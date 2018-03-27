السيدات وكبار السن يتصدران المشهد الانتخابي وتقرير حقوقي يكشف مخالفات في الدعاية للسيسي

القاهرة- مصطفى عمارة
واصل المصريون الثلاثاء التصويت في اليوم الثاني من انتخابات رئاسية لثلاثة أيام نتيجتها شبه محسومة للرئيس المنتهية ولايته عبد الفتاح السيسي، وذلك على وقع اجواء احتفالية امام لجان الاقتراع ومشاركة بدت ضعيفة.
واستأنفت اللجان الانتخابية صباح امس استقبال الناخبين فى اليوم الثانى لانتخابات الرئاسة المصرية فى اليوم الثانى لانتخابات الرئاسة المصرية، وعلى الرغم من اقبال شريحة كبيرة من المواطنين على الادلاء باصواتهم الا ان النساء وكبار السن يتصدران المشهد الانتخابي وارجع المراقبون اقبال الناس على الادلاء باصواتهم الى ان المرأة اكثر شرائح المجتمع التى حصلت على حقوقها خلال الفترة الرئاسية الاولى للسيسى. وقال يونس مخيون رئيس حزب النور ان اقبال الجماهير يعكس وعي المواطنين على خطورة التحديات التى تواجه الدولة وضرورة الاصطفاف لمواجهاتها، وقال ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل الوطنى ان تصويت المصريين رسالة للعالم بان المصريين يصطفون خلف القوات المسلحة والشرطة والقيادة السياسية فى مواجهة الارهاب. فى السياق ذاته رصد تقرير ائتلاف نزاهة الانتخابات ان الائتلاف رصد العديد من المخالفات القانونية ابرزها مشاركة مسئوليين تنفيذيين فى مؤتمرات وفاعليات دعم السيسى كما حدث فى محافظة كفر الشيخ والقليوبية كما شهدت بعض كنائس الصعيد فعاليات مماثله رغم حظر استخدام دور العباده فى الدعاه الانتخابية كما علقت لافتات مؤيده للسيسى على منشات حكومية ومكاتب بريد وامام مراكز الشرطه ومراكز شباب بالمخالفه لقانون الانتخابات وعلى غرار اليوم الاول، فتحت مراكز الاقتراع عند الساعة 09,00 (07,00 ت غ)، ولم تشهد بحسب مراسلة لفرانس برس وصور بثها التلفزيون، سوى اقبال عدد قليل من الناخبين في ساعات الصباح.
وعند الظهر لم يختلف المشهد أمام اللجان الانتخابية في الجيزة من ناحية الاقبال، بحسب مراسلة فرانس برس التي رصدت ناخبا او اثنين امام اربع لجان متجاورة.
إلا أنه في شارع البحر الأعظم في الجيزة وأمام احد مراكز الاقتراع، كان الجو احتفاليا بوجود اشخاص تنكروا في دمى ترقص مع الصغار وسيدات يرتدين العباءات ويصفقن وشابين يقدمان عروضا بهلوانية كما في السيرك.
وعلى الجانب الأخر من الطريق الذي تقع فيه اللجنة الانتخابية وقف شخص يحمل حقيبة بلاستيكية يوزّع منها وجبات فيها ارز ولحم على الناس خارج مركز الاقتراع.
وينافس السيسي الذي انتخب في 2014، مرشح واحد هو سياسي مغمور يدعى موسى مصطفى موسى ومؤيد للنظام الحالي.
وفي غياب منافسة فعلية، تشكل نسبة المشاركة التحدي الوحيد للسلطات الا انها لم تنشر الثلاثاء أي بيانات رسمية حول الموضوع.
وعقدت الهيئة الوطنية للانتخابات مؤتمرا بعد ظهر اليوم الثاني وقال المتحدث باسمها محمود الشريف إن «مهمة الهيئة هي اعلان النتائج النهاية بعد نهاية التصويت لأن النسب الأولية يمكن ان تتغير بين الحين والآخر وبين اللحظة والاخرى».
وأوضح الشريف أيضا أنه تم الغاء «ساعة الراحة» بين الثالثة والرابعة عصرا، بعد تلقي شكاوى من عدد من الموظفين بأن هذه الساعة تتزامن مع خروجهم من أشغالهم ورغبتهم في التصويت في هذا الوقت.
وكانت الصحف الرسمية الصادرة الثلاثاء اشارت الى «تدفق الملايين» للتصويت و»اقبال نسائي كثيف» واجواء «فرح» في مراكز الاقتراع خلال اليوم الأول.
ولم تبلغ نسبة المشاركة في الانتخابات الاخيرة سوى 37% بعد يومين من التصويت ما حض السلطات على تمديد عمليات الاقتراع لـ24 ساعة حتى بلغت النسبة 47,5%.
ولا تزال قوات الجيش والشرطة منتشرة حول المنشآت الحيوية والمقار الانتخابية لتأمين عملية الاقتراع خصوصا بعد الانفجار الذي استهدف الجمعة موكب مدير امن الاسكندرية واسفر عن مقتل عنصري شرطة.
وكان تنظيم داعش توعد بمهاجمة المنشآت ذات الصلة بالانتخابات والسياح في جميع أنحاء مصر.