناس‭ ‬خارج‭ ‬مركز‭ ‬الاقتراع‭.‬

وينافس‭ ‬السيسي‭ ‬الذي‭ ‬انتخب‭ ‬في‭ ‬2014،‭ ‬مرشح‭ ‬واحد‭ ‬هو‭ ‬سياسي‭ ‬مغمور‭ ‬يدعى‭ ‬موسى‭ ‬مصطفى‭ ‬موسى‭ ‬ومؤيد‭ ‬للنظام‭ ‬الحالي‭.‬

وفي‭ ‬غياب‭ ‬منافسة‭ ‬فعلية،‭ ‬تشكل‭ ‬نسبة‭ ‬المشاركة‭ ‬التحدي‭ ‬الوحيد‭ ‬للسلطات‭ ‬الا‭ ‬انها‭ ‬لم‭ ‬تنشر‭ ‬الثلاثاء‭ ‬أي‭ ‬بيانات‭ ‬رسمية‭ ‬حول‭ ‬الموضوع‭.‬

وعقدت‭ ‬الهيئة‭ ‬الوطنية‭ ‬للانتخابات‭ ‬مؤتمرا‭ ‬بعد‭ ‬ظهر‭ ‬اليوم‭ ‬الثاني‭ ‬وقال‭ ‬المتحدث‭ ‬باسمها‭ ‬محمود‭ ‬الشريف‭ ‬إن‭ ‬‮«‬مهمة‭ ‬الهيئة‭ ‬هي‭ ‬اعلان‭ ‬النتائج‭ ‬النهاية‭ ‬بعد‭ ‬نهاية‭ ‬التصويت‭ ‬لأن‭ ‬النسب‭ ‬الأولية‭ ‬يمكن‭ ‬ان‭ ‬تتغير‭ ‬بين‭ ‬الحين‭ ‬والآخر‭ ‬وبين‭ ‬اللحظة‭ ‬والاخرى‮»‬‭.‬

وأوضح‭ ‬الشريف‭ ‬أيضا‭ ‬أنه‭ ‬تم‭ ‬الغاء‭ ‬‮«‬ساعة‭ ‬الراحة‮»‬‭ ‬بين‭ ‬الثالثة‭ ‬والرابعة‭ ‬عصرا،‭ ‬بعد‭ ‬تلقي‭ ‬شكاوى‭ ‬من‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الموظفين‭ ‬بأن‭ ‬هذه‭ ‬الساعة‭ ‬تتزامن‭ ‬مع‭ ‬خروجهم‭ ‬من‭ ‬أشغالهم‭ ‬ورغبتهم‭ ‬في‭ ‬التصويت‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الوقت‭.‬

وكانت‭ ‬الصحف‭ ‬الرسمية‭ ‬الصادرة‭ ‬الثلاثاء‭ ‬اشارت‭ ‬الى‭ ‬‮«‬تدفق‭ ‬الملايين‮»‬‭ ‬للتصويت‭ ‬و»اقبال‭ ‬نسائي‭ ‬كثيف‮»‬‭ ‬واجواء‭ ‬‮«‬فرح‮»‬‭ ‬في‭ ‬مراكز‭ ‬الاقتراع‭ ‬خلال‭ ‬اليوم‭ ‬الأول‭.‬

ولم‭ ‬تبلغ‭ ‬نسبة‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬الانتخابات‭ ‬الاخيرة‭ ‬سوى‭ ‬37‭% ‬بعد‭ ‬يومين‭ ‬من‭ ‬التصويت‭ ‬ما‭ ‬حض‭ ‬السلطات‭ ‬على‭ ‬تمديد‭ ‬عمليات‭ ‬الاقتراع‭ ‬لـ24‭ ‬ساعة‭ ‬حتى‭ ‬بلغت‭ ‬النسبة‭ ‬47‭,‬5‭%.‬

ولا‭ ‬تزال‭ ‬قوات‭ ‬الجيش‭ ‬والشرطة‭ ‬منتشرة‭ ‬حول‭ ‬المنشآت‭ ‬الحيوية‭ ‬والمقار‭ ‬الانتخابية‭ ‬لتأمين‭ ‬عملية‭ ‬الاقتراع‭ ‬خصوصا‭ ‬بعد‭ ‬الانفجار‭ ‬الذي‭ ‬استهدف‭ ‬الجمعة‭ ‬موكب‭ ‬مدير‭ ‬امن‭ ‬الاسكندرية‭ ‬واسفر‭ ‬عن‭ ‬مقتل‭ ‬عنصري‭ ‬شرطة‭.‬

وكان‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش‭ ‬توعد‭ ‬بمهاجمة‭ ‬المنشآت‭ ‬ذات‭ ‬الصلة‭ ‬بالانتخابات‭ ‬والسياح‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬مصر‭.‬